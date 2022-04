Kassel-Mitte (ots) – Am Donnerstag 28.04.2022 gegen 01 Uhr, nahmen die Polizei in der Innenstadt 4 Männer und 1 Frau fest, die in der Fußgängerzone zwischen dem Stern und dem Königsplatz verbotene, rechtsextreme Parolen riefen und den Hitlergruß zeigten. Laut einem Zeugen hatte die Gruppe lauthals “Sieg Heil” sowie “Heil Hitler” gerufen und eben auch den Hitlergruß gezeigt, woraufhin er die Polizei rief.

Die herbeieilenden Polizeistreifen konnten die teils betrunkenen 30- bis 40-jährigen Männer sowie eine 21-jährige Frau bei der Fahndung nur wenige Minuten später in der Unteren Königsstraße feststellen.

Gegen die 5 Wohnsitzlosen/in Kassel wohnenden Festgenommenen mit deutscher Staatsangehörigkeit wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung ermittelt.

Für einen erheblich alkoholisierten 30-Jährigen, der einem Atemalkoholtest zufolge 2,3 Promille intus hatte, endete die Nacht nach den polizeilichen Maßnahmen mit der Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle.

Ein weiterer 30-jähriger Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen, die nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben soll.

Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die die Vorfälle und Ausrufe in der Nacht wahrgenommen haben oder Hinweise hierzu geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

