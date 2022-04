Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Berauscht unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.04.2022 gegen 10:00 Uhr konnte Am Neuberg in Bad Dürkheim der Fahrer eines VW Passat einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Opiate. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,47 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Alkohol- und Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Krähenfüße ausgelegt – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zum 01. Mai 2022

Haßloch: Zeugen gesucht nach Körperverletzung im Supermarkt

Haßloch/Pfalz (ots) – Am Mittwoch, den 27.04.2022 kam es gegen 10:55 Uhr im Kassenbereich eines Supermarktes in der Lindenstraße in Haßloch zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 40jährigen Frau und einem 52jährigen Mann. Die Zwistigkeiten setzten sich auf dem Parkplatz des Supermarktes fort, wo anschließend noch weitere Personen involviert wurden. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

