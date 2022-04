Diebstahl von Altmetall

Fulda. Am Mittwochmorgen (27.04.), zwischen 9.10 Uhr und 11.50 Uhr, stahlen Unbekannte im Stadtteil Horas Metallschrott im Wert von circa 250 Euro von einem Privatgrundstück in der Maberzeller Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Eichenzell. Zwischen dem 27. März und dem 20. April stahlen Unbekannte eine Heizung sowie den dazugehörigen Öltank noch unbekannten Werts aus einem Wohnhaus in der Gersfelder Straße und hinterließen 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Sonntag (24.04.), gegen 0.30 Uhr, wurde ein 26-Jähriger aus Künzell in der Kreuzbergstraße vor einer Kletterhalle von unbekannten Tätern angegriffen. Der junge Mann stand zum Rauchen vor dem Gebäude, als er von den drei Unbekannten eingekreist, zu Boden geschlagen und getreten wurde. Mehrere Passanten eilten dem 26-Jährigen zur Hilfe, woraufhin die Täter unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht nun diese Passanten und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich beim Polizeipräsidium Fulda unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Kellerraum – Zeugenaufruf

Bebra. In einen Kellerraum in der Weserstraße brachen Unbekannte zwischen dem 14. Oktober und dem 2. April ein. Mittels körperlicher Gewalt öffneten die Einbrecher ein Vorhängeschloss des Kellers und gelangten so unbefugt in die Räumlichkeiten, aus denen sie Gartenwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro entwendeten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld. Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen am Dienstag (26.04.) einen 32-jährigen Mann aus Bad Hersfeld fest, nachdem dieser sich unberechtigt in einem Pkw auf einem Firmengelände in der Straße „Am Peterstor“ aufhielt und Fahrzeugteile ausbaute.

Gegen 9.30 Uhr hatten aufmerksame Zeugen die Polizei über den Sachverhalt informiert und den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Bad Hersfelder bereits mehrere technische Gegenstände aus dem Fahrzeug ausgebaut hatte. Eine Musikanlage des Autos – im Wert von circa 500 Euro – konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden.

Außerdem stellten die Beamten auf dem Parkplatz zwei weitere Fahrzeuge fest, deren Seitenscheiben in der Zeit zwischen Montagnachmittag (25.04), gegen 17 Uhr, bis Dienstagvormittag (26.04.) eingeschlagen worden waren.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf etwa 8.700 Euro.

Ob der 32-Jährige mit allen drei Fahrzeugaufbrüchen in Verbindung steht, ist derzeit noch unbekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld.

Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pkw

Niederaula. Ein schwarzer VW Touareg wurde in der Nacht zu Mittwoch (27.04.) Ziel unbekannter Täter. Aus dem Innenraum des Autos entnahmen die Langfinger eine noch unbekannte Menge Bargeld sowie mehrere Reisepässe. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Bad Hersfeld. Am Mittwochabend (27.04.), gegen 22 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Radfahrer einer 20-jährigen Frau aus Ludwigsau im Bereich einer Bar in der Frankfurter Straße mit der flachen Hand auf den Hintern. Der Täter kann als männlich, etwa 30 Jahre alt, sehr schlank, mit dunklem Bart, einer markanten, großen Nase und kurzen, schwarzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung und führte einen Rucksack mit auffällig großen Buchstaben sowie ein dunkles Herrenfahrrad mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmeldungen der Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Abbiegeunfall

Fulda. Am Dienstag (26.04.) kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda befuhr die Haimbacher Straße in westliche Richtung und wollte sodann nach links auf den dortigen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes abbiegen. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Opel-Corsa eines entgegenkommenden 30-Jährigen aus Fulda. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Fulda. Am Dienstag (26.04.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro entstand. Eine 31-jährige VW-Touran-Fahrerin aus Künzell befuhr den rechten Fahrstreifen der Leipzigerstraße in Fahrtrichtung Weimarer Tunnel. Hierbei wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln und stieß mit dem links neben ihr fahrenden VW-Touran eines 63-Jährigen aus Neuhof zusammen. Alle Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.04.), in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr, parkte ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen braunen Kia Sorento auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bismarkstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den braunen Kia und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr das unbekannte Fahrzeug anschließend davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (27.04.), gegen 8 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw die Landecker Straße aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Fahrtrichtung Vachaer Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 16-Jähriger aus Hohenroda mit seinem blauen Yamaha Leichtkraftrad die Vachaer Straße aus Richtung Landstraße 37172 kommend in Fahrtrichtung Landecker Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen schnitt der unbekannte Fahrzeugführer in einer dortigen Linkskurve den Fahrstreifen des Leichtkraftradfahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 16-Jährige ausweichen und stürzte schließlich bei diesem Manöver. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich nach aktuellen Kenntnissen um einen schwarzen Pkw mit einer weiblichen Fahrerin. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.04.), gegen 15:45 Uhr, befuhren ein 32-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Honda Civic und ein 23-jähriger Mann aus Melsungen mit einem Rennrad die Amazonstraße in Richtung der Straße „Untere Kühnbach“. In Höhe der Straße Kühnbachsgrund musste der Honda-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Mann aus Melsungen vermutlich nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit seinem Rennrad auf den Honda auf. Hierbei wurde der Radfahrer gegen die Heckscheibe des Pkw geschleudert und verletzte sich. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Zugverspätungen wegen Kabeldiebstahl

Ludwigsau (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – An der Bahnstrecke im Bereich

Ludwigsau, zwischen Bad Hersfeld und Mecklar, haben bislang unbekannte Täter in

den Nachtstunden des gestrigen Tages (27.4./4:58 Uhr) für Störungen im

Bahnbetrieb gesorgt. Mehrere Kabel, unter anderem Erdungskabel, wurden

abgeschnitten und entfernt. Dies führte zu einer Rotausleuchtung (,,Halt“) auf

den betroffenen Strecken.

Erhebliche Verspätungen

Durch die Tat erhielten 24 Züge insgesamt 965 Minuten Verspätung.

Hintergrund: Erdungskabel, so genannte Masterden, sind feste Verbindungen

zwischen Strommast und dem Erdreich. Werden diese entfernt, ist bei einem

Spannungsüberschlag oder Kurzschluss keine sichere Spannungsableitung mehr

gegeben. Dadurch können im Radius von rund 10 Meter für Personen

lebensgefährliche Spannungen auftreten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu

melden.

Hinweise der Bundespolizei für Metallhändler: Als Ankäufer von Altmetall sind

Sie oft erste Anlaufstelle für diejenigen, die unerlaubt Metallteile von

Bahnanlagen entfernen. Schützen Sie sich vor kriminellen Machenschaften und

verhindern Sie damit strafbare Handlungen.

Aufträge zur Verwertung von Altmetallen erteilt die Deutsche

Bahn AG immer in schriftlicher Form. Lassen Sie sich den

Auftrag zeigen! Bestehen Sie darauf, dass der Lieferant des Altmetalls Ihnen

immer einen amtlichen Ausweis (z.B. Personalausweis) im

Original vorzeigt. Notieren Sie sich die dort angegebenen

Daten. Bei angebotenem Material ab ca. 1 Tonne Gewicht haben Sie die

Möglichkeit, die Deutsche Bahn AG unter der Telefonnummer 030

297-1066 zu kontaktieren. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Handelns des

Lieferanten bekommen, rufen Sie die Bundespolizei unter der

Kostenfreien Rufnummer: 0800 6 888 000 an.

Ihre Polizei warnt: Aktuell kommt es vermehrt zu Trickbetrügereien über Messenger-Dienste in Osthessen

Osthessen (ots)

Ihre Polizei warnt: Aktuell kommt es vermehrt zu Trickbetrügereien über Messenger-Dienste in Osthessen

Osthessen. Aktuell geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus – mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

„Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Verstärkte Nutzung von Messenger-Diensten

In letzter Zeit bedienen sich die Schwindler in den osthessischen Landkreisen verstärkt dem Messenger-Dienst WhatsApp, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Vorsicht, das ist eine Falle!

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Ihnen unbekannte Personen oder Konten!

Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen!

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren!

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert!

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sachbeschädigung

Lauterbach. Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Mittwoch (27.04.) die Tür der Beifahrerseite eines schwarzen Nissan Juke. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Felsenweg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Friedhofshalle

Lauterbach. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (27.04.) in eine Friedhofshalle im Ortsteil Reuters einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an Türen und Fenstern des Gebäudes. Diese hielten jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Schwalmtal. In ein Bürogebäude in der Alsfelder Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.04.) ein. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Es entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfälle mit Verletzten im PP Osthessen

Fulda (ots)

Schlitz/Willofs – Verkehrsunfall mit schwerverletzter eingeklemmter Person

Auf der Landstraße 3140 zwischen Schlitz und dem Stadtteil Willofs kam es am Mittwochmittag, gg. 13:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei der eine Autofahrerin in ihrem Fahrzeug schwer verletzt und eingeklemmt wurde. Ein 62jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr die Landesstraße 3140 hinter einem Lkw von Schlitz kommend in Richtung Willofs und eine 89jährige Renault-Fahrerin aus Schlitz befuhr die Landesstraße 3140 entgegengesetzt von Willofs in Richtung Schlitz. Nach ersten Ermittlungen scherte der BMW-Fahrer hinter dem Lkw aus und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden Renault. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der Renault auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam an der Schutzplanke zum Stillstand, welche ebenfalls dadurch beschädigt wurde. Die schwer verletzte Renault-Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schlitz aus ihrem Pkw befreit werden. Nach der notärztlichen Behandlung wurde sie von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 21.000,- Euro beziffert. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen für eine Stunde gesperrt werden. Beide beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt.

Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L 3171

Am 27.04.2022, gegen 20:20 Uhr befuhr ein 37 jähriger Motorradfahrer aus Thüringen mit seiner Kawasaki Ninja die L 3171 von Roßbach kommend in Richtung Betzenrod. Er überholte nacheinander zwei PKW`s mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und prallte frontal gegen das Metallgestänge eines Verkehrsschildes. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer in das angrenzende Feld geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen.

Der Motorradfahrer war ansprechbar und wurde durch Ersthelfer versorgt, bevor er durch Rettungskräfte behandelt und in das Klinikum Fulda verbracht wurde.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 EUR.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsau. Auf der L3336 von Niederthalhausen kommend in Richtung Wüstfeld „Am Stock“ kam es am 27.04.2022, gg. 19:04 Uhr zu einem Alleinunfall eines 21-jährigen Heringers mit seinem Motorrad, als dieser in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Der Motorradfahrer flog über die Leitplanke. Dabei wurde er schwer verletzt und anschließend mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.