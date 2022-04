Ramstein-Miesenbach – Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause, meldet sich der Kreismusikverband Westpfalz e.V. zurück. Und zwar mit einem Konzert der Extraklasse.

Am 15. Mai 2022 präsentiert der Verband unter dem Label „KMV in Concert“ das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz im Congress Center Ramstein.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz ein sympathischer Werbeträger für die rheinland-pfälzische Polizei und ein musikalischer Botschafter des Bundeslandes an Rhein und Mosel.

1953 als „Polizei-Musikkorps“ gegründet, etablierte sich das sinfonische Blasorchester schon bald als ideales Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei. Durch Gastspiele in ganz Deutschland und im europäischen Ausland und durch zahlreiche Auftritte in Funk und Fernsehen hat das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt. Das Orchester ist Teil der Bereitschaftspolizei des Landes Rheinland-Pfalz und steht seit dem 01.09.2014 unter der Leitung von Stefan Grefig. Das Repertoire der 37 professionellen Musikerinnen und Musiker ist so vielseitig wie die Aufgaben des Orchesters. Es reicht von klassischer sinfonischer Musik bis zu zeitgenössischer Originalliteratur und von traditioneller Marschmusik bis hin zur Unterhaltungsmusik.

Der Landrat des Landkreises Kaiserslautern, Ralf Leßmeister, hat sich bereit erklärt, den Konzertabend als Schirmherr zu unterstützen. Die Einnahmen des Abends dienen der Jugendmusikförderung des Kreismusikverbandes und der Kreismusikschule Kaiserslautern.

Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr. Einlass ist um 16:00 Uhr

Die Ticketpreise liegen für Erwachsene bei 10,- €. Schüler und Studenten erhalten das Ticket ermäßigt für 5,- €. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. Ticketgebühr.

Alle Infos und Tickets erhalten Sie unter www.cc-ramstein.de oder www.kmv-wp.de .