18-jähriger Kradfahrer nach Sturz leichtverletzt

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Mittwochabend wurde ein 18-jähriger

Kradfahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Verkehrsunfall auf der

Landesstraße 385 leicht verletzt. Der junge Mann stürzte wahrscheinlich aufgrund

nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Dielkirchen und Ransweiler in einer

Linkskurve, verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde beschädigt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die

Feuerwehren verschiedener Ortschaften und die Polizei beteiligt. |pirok

Hexen-Streiche – Polizei appelliert an Vernunft!

Kaiserslautern (ots) – Die Hexennacht steht vor der Tür – und mit ihr eine

Nacht, in der traditionell Streiche gespielt werden. Leider wird dabei auch viel

Unfug getrieben. Denn leider werden allzu oft die Grenzen zur Straftat oder

Ordnungswidrigkeit überschritten.

So fallen beispielsweise Schmierereien an Häusern, Fahrzeugen oder anderen

Objekten – egal ob mit Farbe, Senf, Ketchup, Eiern oder anderen Lebensmitteln –

in den Bereich der Sachbeschädigungen und können für die „Hexen“ ein teures

Nachspiel haben.

Auch vermeintliche „Streiche“, bei denen die Gefahr besteht, dass Menschen zu

Schaden kommen, müssen unbedingt vermieden werden! Eine gefährliche „Unsitte“

ist zum Beispiel das Ausheben von Kanaldeckeln, das sogar den Straftatbestand

des „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ erfüllen kann. Die „Hexen“

sollten sich bewusst machen, dass es durch die „Löcher“ in der Fahrbahn zu üblen

Unfällen kommen kann, bei denen Fußgänger, Zweirad- oder Autofahrer verletzt und

Fahrzeuge beschädigt werden können.

Ebenso ist es nach der Straßenverkehrsordnung verboten, Gegenstände auf die

Straße zu bringen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden

kann. Es dürfen also keine „Hindernisse“ – egal welcher Art – auf den Fahrbahnen

aufgebaut oder aufgestellt werden. Auch der in den vergangenen Jahren immer

beliebter gewordene „Hexenzoll“ fällt mitunter in diese Kategorie, denn nicht

selten werden Schnüre oder ähnliches über die Fahrbahn gespannt, um Fahrzeuge

zum Anhalten zu bewegen, damit man von den Fahrern etwas „kassieren“ kann.

Letzteres kann auch als „Nötigung“ eingestuft werden. Und nicht zuletzt bringen

sich die „Hexen“ auch selbst in Gefahr, wenn sie in der Dunkelheit auf der

Straße herumlaufen oder sogar vor herannahenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn

springen, um sie zu stoppen.

Alles in allem appelliert die Polizei sowohl an die Vernunft der „Hexen“ – egal

welchen Alters – und auch an die jeweiligen Eltern. Sie können ihren Kindern –

zu ihrer eigenen Sicherheit – für deren Schabernack die verkehrsarmen Bereiche

empfehlen und ihnen die Unterschiede zwischen Streich und Straftat klarmachen.

Empfehlenswert ist es auch, den Sprösslingen die möglichen Konsequenzen von

Fehlverhalten vor Augen zu führen, denn neben den strafrechtlichen Aspekten

können auch die zivilrechtlichen Folgen, zum Beispiel durch

Entschädigungsansprüche von Opfern, zu einer finanziellen und nicht

überschaubaren Langzeitbelastung für Kinder und Sorgeberechtigte werden. Im

Zweifel „besser lassen“, rät die Polizei. |erf

Mofa nach Hause geschoben

Kaiserslautern (ots) – Sein Mofa musste ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am

Mittwochnachmittag nach Hause schieben. Der 24-Jährige war gegen 15 Uhr in der

Feuerbachstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Weil dabei der Verdacht

aufkam, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, wurde der Fahrer

zu verschiedenen Tests gebeten. Ein Urintest zum Nachweis von Drogenkonsum

verlief jedoch negativ, und ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert

von 0,33 Promille an.

Allerdings konnte der 24-Jährige keine gültige Prüfbescheinigung vorlegen, die

ihm das Fahren mit einem Mofa erlaubt hätte. Deshalb wurde dem jungen Mann die

Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel – auch wegen seiner

Alkoholisierung – sichergestellt. Der 24-Jährige zeigte sich einsichtig und

schob sein Mofa nach Hause. Auf ihn kommt noch eine Ordnungswidrigkeitsanzeige

zu. |cri

Berauschte Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist am späten

Mittwochabend einem Autofahrer im Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Der

31-jährige Mann aus Baden-Württemberg wurde gegen halb 11 in der

Rudolf-Breitscheid-Straße gestoppt und überprüft. Dabei fiel sein

drogentypisches Verhalten auf. Außerdem stieg der Geruch von Cannabis aus dem

Wageninneren.

Das Fahrzeug wurde daraufhin durchsucht; es konnten aber keine Rauschmittel

gefunden werden. Der Schnelltest bei dem 31-Jährigen verlief hingegen eindeutig

und reagierte positiv auf zwei verschiedene Gruppen von Betäubungsmitteln. Der

Mann musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt

auf jeden Fall eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss zu. Ob auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Blutergebnis ab.

Eine gute Stunde später musste eine Streife in der Fruchthallstraße einen

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Auch er zeigte drogentypische

Auffälligkeiten. Ähnlich wie zuvor bei dem Autofahrer reagierte der Schnelltest

positiv auf zwei Drogen-Substanzen. Deshalb musste auch der 23-Jährige eine

Blutprobe abgeben – und muss mit den gleichen Konsequenzen rechnen wie der

31-jährige Autofahrer. Die Fahrt mit dem E-Scooter war beendet.

Noch einmal davongekommen ist ein 82-jähriger Mann, der am Mittwochvormittag auf

dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Hohenecker Straße auffiel.

Sicherheitsmitarbeiter des Marktes verständigten gegen 11 Uhr die Polizei, weil

sie den Senior beobachtet hatten, wie er in seinem Pkw saß und Bier trank. Um

eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, boten Polizeibeamte dem Mann wenig später

einen Atemalkoholtest an. Demzufolge dürfte es sich um das erste Bier für diesen

Tag gehandelt haben. Deshalb durfte der 82-Jährige weiterfahren. Ihm wurden

allerdings die Risiken von Fahren unter Alkoholeinfluss sowie mögliche

Konsequenzen erläutert. |cri

Verwirrte Diebin

Kaiserslautern (ots) – Eine Ladendiebin ist der Polizei am frühen Mittwochabend

aus der Zollamtstraße gemeldet worden. Wie die Mitarbeiterin eines Supermarktes

kurz vor halb 7 mitteilte, mache die die Frau einen völlig verwirrten Eindruck.

Das Personal hatte beobachtet, wie die Kundin im Markt zwei Getränke aus dem

Regal nahm, diese leertrank und anschließend die leeren Behältnisse auf den

Boden warf. Anschließend marschierte sie durch den Kassenbereich und nahm eine

Tüte Chips, eine Packung Milchschnitten sowie ein Päckchen Sauce Hollandaise

mit, ohne dafür zu bezahlen.

Dank der markanten Beschreibung der Täterin konnte die Frau wenig später im

Bahnhofsbereich durch Kollegen der Bundespolizei auf einem Bahnsteig gesichtet

und einer Kontrolle unterzogen werden. Auch auf die Beamten machte die

24-jährige einen ziemlich verwirrten Eindruck. Vorsorglich wurde die

Ordnungsbehörde informiert und die Frau in einer Fachklinik vorgestellt.

Die gestohlenen Waren aus dem Supermarkt konnten sichergestellt und dem Markt

zurückgegeben werden. |cri

Rücksichtsloser Fahrer auf der Autobahn 6 muss mit hohem Bußgeld rechnen

A 6 im Bereich Kaiserslautern (ots) – Den Spezialisten von der zivilen

Verkehrsüberwachung fiel am Mittwoch Nachmittag, auf der Autobahn 6 im Bereich

Kaiserslautern in Richtung Mannheim, ein Kleintransporter auf. Der 25 jährige

Fahrer wurde über mehrere Kilometer dabei gefilmt, wie er mehrfach bei hoher

Geschwindigkeit den Abstand zu den Vorrausfahrenden deutlich unterschritt. Zudem

interessierte in offensichtlich die Geschwindigkeitsbegrenzung, im

Baustellenbereich von 80 km/h nur wenig. Diese überschritt er um 55 km/h und an

anderer Stelle um 41 km/h. Zudem führte der Fahrer keinen Führerschein mit sich.

Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld von mehreren hundert Euro ein Fahrverbot

von vier Wochen.

Teures Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Mittwochmorgen in der

Wilhelm-Raabe-Straße „bedient“: Zwischen 5 und 9 Uhr stahlen die Unbekannten ein

Fahrrad, das in Höhe des Hauses Nummer 14 abgestellt und mit einem Schloss

gesichert war. Die Täter müssen das Fahrradschloss gewaltsam aufgebrochen haben,

um das Fahrrad mitnehmen zu können.

Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke Mammut im Wert von etwa 2.500

Euro.

Hinweise auf mögliche Täter und/oder den Verbleib des Mountainbikes nimmt die

Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 – 2250, jederzeit

entgegen. |cri

Hund beißt Joggerin

Kaiserslautern (ots) – Eine Joggerin ist am Mittwochnachmittag in der Nähe des

Vogelwoogs von einem Hund gebissen worden. Die verantwortliche Hundehalterin

machte sich anschließend aus dem Staub. Nach ihr wird gesucht. Die Polizei

bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250.

Wie die betroffene Joggerin der Polizei meldete, war sie auf einem Waldweg im

Bereich des Vogelwoogs unterwegs. Kurz nach halb 3 kam sie an der Hundewiese

vorbei, wo sich eine Frau mit einem Hund der Rasse Kangal (Hirtenhund) aufhielt.

Das Tier sei zwar angeleint gewesen, die Halterin habe es aber nicht

kontrollieren können. Der Hund rannte auf die 54-jährige Joggerin zu, brachte

sie zu Fall und biss ihr in den Unterarm. Danach verschwand die Frau mit ihrem

Vierbeiner im Wald. Sie konnte in der Umgebung nirgends mehr ausfindig gemacht

werden.

Bei der Hundehalterin soll es sich um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau

gehandelt haben, die auffallend klein ist (etwa 1,50 Meter) und nach dem Äußeren

zu beurteilen möglicherweise philippinischer Herkunft. Sie trug Sportbekleidung

und sprach gebrochenes Deutsch. Ihren Kangal-Hirtenhund rief sie mehrfach mit

dem Namen „Napoleon“.

Die Polizeiinspektion 2 ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet

um Hinweise unter der oben angegebenen Telefonnummer. |cri

Kaiserslautern (ots) – Auf ihrem Computer erschien plötzlich eine Warnmeldung,

sie solle sich umgehend telefonisch beim Microsoft-Support melden. Eine

Telefonnummer wurde auch gleich eingeblendet. Die 56-Jährige wählte die Nummer

und landete bei Betrügern. Ohne es zu ahnen, dass sie hereingelegt wurde, gab

die Frau persönliche Daten, unter anderem ihre Bankverbindung und eine digitale

Kopie ihres Ausweises preis. Dann sollte sie ihren Computer die nächsten zwei

Tage nicht ausschalten, damit der angebliche Microsoft-Mitarbeiter vermeintliche

Sicherheitssoftware installieren könne. Noch während die Frau mit dem

angeblichen Techniker telefonierte, erhielt sie von mehreren Firmen eine

Bestellbestätigung zugesandt – obwohl sie dort nichts bestellt hatte! Der

Schwindel flog auf. Die Täter hatten sich Zugang zum Computer der 56-Jährigen

verschafft und mit den Daten der Frau zahlreiche Bestellungen getätigt. Die Höhe

des Schadens steht aktuell nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

|erf

Betrug beim Online-Shopping

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 20-Jährige ist beim

Online-Shopping Opfer von Betrügern geworden. Die Frau bestellte im Internet

eine Tasche im Wert von mehr als 200 Euro. Das Geld überwies sie per

Online-Bezahldienst. Kurz darauf musste sie feststellen, dass der Anbieter über

die Verkaufsplattform nicht mehr zu erreichen war. Der Verkäufer hatte seinen

Account gelöscht. Die bestellte Tasche erhielt die 20-Jährige nicht zugesandt,

auch ihr Geld erhielt sie nicht zurück. Sie erstattete eine Anzeige bei der

Polizei. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Betrugs und warnen:

Vorsicht bei der Schnäppchenjagd im Internet! Informieren Sie sich vorm Kauf

über den Anbieter und nutzen Sie sichere Zahlsysteme. Tipps und Informationen

finden Sie unter www.polizei-beratung.de im Internet. |erf

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Mehlingen (ots) – Am gestrigen Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, warfen unbekannte

Täter von einer Brücke im Bereich der Gemarkung Mehlingen rund zwanzig

Rundhölzer auf die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern der Autobahn 63. Neben vier

Pkw-Fahrern überfuhr auch ein 38-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Hölzer,

kam hierdurch zu Fall und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Er wurde zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter befanden sich auf der

Autobahnbrücke im Bereich der Mehlinger Heide. Die Hölzer dürften nach ersten

Ermittlungen von einem in der Nähe der Brücke befindlichen Wildschutzzaun

stammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern bittet Personen, die im besagten Zeitraum

Wahrnehmungen zu dem geschilderten Sachverhalt machten, sich unter Telefon 0631

3534-200, bzw. pastkaiserslautern.leitung@polizei.rlp.de zu melden. |pvd