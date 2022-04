Betrunken Unfall gebaut – Bei Festnahme Widerstand geleistet

Ober-Ramstadt/B426 (ots) – Weil sie alkoholisiert mit ihrem Wagen unterwegs war, im Anschluss einen Unfall baute und bei ihrer Festnahme Widerstand leistete, erstatteten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt Strafanzeige. Die 35-jährige Wagenlenkerin war am Mittwochabend 27.4. gegen 20.30 Uhr, auf der B426 von Wembach-Hahn in Richtung Ober-Ramstadt unterwegs.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn, woraufhin ihr Wagen ins Schlingern geriet und schließlich in einer Leitplanke bei der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Am roten Opel und an der Leitplanke entstanden Schäden, die insgesamt auf über 3.000 Euro geschätzt werden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die von einem Zeugen alarmierte Polizeistreife begab sich umgehend zum Unfallort. Dort angekommen bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass die 35-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Für eine Blutentnahme musste die Frau die Streife begleiten. Bei ihrer Festnahme und während der folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete sie Widerstand, woraufhin eine Beamtin unter anderem durch Tritte in den Bauch verletzt wurde.

Die 35-Jährige wird sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Weißer Mercedes im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem in der Nacht zum Mittwoch (27.4.) ein weißer Mercedes, der in der Waldstraße parkte, in das Visier Krimineller rückte, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen an dem Wagen zu schaffen und entwendeten diverse Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine und Akkuschrauber.

Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Grundstücke im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – Zwei Grundstücke in der Haydnstraße rückten im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (27.4.) und Donnerstagmittag (28.4.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle Zutritt zu einer dortigen Baustelle eines Einfamilienhauses. Sie entwendeten im Anschluss unter anderem einen Bohrhammer und eine Trennmaschine.

Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt entstand ein Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird.

Auch ein weiteres Grundstück in der dortigen Straße wurde von bislang Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag (28.4.), gegen 2.15 Uhr, unberechtigt aufgesucht. Hier ermitteln die Beamtinnen und Beamten wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu melden.

Darmstadt

Gerüstbau-Laster 75 Prozent zu schwer

Darmstadt (ots) – Den Fahrer des Lastwagens einer Gerüstbaufirma, stoppten Beamte der Verkehrsinspektion am Mittwoch 27.04.2022 in der Magdalenenstraße. Den Ordnungshütern fiel zuvor auf, dass der Lastwagen, mit dem Gerüstteile transportiert wurden, augenscheinlich deutlich überladen war.

Die anschließende Wiegung des Fahrzeugs ergab, dass der LKW statt der zulässigen 3500 Kilogramm, 6130 Kilo wog. Dies entspricht einer Überladung von 75 Prozent.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und der Fahrer musste einen Großteil seiner Ladung zunächst umladen. Fahrer und Unternehmer erwarten nun entsprechende Bußgeldverfahren.

Diebstahl aus Ladengeschäft endet mit Festnahme

Darmstadt (ots) – Eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers konnte am frühen Mittwochmorgen 27.04.2022 einen 26-jährigen Mann nach einem Diebstahl aus einem Laden im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen gegen 05.50 Uhr in dem Geschäft in der Elisabethenstraße überrascht.

Mit mehreren Taschen voll Beute suchte der Mann aus Darmstadt anschließend durch eine Seitentür das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zur Festnahme des Fliehenden.

Hierbei stellten die Einsatzkräfte unter anderem Alkohol, Beleuchtungskörper, Dekorationsmaterial, ein iPad sowie Gewürze in den Taschen des Tatverdächtigen sicher. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zur Blutentnahme brachten ihn die Streife auf die Wache und im Anschluss in eine Gewahrsamszelle. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der 26-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten.

Groß-Gerau

Unfallflucht im Industriegebiet

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit von Mittwoch (27.04.) 12:30 Uhr bis Donnerstag (28.04.) 00:03 Uhr, kam es im Industriegebiet in Mörfelden im Bereich der Kreuzung Starkenburgstraße und Hessenring zu einer Unfallflucht.

Ein geparkter, schwarzer Mercedes wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Hinweise auf einen Unfallverursacher werden unter genannter Telefonnummer oder persönlich bei der Polizeistation Mörfelden entgegengenommen.

Katalysator abgetrennt und gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Auf den Katalysator eines in der Robert-Bunsen-Straße geparkten VW Golf hatten es Diebe in der Zeit zwischen Dienstagabend (26.04) und Mittwochnachmittag (27.04.) abgesehen. Die Täter trennten das Bauteil mit einem bislang unbekannten Schneidewerkzeug ab und flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute. –

Der Schaden beträgt insgesamt rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Einbruch beim TV Nauheim

Nauheim (ots) – Das Vereinsheim des TV Nauheim “Am Sportfeld” geriet in der Nacht zum Mittwoch (27.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen die Eingangstür des Vereinsheims auf und suchten anschließend im Gebäude nach Wertgegenständen.

Die ungebetenen Besucher ließen hierbei eine Geldkassette mit rund 30 Euro mitgehen, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Mit Handy gestohlenes Laptop geortet – 40-Jährige erfolgreich bei der Tätersuche

Bensheim (ots) – Wegen Diebstahl wurde am Dienstag 26.04.2022 ein 36-jähriger Mann aus Bensheim angezeigt, nachdem er ein gestohlenes Laptop im Besitz hatte. Die Besitzerin recherchierte nach dem Diebstahl mit ihren privaten Möglichkeiten und konnte tatsächlich den vermeintlichen Dieb ermitteln und ihn zur Herausgabe des Gerätes bewegen.

Das Laptop lag in einem unverschlossenen Wagen, als es am Vorabend an der Weststadthalle gestohlen wurde. Die bestohlene Frau nutzte noch am Abend die Technik im Laptop und hielt mit einer installierten Ortungs-App nach dem Gerät Ausschau. Tatsächlich erhielt sie auch kurz Zeit später die ersten Ergebnisse.

Das Laptop wurde zwischenzeitlich im Stadtbereich Bensheim geortet. Nachdem sich das Ziel im Bereich Gartenstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße und Wilhelm-Kilian-Straße eingependelt hatte, schaute sie sich persönlich in der Gegend um.

Mit einem gewissen Spürsinn und dem nötigen Quäntchen Glück sprach sie den Verdächtigen an, der möglicherweise der Dieb ist. Überrascht von der direkten Konfrontation gab der 36-Jährige an, dass er wüsste wo das Laptop sei. Kurze Zeit später bekam die 40-Jährige ihr Laptop samt Stofftasche zurück.

Ob der Tatverdächtige für weitere Diebstähle aus Fahrzeugen, insbesondere im Raum Bensheim, verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Verkehrsunfallflucht in Lorsch

Lorsch (ots) – Im Zeitraum von Samstag 23.04.2022 zwischen 10-13:30 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße/ Höhe Hausnummer 14, auf einem dort befindlichen Parkstreifen ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ebenfalls befindet sich an dieser Örtlichkeit das Bekleidungsgeschäft NKD.

Der Beschuldigte stieß hierbei laut einer Zeugin beim Ausparkvorgang gegen den Pkw des Geschädigten. Der Pkw des Geschädigten, ein grauer Seat Cupra, wurde dabei an der hinteren rechten Stoßstange auf der Beifahrerseite beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Zeugin teilte dem Geschädigten im Anschluss das Kennzeichen des Unfallverursachers mit.

Die Zeugin sowie weitere Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Löscheinsatz wegen brennender Altpapiertonne

Oberzent (ots) – Wegen einer abgebrannten Altpapiertonne hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen 28.04.2022 die Ermittlungen aufgenommen. Die brennende Tonne mit 240 Liter Fassungsvermögen wurde gegen 05.20 Uhr in der Salmshütte in Unter-Sensbach, an einer Weggabelung festgestellt. Die alarmierten Brandschützer aus dem Ort konnten zügig das Feuer löschen.

Nach ersten Feststellungen sei das Feuer im oberen Teil der Tonne ausgebrochen. Ob sorglos oder bewusst eine Zündquelle in der Tonne entsorgt wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (K 10) in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

