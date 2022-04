Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern –

Einschreitende Polizistin angegriffen, Wiesbaden, Schiersteiner Straße,

27.04.2022, 20.00 Uhr,

(pl)Im Rahmen einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 56 und 60 Jahre

alten Verkehrsteilnehmern wurde am Mittwochabend in der Schiersteiner Straße

eine einschreitende Polizistin von einem der Beteiligten angegriffen und leicht

verletzt. Die beiden Autofahrer waren gegen 20.00 Uhr im Bereich der Einmündung

zur Waldstraße aufgrund der Fahrweise in einen Streit geraten, welcher

schließlich in eine wechselseitige Körperverletzung mündete. Eine

Polizeibeamtin, welche sich gerade in zivil auf dem Heimweg befand, bekam die

Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern mit. Sie gab sich daraufhin als

Polizistin zu erkennen und versuchte die Handgreiflichkeiten zu unterbinden. Bei

dem Versuch die Parteien voneinander zu trennen, wurde sie jedoch von dem

60-Jährigen angegriffen und hierdurch leicht verletzt. Der Angreifer wurde im

weiteren Verlauf von zwischenzeitlich verständigten Polizeikräften festgenommen.

Er muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf eine Vollstreckungsbeamtin

verantworten. Darüber hinaus wurden gegen beide Männer Ermittlungsverfahren

wegen der wechselseitigen Körperverletzung eingeleitet.

Smart verschwunden,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 27.04.2022, 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr,

(pl)Im Gustav-Stresemann-Ring ist am Mittwochnachmittag ein geparkter Smart

Fortwo verschwunden. Die Geschädigte hatte ihren grauen Smart mit dem amtlichen

Kennzeichen WI-GL 25 gegen 17.15 Uhr im Gustav-Stresemann-Ring in Höhe der

Hausnummer 1 abgestellt. Als sie dann nach etwa einer Stunde zurückkehrte,

stellte sie fest, dass das Auto nicht mehr dort war. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Stadtgebiet Wiesbaden, 27.04.2022, 17.00 Uhr bis 28.04.2022, 01.15 Uhr,

(pl)Kräfte der Wiesbadener Polizei und Mitarbeiter der Stadtpolizei waren am

Mittwoch ab dem späten Nachmittag bis in die Nacht hinein mit Unterstützung der

Hessischen Bereitschaftspolizei im Rahmen des Programms „Sicheres Wiesbaden“ in

der Innenstadt unterwegs. Unter anderem wurden die Fußgängerzone, das Bowling

Green, der Warme Damm, das Gelände des Schlachthofes sowie der Bereich rund um

das ehemalige Einkaufszentrum im Schelmengraben von den zivilen und

uniformierten Einsatzkräften aufgesucht. Hierbei gelang es ihnen in der

Fußgängerzone einen Ladendieb auf frischer Tat festzunehmen. Bei sechs

durchgeführten Kontrollmaßnahmen wurden rund 20 Personen überprüft und eine

Strafanzeige wegen aufgefundener Betäubungsmittel gefertigt.

15-jähriger Junge aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) – 15-jähriger Junge vermisst,

Wiesbaden-Rheingauviertel, 23.04.2022, 17.00 Uhr,

(pl)Seit Sonntag wird der 15-jährige Fabio Maurice Berghäuser aus Wiesbaden

vermisst. Der Junge verließ am späten Samstagnachmittag seine Wohnanschrift im

Rheingauviertel und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist etwa

1,75 Meter groß, hat lockige, blonde Haare, blaue Augen, eine athletische Figur

und eine auffällige Narbe auf dem linken Handrücken. Er trug zuletzt eine weiße

Jacke mit grünkarierter Front von Jack&Jones und schwarze Sneakers sowie eine

schwarze Baseballmütze von Nike. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden

des 15-Jährigen. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Experiment mit Chemikalien löst Feuerwehreinsatz aus +++ Eine verletzte Person +++

Bad Schwalbach (ots) – Ein Unfall beim Umgang mit Chemikalien führte am Abend

des 27.04.2022 zu einem länger andauernden Einsatz der Feuerwehr in

Niedernhausen. Ein 22-Jähriger experimentierte in seiner Wohnung mit

Chemikalien, wobei ein Glasbehälter zerbrach und er sich eine Verletzung an der

Hand zuzog. Durch die hinzugezogene Polizei und die Feuerwehr wurden in der

Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zahlreiche Chemikalien festgestellt, die der

Student der Chemie vermutlich legal erworben hatte, die aber nicht sachgemäß

gelagert wurden. Daher wurde durch die Feuerwehr eine externe Fachfirma

hinzugezogen, um die Chemikalien an einen geeigneten Lagerort zu verbringen.

Neben der Polizei Idstein kamen u.a. die Feuerwehr Niedernhausen, der

Gefahrstoffzug des Rheingau-Taunus-Kreises und eine Betreuungseinheit des DRK

zum Einsatz. Ob neben den Verstößen durch die unsachgemäße Lagerung noch weitere

Vorschriften verletzt wurden, bedarf weiterer Ermittlungen durch das

Fachkommissariat für Umweltdelikte der Kriminalpolizei.

Einbruch in Schulbibliothek, Geisenheim, Dr.-Schramm-Straße, Festgestellt: Montag, 25.04.2022

(fh)In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in die Bibliothek einer Geisenheimer Schule eingebrochen. Am Montag stellten Mitarbeiter der Schule in der Dr.-Schramm-Straße den Einbruch fest und informierten die zuständige Polizeistation. Der eingesetzten Streife zeigte sich daraufhin, dass Unbekannte ein Kellerfenster geöffnet und sich so Zutritt zu der Bücherei verschafft hatten. Hier stahlen sie Bargeld sowie einen Laptop und traten daraufhin die Flucht an.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Kennzeichen gestohlen, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Festgestellt: Mittwoch, 27.04.2022, 08:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen entwendeten Diebe in Taunusstein-Hahn zwei Kennzeichen eines Transporters. Der oder die Täter suchten den Parkplatz eines Firmengeländes in der Aarstraße auf und machten sich dort an einem Kleintransporter der Marke „Peugeot“ zu schaffen. Hier wurden die beiden Kraftfahrzeugkennzeichen abmontiert und im Anschluss gestohlen. Es handelt sich um die amtlichen Kennzeichen „RÜD-U 1016“.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

Unfallflucht vor Einkaufsmarkt – Zettel hinterlassen, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Dienstag, 26.04.2022, 06:50 Uhr bis 10:45 Uhr

(fh)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach kam es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht, bei der ein irreführender Zettel hinterlassen wurde. Zwischen 06:50 Uhr und 10:45 Uhr stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen einen dort geparkten grauen VW Caddy und flüchtete. Am VW entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin hinterließ am beschädigten Fahrzeug einen Zettel. Die Informationen auf dem Papier führten jedoch nicht zur verantwortlichen Person.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben, oder eine Person beobachtet haben, die nach dem Unfall den Zettel hinterließ. Hinweise werden unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.