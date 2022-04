Neustadt: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 27.04.2022, befuhr ein 70-jähriger Neustadter gegen 17:30 Uhr mit seinem Motorrad die L530 von Geinsheim kommend in Fahrtrichtung Haßloch. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf, nachdem er sein Motorrad wieder zurück auf die Fahrbahn gelenkt hatte, mit dem Anhänger eines entgegenkommenden PKWs.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer zu Boden und rutschte in einen bereits stehenden PKW eines weiteren Unfallbeteiligten. Aufgrund der beschriebenen Ereignisse wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die übrigen Unfallbeteiligten wurden vor Ort psychologisch betreut. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die gesamte L530 zwischen Haßloch und Geinsheim für 2,5 Stunden voll gesperrt werden.