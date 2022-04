Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Verkehrssünder im Stau – Mit Liege auf Standstreifen geschlafen

A 61/A 63 Rheinhessen (ots) – Aufgrund des Verkehrsunfalls auf der A 63 am Mittwoch 27.04.2022 kam es rund um das Alzeyer Kreuz, aufgrund einer Vollsperrung der A63, zur Bildung von Verkehrsstaus. 4 LKW-Fahrer machten sofort auf dem Standstreifen ihre Pause. Einer davon hatte sich sogar auf seine Liege gelegt und geschlafen. In 2 Fällen müssen KFZ-Nutzer wegen verbotener Benutzung des Standstreifens zum schnelleren Vorankommen mit einer Anzeige rechnen.

Einer davon hatte zudem eine verbotene “Blitzer”-App auf seinem Smartphone in Betrieb. Ein weiterer PKW-Fahrer nutzte den Standstreifen zum Überholen. In einem Fall wurde eine Smartphone-Nutzung beanstandet.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung und Aufklärung der Stausituation stellten Beamte der Polizeiautobahnstation zwischen 08-11:30 Uhr die Verkehrsverstöße fest. In allen Fällen müssen die Verkehrssünder mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Kleintransporter überschlägt sich

Alzey (ots) – Vermutlich weil er Abstand und Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Fahrzeuges falsch einschätzte überschlug sich am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr ein 21-jähriger Paketzusteller mit seinem Kleintransporter. Der Mann war auf der L409 aus Richtung Erbes-Büdesheim kommend in Richtung Alzey unterwegs.

Kurz vor der Anschlussstelle zur A63 bemerkte er am Beginn einer Tempo 70-Zone, dass er sich einem vorausfahrenden Pkw zu schnell näherte, weshalb er stark bremste. Hierdurch geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn und überschlug sich.

Da der Fahrer wird nicht angeschnallt war zog er sich Verletzungen im Rückenbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Alzey im Einsatz. Die L409 war aufgrund des Unfalls für ca. 1 Std. gesperrt.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Freimersheim (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am späten Mittwochabend 27.04.2022 in Freimersheim in der Ilbesheimer Straße. Dort wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Aufgrund von Zeugenhinweisen und Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Sattelzug mit hellem Sattelauflieger gehandelt haben dürfte.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter 06731/9110 in Verbindung zu setzen.

Worms

Trickdiebstahl – 2 Täterinnen gestellt

Worms (ots) – Am 27.04.2022 kam es gegen 17:25 Uhr in einem Geschäft Am Gallborn zu einem Trickdiebstahl. Zwei Frauen betraten gemeinsam das Geschäft und teilten sich auf. Während eine 27-jährige Wormserin die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte, packte ihre 56-jährige Komplizin mehrere Artikel des alltäglichen Bedarfs in einen Wäschekorb und verließ das Geschäft.

Durch Auslösen des akustischen Signals wurde die Kassiererin hierauf aufmerksam und konnte das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs ablesen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die beiden Täterinnen an einer Wohnanschrift angetroffen werden. Mit der Sachlage konfrontiert gaben sie die Tat zu und händigten das Diebesgut aus.

Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl verantworten. Die entwendeten Artikel im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags konnten dem Geschäft wieder übergeben werden.