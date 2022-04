Schriesheim: Erpressungsversuch nach Hackerangriff auf IT-System der Stadt Schriesheim; Kriminalpolizei ermittelt

Schriesheim (ots) – Zu einem bislang noch unbekannten Zeitpunkt hatten sich

unbekannte Täter Zugang zum IT-System der Stadt Schriesheim verschafft und

schließlich durch ein Schadprogramm, die sogenannte „Ransomware“ deren Server

verschlüsselt.

Dies bedingte einen zeitweiligen Ausfall des Verwaltungsbetriebes der Stadt

Schriesheim, insbesondere bei der Erreichbarkeit per Telefon und per E-Mail.

Durch Backup-Sicherungen wurde der Betrieb zunächst wiederhergestellt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat mit Unterstützung des Dezernats

„Cybercrime“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg frühzeitig die Ermittlungen

aufgenommen und werden dabei von Cybersicherheitsexperten unterstützt.

Was zunächst nur ein Anfangsverdacht war, bestätigte sich aber jetzt. Die

„Hacker“, die häufig von Osteuropa aus agieren, nahmen über die IT-Systeme noch

einmal mit der Stadt Schriesheim Kontakt auf, drohten mit der Veröffentlichung

von Daten und stellten ein Ultimatum, ohne aber explizite Geldforderungen zu

stellen.

Ob und in welchem Umfang Daten bei der Stadt Schriesheim gestohlen wurden, ist

noch Gegenstand der Ermittlungen. Allerdings zeigen zurückblickend ähnlich

gelagerte Fälle bei anderen Behörden und Firmen deutschlandweit, dass Daten

gestohlen und bei Nichtbezahlen der geforderten Summe, veröffentlicht wurden.

Derzeit sind die Experten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zusammen mit

Cybersicherheitsfirmen damit beschäftigt, die Herkunft der „Ransomware“

festzustellen und die Täter zu lokalisieren, um weitere Ermittlungsschritte

einleiten zu können. Gleichzeitig wird die Sicherheitsstruktur der IT-Systeme

bei der Stadt Schriesheim neu aufgestellt.

Die Täter, die der Organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, nutzen die

sogenannte „Ransomware“ zu digitalen Erpressungen. Betroffen sind sowohl

Unternehmen als auch öffentliche Einrichtungen weltweit.

Die „Ransomware“ findet in den häufigsten Fällen über den E-Mail-Verkehr

Verbreitung. Über welchen Weg die IT-Systeme der Stadt Schriesheim infiziert

wurden, ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und des Dezernats

„Cybercrime“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Kleingartenanlage und mehrere Gartenhütten aufgebrochen; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine aufmerksame Spaziergängerin verständigte

am Mittwoch gegen 13:00 Uhr die Polizei, nachdem sie aufsteigenden Rauch,

ausgehend von einer Kleingartenanlage im „Brühler Pfad“, festgestellt hatte und

einen Brandausbruch vermutete. Sofort suchten Einsatzkräfte des Polizeipostens

Brühl und der Freiwilligen Feuerwehr Brühl die Örtlichkeit auf. Tatsächlich

stand ein auf einem Gartengrundstück befindliches Toilettenhäuschen in Brand.

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen beschäftigt

waren, stellten die Polizeikräfte bei einer Nachschau auf dem Gelände eine

gewaltsam durchtrennte Grundstücksbegrenzung fest. Offenbar hatten ein oder

mehrere unbekannte Personen diese zuvor beschädigt und waren so auf das

Grundstück gelangt. Auch in den benachbarten Gärten stellten die Einsatzkräfte

durchtrennte Zaunelemente sowie insgesamt fünf aufgebrochene Gartenhütten fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge von

noch unbekanntem Wert. Der Polizeiposten Brühl prüft aktuell, ob der

Brandausbruch in dem Toilettenhäuschen in einem möglichen Zusammenhang mit den

Einbrüchen stehen könnte. Die Brandursache ist bislang allerdings noch unklar.

Der durch den Brand verursachte Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 71282 zu

melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet Fußgänger – 15-Jähriger gestellt; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Ein junger Rollerfahrer sollte am Mittwochmorgen von Beamten

des Polizeireviers Weinheim auf der Bergstraße einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen werden – er flüchtet zunächst und gefährdete dabei

mehrere Fußgänger.

Gegen 9 Uhr sollte der junge Mann angehalten werden, dieser klappte jedoch sein

Kennzeichen nach oben und beschleunigte rasant. Über den Suezkanalweg, die

Mierendorffstraße und den Barbarasteg folgten ihm die Beamten, wo er letztlich

von mehreren Streifenwagen gestoppt wurde. Der 15-jährige Fahrer wurde in die

Dienststelle gebracht, wo er einem Erziehungsberechtigten überstellt wurde. Sein

Roller, der deutlich über die erlaubten 25-Km/h fuhr, wurde sichergestellt und

wird nun einer technischen Prüfung unterzogen. Er selbst muss sich nun wegen

verbotenem Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Während der Flucht des 15-Jährigen sollen mehrere Passanten gefährdet worden

sein. Diese konnten sich teilweise nur durch einen Sprung zur Seite vor einem

Zusammenstoß mit dem Motorroller bewahren. Das Polizeirevier Weinheim sucht

Zeugen, die gefährdet wurden oder das Geschehen beobachteten. Diese werden

gebeten, sich unter 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad auf der B39 – Pressemeldung Nummer 2

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 31-jähriger

Mann auf seinem Motorrad, einer Harley-Davidson, die B 39 in südlicher Richtung.

Kurz hinter der Abfahrt Hockenheim – Talhaus bemerkte der Motorradfahrer zu

spät, dass der vor ihm fahrende PKW verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr in

das Heck des PKWs. Im Anschluss stürzte er mit seinem Motorrad und blieb auf der

Fahrbahn liegen. Zur Unfallaufnahme musste die B 39 kurzfristig voll gesperrt

werden. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, das genaue

Verletzungsbild ist noch unbekannt, es besteht aber keine Lebensgefahr bei dem

Mann. Der 79-jährige PKW Fahrer wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise

nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 7500 Euro.