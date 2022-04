Körperlicher Übergriff auf Ex-Freundin

(ots) – In Wanfried ist ein 19-Jähriger in seiner Wohnung gegenüber seiner 18-jährigen Ex-Freundin aus Waldkappel gewalttätig geworden. Der junge Mann soll seine Ex-Freundin bedroht und auch mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll die junge Frau von dem Tatverdächtigen auch getreten und gewürgt worden sein.

Zu dem Vorfall kam es am Mittwochmorgen 27.04.2022 zwischen 08-09.30 Uhr. Die junge Frau wurde nach dem Vorfall von Familienangehörigen abgeholt und zu einer ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Mittlerweile hat die Polizei in Eschwege gegen den 19-jährigen Aggressor Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Autofahrer prallt unter Alkoholeinfluss gegen Bahnviadukt

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Waldkappel befuhr am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr in Waldkappel die Hindenburgstraße aus Richtung Leipziger Straße kommend, in Richtung der Straße “Rue de Carhaix”. Laut Unfallbericht kam der junge Mann eingangs einer leichten Linkskurve in seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dann frontal vor den mittleren Stützpfeiler des dortigen Bahnviadukts.

Der 20-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt (u.a. HWS) und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Polizei in Eschwege führten mit dem Fahrer im Rahmen der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest durch, der mehr als 1,1 Promille anzeigte.

Daraufhin musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Den Führerschein behielte die Beamten daraufhin ein. Aufgrund seiner Alkoholisierung leiteten die Beamten Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 20-Jährigen ein.

Wildunfälle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine 21-jährige Autofahrerin aus Sontra mit einem Reh zusammengestoßen, als sie gegen 00.30 Uhr auf der Bundesstraße B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs war. An dem Auto entstand nur ein leichter Frontschaden in Höhe von 200 Euro. Das Reh war später nicht mehr auffindbar.

Auf der B 249 zwischen Eschwege und Grebendorf ist am Mittwochmorgen gegen 01.40 Uhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Lengenfeld u. Stein mit einem Waschbären zusammengestoßen. Dieser verschwand anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden am Auto der Frau wird mit 500 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Ein 29-Jähriger aus Großalmerode befuhr gestern Vormittag gegen 11.30 Uhr mit einem Motorroller in Großalmerode die Weststraße in Fahrtrichtung Kasseler Straße. Dann wollte der 29-Jährige nach rechts in die Kassler Straße einbiegen. Ein ebenfalls aus Großalmerode stammender 67-jähriger Autofahrer befuhr mit ihrem PKW die Kassler Straße in stadtauswärtiger Richtung und bog seinerseits nach links in die Weststraße ab.

Beim seinem Abbiegevorgang kam der 67-Jährige dann zu weit nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß der Autofahrer dann leicht gegen den entgegenkommenden, bereits am rechten Fahrbahnrand fahrenden, Motorroller des 29-Jährigen. Der Rollerfahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu.

Der 29-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Witzenhausen verbracht. Die Sachschäden an Pkw und Motorroller werden mit 3.000 bzw. 1.000 Euro angegeben.

Polizei Witzenhausen

Wildunfälle

Bereits am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ist ein 43-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Waschbären zusammengestoßen, als er auf der B 27 zwischen Unterrieden und Abzweig Wendershausen unterwegs war. Das Tier verschwand später von der Unfallstelle, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Bei einem weiteren Wildunfall, der sich gestern Abend um kurz vor Mitternacht auf der B 451 zwischen Witzenhausen und Hundelshausen ereignete, entstand am Auto einer 30-Jährigen aus Witzenhausen ein Schaden von 2.000 Euro. Das stark verletzte Tier musste später von einem Förster von seinen Leiden erlöst werden.

Mit einem Dachs kollidierte ein 31-jähriger Autofahrer aus Adelebsen am Mittwochmorgen gegen 05.00 Uhr auf der B 27 zwischen Neu-Eichenberg und Unterrieden. Das Tier verendete noch am Unfallort. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 800 Euro.

Betrüger fordern 20.000 Euro wegen Unfall mit Todesfolge

Witzenhausen (ots) – Unbekannte Betrüger haben am Donnerstagvormittag 28.04.2022 versucht, eine Einwohnerin aus Witzenhausen mittels der “Schockanruf-Masche” zu betrügen.

Gegen 10.40 Uhr meldeten sich die unbekannten Betrüger bei einer 65-jährige Frau. Die Anruferin gab sich mit weinerlicher Stimme als Tochter der 65-Jährigen aus und erklärte, einen Unfall mit drei Toten verursacht zu haben. Momentan befände sie sich bei der Polizei und die Staatsanwaltschaft ließe sie nur mit einer Kaution in Höhe von 20.000 Euro wieder auf freien Fuß.

Kurz darauf übernahm dann eine andere Frau das Telefon und begann mit dem Opfer die Daten von deren Tochter abzugleichen. Als die Telefonbetrügerin erneut die Kaution erwähnte, wurde zufällig die Schwiegertochter der 65-Jährigen auf deren Gespräch aufmerksam und übernahm die weitere Gesprächsführung. Daraufhin nahmen die Betrüger letztlich von weiteren Forderungen Abstand und beendeten das Gespräch.

Tipps:

Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörige anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Zwei Fälle von Sachbeschädigung an Pkw

(ots) – Im Ritzmühlenweg in Witzenhausen haben Unbekannte 2 geparkte Autos mutwillig beschädigt. Beide Taten fanden am Mittwoch 27.04.2022 statt. Betroffen sind ein silberner VW Golf, bei welchem die Fahrerseite und die Motorhaube zwischen 11-15.30 Uhr zerkratzt wurde.

Im anderen Fall ist ein silberner Hyundai i 40 in silber zwischen 11.30-15.30 Uhr an der Beifahrerseite und der Motorhaube zerkratzt worden.

Der Schaden wird in beiden Fällen auf je 500 Euro beziffert.

Die Polizei in Witzenhausen ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

