Verdacht auf illegales Glücksspiel

Oberursel, Innenstadt, 28.04.2022, 04:00 Uhr

(gr) Nach einer Mitteilung an die Polizei, dass in einer Gastronomie in der Oberurseler Innenstadt ein unerlaubtes Glücksspiel stattfinden würde, erfolgten am frühen Donnerstagmorgen umfangreiche Kontrollmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hochtaunus. Vor Ort konnten über 20 Personen angetroffen werden, die sich offensichtlich an einem Pokerturnier beteiligten. Es konnten entsprechende Beweismittel, u.a. Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und Spielkarten, aufgefunden werden, die den Verdacht des unerlaubten Glückspiels erhärteten. Gegen die Anwesenden sowie dem Betreiber der Lokalität wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Exhibitionist aufgetreten – Zeugen gesucht

Steinbach, Siemensstraße, S-Bahnhof, 27.04.2022, 14:55 Uhr

(gr) In Steinbach wurde am Mittwochnachmittag eine Frau durch einen Exhibitionisten belästigt. Die Geschädigte hielt sich gegen 14:55 Uhr am Bahnsteig des S-Bahnhofes in Steinbach auf, als sie auf den Mann aufmerksam wurde. Dieser knöpfte seine Hose auf und zeigte sich in schamverletzender Weise. Nach Angaben der Frau könnten noch weitere Personen den Vorfall mitbekommen haben. Der Täter soll ca. 45 Jahre alt, ca. 185 cm groß und kräftig gewesen sein. Er hatte eine Glatze und trug eine Brille mit dunklem Rahmen. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt mit Kragen sowie einer dunklen Jeanshose. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Bahnhofes Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Fahrräder gestohlen

Oberursel, Platz des 17. Juni, 27.04.2022, 21:10 Uhr

(gr) Am Bahnhof in Oberursel waren am Mittwochabend Fahrraddiebe unterwegs. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang ihnen die Flucht. Die drei Täter hatten sich zuvor an einem Unterstand nach Fahrrädern umgesehen. Schließlich brachen sie mehrere Schlösser auf und entwendeten zwei Fahrräder, ein Mountainbike der Marke: „Lapierre“, Farbe: schwarz-orange, und ein Pedelec der Marke: „Riese und Müller“, Farbe: neon-grün. Die Diebe flüchteten nach Angaben von Zeugen in Richtung Frankfurter Landstraße. Eines der entwendeten Fahrräder konnte in Tatortnähe aufgefunden werden. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche, ca. 14 bis 17 Jahre alt, ca. 180 cm groß und dunklem Teint, gehandelt haben. Eine Person soll mit einer auffällig grünen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Motorradfahrer gestürzt

Schmitten, L 3276, 27.04.2022, 17:45 Uhr

(gr) Auf der L 3276 bei Schmitten verlor ein Motorradfahrer am Mittwoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und hatte nach ersten Erkenntnissen großes Glück, dass er sich nicht schwerer verletzte. Der 19-Jährige mit Wohnsitz in Glashütten war mit seinem Krad auf der Landesstraße von Seelenberg aus kommend in Richtung Niederreifenberg unterwegs, als er offensichtlich eine Linkskurve falsch einschätzte. Der junge Mann wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden am Krad wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Königstein, Sodener Straße, 27.04.2022, 11:50 Uhr

(gr) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B 8 bei Königstein wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Eine 35-jährige Frau aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit ihrem VW die Bundesstraße aus Bad Soden kommend in Richtung Königstein. In Höhe einer Baustelle musste sie verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein nachfolgender, 30-jähriger Autofahrer aus Schmitten mit seinem Mercedes-Sprinter zu spät und fuhr auf. Beide Unfallparteien zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Eine hinzugekommene Rettungswagenbesatzung sorgte für die nötige Erstversorgung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.500,- Euro.