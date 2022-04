Vermisstensuche – Öffentlichkeitsfahndung

Kirchheimbolanden / Göllheim (ots)

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten Mathias W. aus Göllheim. Herr W. ist 33 Jahre alt, 170 cm groß, von kräftiger Statur und hat dunkle, lockige Haare.

Er war zuletzt bekleidet mit schwarzen Schuhen, einer dunklen Jeans, einem dunkelbraunen Pullover und einer schwarzen Fleece-Weste mit weißem Aufdruck – wahrscheinlich „Schützenverein Tell Kirchheimbolanden“.

Herr W. befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und bedarf insofern dringend der Hilfe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Tel. 06352 9110 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zu viele Gerüstteile geladen

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Um etwa 2500 Kilogramm überladen hatte ein

47-jähriger Fahrer eines 7,5-Tonnen-LKW sein Fahrzeug am 26.4.2022. Einer

Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim war der Transporter gegen

13:15 Uhr auf der A 61 bei Waldlaubersheim aufgefallen, weil augenscheinlich zu

viele Gerüstteile geladen waren. Eine Verwiegung ergab ein Gewicht von 10 Tonnen

anstelle der erlaubten 7,5 Tonnen. Vor der Weiterfahrt mussten der 47-Jährige

und sein 48-jähriger Beifahrer die überzähligen Gerüstteile abladen. Den Fahrer

erwartet nun ein Bußgeld.

Fahrraddiebstahl

Kirchheimbolanden

In der Zeit von 21.04.2022 bis 25.04.2022 wurde ein am EDEKA-Markt in Kirchheimbolanden abgestellten Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert gewesen. Das Fahrradschloss wurde am Tatort zurückgelassen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes Kellys Spider Toxic Mountainbike. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei in Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110 melden.