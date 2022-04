Frankfurt (ots) – Das traditionelle Radrennen “Eschborn-Frankfurt, der Radklassiker” findet in diesem Jahr wieder am 01.05.2022 in Frankfurt-Eschborn sowie weiteren Gemeinden des Taunus statt. Darüber hinaus sind einige Demonstrationen bzw. Aufzüge im Stadtgebiet Frankfurt angemeldet. Aus diesem Grund wird es am 01.05.2022 ab etwa 06 Uhr morgens in der Frankfurter Innenstadt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie dem öffentlichen Personennahverkehr kommen.

Ab dem 30.04.2022 um 19:00 Uhr bis zum 01.05.2022 ca. 23:30 Uhr, werden in folgenden Bereichen Vollsperrungen eingerichtet:

Bockenheimer Landstraße ab Höhe der Einmündung Liebigstraße, Bockenheimer Anlage ab Eschenheimer Tor, Reuterweg in Fahrtrichtung Alte Oper;

Ab Einmündung Staufenstraße und Elsheimer Straße und im sogenannten Innenstadtrundkurs um die Alte Oper: Reuterweg, Grüneburgweg, Eschersheimer Landstraße, Hochstraße, Neue Mainzer Straße, Mainkai, Alte Brücke, Schaumainkai, Untermainbrücke, Taunusanlage

Weiterhin werden die BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt, Anschlussstelle Miquelallee zwischen 08-14:00 Uhr und die BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt, Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße zwischen 08-16:45 Uhr am gesperrt sein.

Darüber hinaus sind mehrere Versammlungslagen im Stadtgebiet angemeldet. Die größte angemeldete Versammlung ist ein Aufzug des DGB unter dem Motto “Gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle”, der von der Hauptwache startet und am Römerberg endet und in der Zeit zwischen 10:30-15:00 stattfindet.

Einzelheiten zu den Straßensperrungen im Zusammenhang mit dem Radrennen können Sie der Internetseite des Veranstalters entnehmen: www.eschborn-frankfurt.de/de/verkehr

Fahrplanänderungen des ÖPNV werden auf der Internetseite des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) veröffentlicht.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen