Mannheim / Ladenburg/ Weinheim: Trickbetrüger nutzen verschiedene Betrugsmaschen und erbeuten Wertgegenstände und hohe Bargeldsummen; Kriminalpolizei ermittelt

Mannheim / Ladenburg / Weinheim (ots) – Am Mittwoch versuchten bislang

unbekannte Trickbetrüger erneut Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Neckar-Kreis um

Ihr Erspartes zu bringen und nutzten neben dem Betrugsphänomen „Schockanruf“

auch betrügerische Nachrichten über Messenger Dienste und die Betrugsmasche des

falschen Microsoft-Mitarbeiters.

Bereits am frühen Nachmittag erwischte es ein 70-Jähriger aus Ladenburg, der

Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters wurde. Gegen 14:00 Uhr meldete

sich ein Mann, der vorgab vom Microsoft-Support-Team zu sein und mitteilte, dass

auf dem PC des 70-Jährigen eine Schadsoftware festgestellt worden wäre. Durch

geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger schließlich, Fernzugriff auf

den PC des Mannes zu erhalten sowie persönliche Daten seines Opfers auszuspähen.

Trotz dem Umstand, dass der 70-Jährige bereits unmittelbar nach dem Telefonat

misstrauisch wurde und sofort seine Zugangsdaten änderte, gelang es dem

Trickbetrüger noch einen hohen vierstelligen Geldbetrag von dem Bankkonto des

70-Jährigen zu transferieren.

Ähnlich erging es auch einer über 70-Jährigen aus Weinheim. Sie erhielt gegen

18:00 Uhr eine verräterische Nachricht über einen Messenger-Dienst. Angeblich

habe ihr Sohn durch einen Providerwechsel eine neue Rufnummer erhalten und nun

Schwierigkeiten eine Überweisung durchzuführen. In Wirklichkeit steckte hinter

dem Absender der Nachricht aber ein Trickbetrüger, der es auf das Ersparte der

Frau abgesehen hatte. Nichtsahnend kam die über 70-Jährige der Aufforderung nach

und transferierte einen mittleren vierstelligen Geldbetrag auf ein Bankkonto.

Auch ihr fiel der Betrug leider zu spät auf.

Besonders dreist gingen die Trickbetrüger dann aber im Fall einer über

80-jährigen Frau aus Mannheim vor. Als gegen 11:30 Uhr ihr Telefon klingelte und

sich am Apparat ein angeblicher Mitarbeiter einer Behörde meldete, vermutete die

über 80-Jährige bereits Schlimmes. Angeblich habe ihr Neffe einen schweren

Verkehrsunfall verursacht und würde nun einer Haftstrafe entgegensehen.

Lediglich durch die sofortige Bezahlung eines hohen Bargeldbetrags könne die

Strafe noch abgewendet werden. Die über 80-Jährige, die über mehrere Stunden

hinweg durch eine geschickte Gesprächsführung unter Druck gesetzt wurde und fest

der Meinung war, ihrem Neffen zu helfen, übergab gegen 15:00 Uhr im Bereich

„Freiheitsplatz“ Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 17.000 Euro an eine

ihr unbekannte weibliche Person. Aber damit nicht genug. Im Anschluss

kontaktierten die Trickbetrüger die nichtsahnende Frau erneut und forderten die

Bezahlung einer weiteren hohen Bargeldsumme. Als die über 80-Jährige auch dieser

Aufforderung nachkommen und von ihrem Bankkonto eine größere Geldsumme abheben

wollte, wurde schließlich ein Bankmitarbeiter auf die Situation aufmerksam. Er

fragte bei der Frau genauer nach und bewahrte die über 80-Jährige schließlich

vor einem noch höheren Schadenseintritt.

Beschreibung der Trickdiebin:

weiblich, ca. 25-28 Jahre alt, ca. 155 cm groß, gebräunte Hautfarbe, dunkles

mittellanges Haar, beigefarbene Jacke und hellblaue OP-Maske

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die insbesondere zu den folgenden

Fragestellungen Hinweise geben können:

Wer hat am Mittwoch gegen 15:00 Uhr die Übergabe zwischen der

Trickbetrügerin und der über 80-jährigen Frau beobachten können?

Wer kann Angaben zu der gesuchten Trickbetrügerin und/oder deren

Fluchtrichtung machen?

Fluchtrichtung machen?

Für Hinweise im vorliegenden Fall nutzen Sie bitte das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie

bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle. Die entsprechende

Dienststelle finden Sie unter: https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/

In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel.: 110

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie

Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der Polizeilichen

Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Mannheim/ Heidelberg: Trickdiebe erbeuten Wertgegenstände und Bargeld mit „Wasserwerkertrick“ – Polizei sucht Zeugen

Mannheim / Heidelberg (ots) – Am Mittwoch trieben wieder Trickdiebe ihr Unwesen

in den Stadtgebieten Mannheim und Heidelberg und gaben vor, Mitarbeiter der

örtlichen Wasserwerke zu sein. In der Folge gelang es Ihnen so, Zutritt zu den

Wohnräumen ihrer nichtsahnenden Opfer zu erhalten und Bargeld sowie Schmuck zu

entwenden.

Zunächst klingelte es gegen 12:00 Uhr an der Wohnungstür einer über 70-jährigen

Frau aus der Mannheimer Neckarstadt. Vor der Tür stand ein ihr unbekannter Mann,

der vorgab, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und die Wasserleitungen

überprüfen zu müssen. Daraufhin ließ sie den unbekannten Mann in ihre Wohnung.

Der Trickdieb suchte daraufhin sofort das Badezimmer auf und lenkte die über

70-Jährige ab. Währenddessen betrat ein Komplize offenbar unbemerkt die Wohnung

und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Als dieser fündig wurde und

Goldschmuck im Wert von rund 400 Euro entwendet hatte, ergriff der Unbekannte

die Flucht. Daraufhin beendete auch der angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke

seine Arbeiten und flüchtete. Die über 70-Jährige wurde misstrauisch und schaute

aus dem Fenster. Als sie die beiden flüchtenden Männer sah und im Anschluss die

offenstehenden Schränke in ihrer Wohnung feststellte, verständigte sie die

Polizei.

Personenbeschreibung der gesuchten Männer:

Person: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, helle Haut, kräftige

Statur, ungepflegter Bart, dunkler Anorak, dunkle Hose, sprach Deutsch ohne

Person: männlich, ca. 180 bis 185 cm groß, schlanke Statur, blaue Jacke und

dunkle Hose

dunkle Hose

Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Tel.: 0621

33010.

Ganz ähnlich erging es wenig später, gegen 17:00 Uhr, auch einem 79-Jährigen aus

Heidelberg. Vor seiner Wohnungstür stand ebenfalls eine ihm unbekannte männliche

Person, die vorgab, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein. Auch er gewährte dem

Mann nichtsahnend Zutritt und bemerkte nicht, dass währenddessen eine zweite

Person rund 700 Euro Bargeld aus der Wohnung entwendete. Erst als der „Falsche

Wasserwerker“ weg war, bemerkte der 79-Jährige den dreisten Diebstahl. Auch er

verständigte sofort die Polizei.

Personenbeschreibung des angeblichen Mitarbeiters der Wasserwerke: männlich, ca.

180 cm groß, kräftige Statur, ca. 30 bis 35 Jahre alt, helle Haut, beigefarbene

Hose, beigefarbene Weste

Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Tel.: 06221 99

1700. Bitte beachten Sie zudem folgende Warnhinweise:

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten

Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn

hinzu.

Lassen Sie die Personen nicht sich unbeaufsichtigt in Ihrer

Wohnung bewegen.

Wohnung bewegen.

Wohnung bewegen. Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt

einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Mannheim-Vogelstang: Unbekannter beschädigt Auto – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum von

Montag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 11:30 Uhr, einen im Erfurter Weg abgestellten

Skoda und flüchtete. Der Täter beschädigte die Fahrer- sowie Beifahrerseite und

verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Zwei unbekannte bewaffnete Täter stehlen Geldbeutel und Handy – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen um 00:10 Uhr entwendeten zwei

bislang unbekannte Täter an der Bahnhaltestelle „Pforzheimer Straße“ einem

46-jährigen Mann den Gelbeutel und das Handy und bedrohten ihn mit einem Messer.

Nachdem der Mann den Diebstahl bemerkte, forderte er die beiden Unbekannten auf,

die Wertgegenstände zurückzugeben, woraufhin die beiden Täter dem 46-Jährigen

mit einem Messer sowie einer langen Fahrradkette drohten. Anschließend gelang es

den Beiden unerkannt zu flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den

Tätern verlief erfolglos. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

etwa 18 Jahre alt

170 cm groß

Dünne Statur

Dunkel gekleidet

Dunkle Haare

Täter 2

etwa 18 Jahre alt

170 cm groß

Dünne Statur

Dunkel gekleidet

Blonde Haare

Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern

geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu

melden.