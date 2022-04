Fahren unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 27.04.2022 gegen 17.20 Uhr, wurde in der Benderstraße durch eine Streife hiesiger Inspektion ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Lambsheim mit seinem Kleintransporter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei diesem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Opiate. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rollerdiebstahl

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 26.04.2022, 23.00 Uhr bis 27.04.2022, 12.00 Uhr, wurde in der Alberstraße, Höhe Hausnummer 36, durch bislang unbekannte Täter ein Roller Vespa Piaggio entwendet. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.