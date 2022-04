Teure Maniküre

Rülzheim (ots) – Mit einer äußerst zweifelhaften Ausrede wurden Germersheimer Polizisten gestern Mittag in Rülzheim konfrontiert. Bei einer Verkehrskontrolle eines 61-jährigen Autofahrers entdeckten die Beamten auf dem Beifahrersitz ein Einhandmesser.

Dieses benötige der Autofahrer eigenen Angaben zufolge zum Säubern seiner Fingernägel. Das Messer wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gut sichtbare Kontrollen, ernüchterndes Ergebnis

Rülzheim (ots) – Am Mittwoch 27.4.2022 zwischen 9-11:00 Uhr sowie zwischen 12:30-14 Uhr wurden in Rülzheim, am Kreisverkehr Friedhof/Rheinzaberner Straße, ebenfalls durch die Polizeiinspektion Germersheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Angesichts der gut sichtbaren Kontrollkräfte kann das Ergebnis als ernüchternd für die Verkehrssicherheit betrachtet werden: Insgesamt ergaben sich 25 Gurtverstöße, ein ungesichertes Kind sowie zwei Handyverstöße.

Neben diesen Feststellungen mussten zudem für 22 Fahrzeuge Kontrollaufforderungen aufgrund festgestellter Mängel ausgestellt werden. Einem weiteren Fahrzeugführer musste aufgrund seiner Alkoholisierung die Weiterfahrt untersagt werden.

Zuletzt konnte noch ein Verstoß gegen das Waffengesetz durch das Mitführen eines entsprechenden Messers festgestellt werden.

Durchfahrtsverbot überwacht

Bellheim (ots) – Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde am Donnerstag das Durchfahrtsverbot in der Obermühlstraße in Bellheim überwacht. Zwischen 08.20-09.30 Uhr wurden insgesamt 7 Verstöße geahndet.

Berauscht auf dem E Scooter

Germersheim (ots) – Am Mittwochmorgen 27.04.2022 befuhr ein 32-jähriger E-Scooter Fahrer die Straße “Am Alten Hafen” in Germersheim. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem hatte er eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

Erhebliche technische Mängel festgestellt

Wörth (ots) – Fünf Lkw wiesen erhebliche technische Mängel auf. Das war das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am 26.04.2022 in der Zeit von 08:30-10:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9. Durch die Spezialkräfte wurde in dieser Zeit acht Lkw unter die Lupe genommen.

Aufgrund der festgestellten Mängel mussten den Fahrern teilweise die Weiterfahrt untersagt werden.

Scheibe am PKW eingeschlagen

Steinweiler (ots) – Der Geschädigte stellte am Dienstag 26.04.22 um 23:30 Uhr seinen PKW in der Klingbachstraße verschlossen ab. Als er am folgenden Morgen um 05:20 Uhr zu dem Fahrzeug kam, bemerkte er eine beschädigte Seitenscheibe. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde der Geldbeutel entwendet.