Gießen (ots) – Die Polizei sucht nach einer sexuellen Belästigung in der Südanalage nach Zeugen. Gegen 15 Uhr saß eine 17-jährige Jugendliche auf einer Bank in der Nähe des Spielplatzes im Theaterpark, als sich ein dunkelhäutiger Mann zu ihr setzte. Der Mann verwickelte sie in ein Gespräch, legte seinen Arm um ihre Schulter und berührte sie mehrfach unsittlich.

Die Jugendliche konnte sich schließlich losreißen und davon laufen. Nach Angaben der 17-Jährigen, sind zum Zeitpunkt der Tat mehrere Passanten an der Bank vorbei gelaufen.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß, schlank und dunkelhäutig. Er hatte einen Bart, ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach gebrochen Deutsch und sowie Englisch. Bekleidet war der Mann mit einer hellblauen Jeans, Turnschuhen, einer Kappe und einer Sonnenbrille. Er trug einen weißen Beutel bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

