Motorradunfall – 17-Jähriger schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache verunfallte ein 17-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch 27.04.2022 und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 17-Jährige war gegen 20.10 Uhr auf der Wollstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über das Motorrad verlor und mit einer Leitplanke kollidierte.

Hierbei verletzte sich der 17-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Gegen Ampel gefahren

Ludwigshafen (ots) – Eine 71-Jährige verlor am Mittwoch 27.04.2022 gegen 14.30 Uhr die Kontrolle über ihren PKW und prallte gegen eine Fußgängerampel in der Heinigstraße. Durch den Unfall wurde die Autofahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Verkehrsunfall verursachte einen Sachschaden in Höhe von über 8.000 Euro. Das Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Fahrraddieb gestört

Ludwigshafen (ots) – Zwei Zeugen beobachteten am Mittwoch 27.04.2022 gegen 12.15 Uhr, wie ein Mann mit einem Bolzenschneider versuchte ein abgeschlossenes Fahrrad in der Kurfürstenstraße zu knacken. Beim Erblicken der Zeugen flüchtete der Unbekannte.

Er war circa 1,70m groß, circa 50 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte eine schwarze Tasche der Marke “Adidas” dabei. Der Bolzenschneider war rot.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rangelei nach Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Leicht verletzt wurde ein Ladendetektiv eines Elektronikfachmarktes beim Versuch einen 28-jährigen Ladendieb zu stellen. Der Dieb war gegen 11 Uhr in dem Fachmarkt im Hedwig-Laudien-Ring unterwegs und steckte eine Powerbank im Wert von 100 Euro in die Jackentasche. Der Diebstahl wurde vom Ladendetektiv beobachtet.

Als der 28-Jährige den Kassenbereich passierte ohne die Powerbank zu bezahlen, wurde er vom Ladendetektiv gestellt. Hierbei versuchte er zu flüchten. Der Ladendetektiv versuchte dies zu unterbinden und es entstand eine Rangelei auf dem Parkplatz. Zusammen mit mehreren Angestellten konnte der Ladendieb schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Betrüger gibt sich als TWL-Mitarbeiter aus

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter klingelte am Dienstag 26.04.2022 gegen 12 Uhr, bei einer 81-Jährigen in Ludwigshafen Maudach und gab sich als Mitarbeiter der technischen Werke Ludwigshafen aus. Angeblich sei es in dem Anwesen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Aus diesem Grund müssten die Wasserleitungen in allen Wohnungen überprüft werden.

Die Seniorin ließ den Mann in die Wohnung. Als der Unbekannte wieder die Wohnung verlassen hatte, bemerkte sie das Fehlen einer Geldkassette. In der Geldkassette befand sich kein Bargeld.

Der Mann war circa 1,85m groß, von kräftiger Statur und hatte schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er graue Arbeitskleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.