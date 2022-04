B10, BAB5 – PKW kollidiert mit Bagger in Baustelle – 1 Toter, 2 Verletzte

Feuerwehr Karlsruhe

Heute Mittag kollidierte ein PKW auf der B10, Anschlussstelle BAB 5, im

dortigen Baustellenbereich frontal mit einem Bagger. Dabei wurden der

Baggerfahrer leicht verletzt sowie die beiden Insassen des PKW schwer

verletzt. Der Fahrer des PKW verstarb noch an der Einsatzstelle.

Maßnahmen Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer die Beifahrerin bereits aus dem Fahrzeug befreit und betreuten sie. Die Feuerwehrkräfte unterstützten bei der weiteren Versorgung der Beifahrerin sowie des Baggerfahrers bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Der eingeschlossene Fahrer wurde mit dem hydraulischen Rettungsgerät

befreit, die Reanimation sofort eingeleitet. Außerdem stellte die

Feuerwehr den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe

mit einem Chemikalienbinder auf.

Bruchsal – Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Karlsruhe (ots) – Teils erhebliche Beanstandungen ergaben sich bei einer

Verkehrskontrolle des Schwerlastverkehrs sowie von Reisebussen, die am Mittwoch

zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr von der Verkehrspolizei Karlsruhe auf der

Autobahn 5 durchgeführt wurde.

Die Polizisten kontrollierten sieben Sattelzüge und drei Reisebusse, bei denen

teils gravierende Verstöße gegen die gesetzliche vorgeschriebenen Lenk- und

Ruhezeiten festzustellen waren. Zwei Fahrern eines Omnibusses musste sogar die

Weiterfahrt untersagt werden, da sie mehr als 24 Stunden ohne Ruhepause

unterwegs waren. Ein weiterer Fahrer eines Reisebusses war 16 Tage am Stück ohne

Wochenruhezeit unterwegs. Auf ihn kommt ein Bußgeld von mehreren tausend Euro

zu.

Insgesamt müssen fünf Fahrer und vier Unternehmer mit Anzeigen rechnen.

Karlsruhe – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein 61-jähriger Fahrer eines Kleintransporters verursachte am

Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 36 in Karlsruhe unter Alkoholeinwirkung

einen Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Ford war gegen 17.15 Uhr auf der Neureuter Straße in Richtung

Neureut unterwegs. Als der 61-Jährige den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah

er offenbar einen 57-jährigen Fahrer eines VW und kollidierte mit diesem. An

beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der mutmaßliche

Unfallverursacher betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp

unter einem Promille. Neben einer Blutprobe muss er nun auch seinen Führerschein

abgeben.

Graben-Neudorf – Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 53-jähriger Fahrradfahrerin wurde bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Hauptstraße leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr öffnete ein 61-Jähriger die Tür seines geparkten Autos und

übersah dabei offenbar die Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß des

Fahrradlenkers an der Autotür stürzte die Dame zu Boden und zog sich leichte

Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Ein Sachschaden ist bei dem Unfall nicht entstanden.

Karlsruhe – 39-jähriger Hundebesitzer leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein 39-jähriger Hundebesitzer beleidigte am Dienstag gegen

17.00 Uhr eine Polizeibeamtin und widersetzte sich anschließend massiv gegen

seine Festnahme.

Ein freilaufender Hund und ein offensichtlich völlig betrunkener Hundehalter am

Baggersee Untergrombach riefen am Dienstagabend die Polizei auf den Plan. Da der

Hundebesitzer sich wohl nur noch mit Mühen auf den Beinen halten und sich nicht

mehr um seinen scheinbar völlig verängstigten Boxer kümmern konnte, wurde er von

einer Streife der Polizeihundeführerstaffel kontrolliert.

Anstatt seine Personalien anzugeben, beleidigte der Mann jedoch eine der

Polizistinnen und wollte offenbar flüchten. Als er daraufhin festgenommen werden

sollte, wehrte sich der Tatverdächtige erbittert. Schließlich mussten vier

Polizeibeamte eingesetzt werden, um den 39-Jährigen unter Kontrolle zu bringen.

Eine Beamtin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Ein anschließender Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille.

Zum Ausnüchtern musste der Störenfried den restlichen Abend in einer

Gewahrsamszelle verbringen. Sein Hund wurde an einen Tierrettungsdienst

übergeben.

Karlsruhe-Nordweststadt – Person mit angeblicher Axt löst größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge teilte am Mittwoch gegen 09.00 Uhr der Polizei mit,

dass ein Mann mit einer Axt in der Nähe eines Kindergartens in der

Kaiserslauterer Straße auffällig umherirre. Daraufhin löste das Polizeipräsidium

Karlsruhe einen größeren Einsatz aus.

Die eingesetzten Kräfte stellten vor Ort einen offensichtlich verwirrten

40-jährigen Mann mit freiem Oberkörper, der ein Fahrrad mitführte. Allerdings

führte dieser keine Axt mit sich, sondern einen größeren Stock. Der Störenfried

wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier

Karlsruhe-West verbracht. Hier leistete der Mann noch erheblichen Widerstand,

wobei er selbst leicht verletzt wurde.

Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille. Ferner besteht der

Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige wohl gegen 07.30 Uhr mit seinem

Fahrrad in einen Einkaufsmarkt in der Carl-Metz-Straße gefahren sei und dort

mehrere Spirituosen entwendet habe.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat die Ermittlungen übernommen. Das

Polizeipräsidium Karlsruhe war mit etwa 15 Streifenbesatzungen im Einsatz.

Zeugen die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Unter erheblichem Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein offensichtlich erheblich alkoholisierter 58-jähriger Mann

prallte am Dienstagabend mit seinem VW am Ortseingang von Schöllbronn gegen ein

Verkehrszeichen, die Frontairbags lösten aus. Der Herr wurde wohl nicht

verletzt.

Eine Frau fuhr gegen 18.45 Uhr hinter dem VW des Betrunkenen von Völkersbach

Richtung Schöllbronn. Am Ortseingang von Schöllbronn konnte sie beobachten, wie

er gegen das mittig auf der Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen prallte.

Der Mann fuhr einfach weiter, obwohl beide Airbags ausgelöst hatten. Bis in die

Ortsmitte, wo er kurz anhielt, touchierte er noch mehrfach den Bordstein. Die

hinterherfahrende Dame sprach den VW-Fahrer an, dieser fuhr aber nach einem

kurzen Gespräch einfach weiter Richtung Ettlingen.

Die durch die Zeugin verständigten Polizisten trafen den Mann an seiner

Wohnanschrift in Spessart an. Sie stellten schnell fest, dass er deutlich

alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab offenbar einen Wert von weit über

zwei Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten, außerdem musste er Blut

abgeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder eventuell auch weitere Geschädigte, die durch

den Unfallverursacher in seinem stark beschädigten blauen VW Golf gefährdet

wurden. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der

Telefonnummer 07243/3200-312 in Verbindung setzen.

Bretten – Wohnungseinbruch in Neibsheim

Karlsruhe (ots) – Unbekannte drangen am Dienstag in ein Einfamilienhaus in

Neibsheim ein und stahlen einen geringen Bargeldbetrag.

Der 66-jährige Geschädigte stellte gegen 22 Uhr fest, dass einige Räume seines

Hauses von Unbekannten durchwühlt worden waren. Diese hatten offenbar das

Einfamilienhaus in der Fürthstraße über ein eingedrücktes Kellerfenster betreten

und anschließend durchsucht. Glücklicherweise wurde nur wenig Bargeld aus einer

abgelegten Geldbörse gestohlen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich

gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung setzen.