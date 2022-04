Landau: Die Polizei-News

Körperverletzung- Zeuge gesucht

Landau (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und zwei 17-Jährigen kam es am Mittwochvormittag 27.04.2022 in der Dammühlstraße in Landau. Der 33-Jährige soll zunächst die beiden 17-Jährigen beleidigt haben, als es dann zu körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein bislang unbekannter Zeuge trennte die beiden Parteien.

Die Polizei Landau bittet diesen Zeugen, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Einbruch in Bar

Landau (ots) – Bislang Unbekannte brachen am Donnerstag 28.04.2022 zwischen 03-04:30 Uhr in eine Bar in der Königstraße ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Hier entwendeten sie einige hundert Euro Bargeld, richteten aber insgesamt Schaden von etwa 2.000 Euro an.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von zwei Tätern aus. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.