Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Anhänger löst sich von Auto und kollidiert mit Gegenverkehr

Altlußheim (ots) – Am Dienstag gegen 11:30 Uhr löste sich auf der K4250 der

Anhänger eines VW Tourans und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf.

Der 54-jährige Fahrer des Tourans war von Altlußheim in Richtung Ketsch

unterwegs, als sich die Anhängerkupplung von dessen Auto löste und der mit Sand

beladene Anhänger unkontrolliert in den Gegenverkehr geriet. Durch den

Zusammenstoß verletzte sich der 64-jährige Golf-Fahrer so schwer, dass er durch

den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der

Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ersten Ermittlungen

zufolge war die Anhängerkupplung nicht korrekt am Auto befestigt, weshalb sich

diese während der Fahrt löste.

Hockenheim: Brand einer Sattelzugmaschine; Schaden rund 200.000.- Euro; Ursache unklar

Hockenheim (ots) – Aus unklarer Ursache geriet eine holländische

Sattelzugmaschine am Mittwochvormittag, kurz vor 9.30 Uhr, auf der Tank- und

Rastanlage Hockenheim-West in Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim war mit 15 Mann im Einsatz, löschten den

brennenden Lkw, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Zugmaschine

vollständig ausbrannte. Darüber hinaus kam es zusätzlich noch zu Beschädigungen

am Auflieger und auf dem Asphalt.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 200.000.- Euro belaufen.

Verletzt wurde niemand. Der Fahrer hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs

nicht im Fahrzeug aufgehalten. Im Laufe des Mittwochs wurde der Sattelzug

abgeschleppt.

Ketsch: Farbschmierereien an Schulgebäuden richtigen enormen Schaden an; Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Einen enormen Schaden richtete ein bislang unbekannter

Schmierfink in der Nacht von Montag auf Dienstag an zwei Schulgebäuden in der

Gartenstraße an.

Mit blauer und gelber Farbe besprühte er Außenwände und Fensterfronten der

Neurottschule und der Neurotthalle, sodass nach ersten Schätzungen ein Schaden

von über 10.000.- Euro entstand.

Bereits von Dienstag auf Mittwoch, 15./16. Februar wurden Teile der Fassade

sowie Fensterfronten derselben Schule mit schwarzer Farbe besprüht. Seinerzeit

war ein Schaden von rund 8.000.- Euro entstanden.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen und vom selben Täter begangen wurden, ist

Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Ketsch, Tel.: 06202/61696 oder an das

Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0.

Rauenberg: Unfallflucht; hoher Schaden; Zeugen gesucht

Rauenberg (ots) – Wegen des Verdachts der „Unfallflucht“ ermittelt das

Polizeirevier Wiesloch gegen einen noch unbekannten Autofahrer.

Dieser beschädigte am Dienstagvormittag einen VW Golf, der zwischen 09.30 –

11.45 Uhr, vor dem Anwesen Nr. 2 in er Straße „Am Rosenwingert“ abgestellt war.

Dabei wurde die Fahrerseite des VW erheblich beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000.- Euro.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte auch das Fahrzeug des Unfallverursachers

deutlich sichtbar beschädigt worden sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrzeug des Verursachers und zu

diesem selbst, geben können, werden gebeten, sich an die Unfallermittler des

Polizeireviers Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu wenden.