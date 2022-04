Gießen (ots) – Gleich mehrere Verfahren kommen auf einen 18-jährigen algerischen Asylbewerber zu. Der junge Mann am Mittwoch 27.04.2022 gegen 18.30 Uhr, am Kirchenplatz mit Drogen gedealt. Beamten war der junge Mann aufgefallen, als er an eine unbekannte Person Drogen verkaufte und dafür Geld erhielt.

Die Polizisten fanden bei ihm mehrere Handys und Bargeld sowie in der Nähe kleinere Mengen an Drogen. Offenbar hatte der diese vor der Kontrolle “entsorgt”.

Der Algerier wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort trat er nach einem Polizeibeamten und versuchte ihm einen Kopfstoß zu verpassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641/7006 3755.

