Verkehrsunfall – beschädigtes Fahrzeug gesucht

Gensingen, 26.04., Am Kieselberg., 19:00 Uhr. Ein Mann parkte seine weiße Mercedes ML-Klasse auf einem Supermarkt-Parkplatz. Zuhause dann stellte er Schäden an der hinteren rechten Beifahrertür fest. Er glaubte, beim Ausparken eventuell gegen ein anderes Fahrzeug gefahren zu sein.

Brand

Bingen, 26.04., Ernst-Ludwig-Straße, 14:35 Uhr. Die Feuerwehr meldete einen Brand in einem Dreifamilienhaus. Eine Frau wollte Pommes in Öl frittieren, dabei entzündete sich das Öl. Als selbstständige Löschversuche scheiterten und die Flammen schließlich auf die Küche übergriffen, rief sie die Feuerwehr um Hilfe. Die gesamte Wohnung ist nicht mehr bewohnbar durch Rußschaden und Löschwasser. Vorsorglich wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, es wurde aber keine Rauchvergiftung festgestellt.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen, 26.04., Stefan-George-Straße, 09:50-13:15 Uhr. Ein Mann stellte seine schwarze Mercedes C-Klasse mit MZ-Kennung auf einem Parkplatz ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine gesplitterte Scheibe der Beifahrertür fest. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 26.04., Am Ockenheimer Graben, 07:32 Uhr. Zwei PKW fuhren hinter einem Sattelschlepper in Fahrtrichtung Kempten. Die 24-jährige Fahrerin des Sattelschleppers bremste und begann, rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Die PKW setzten zwangsläufig ebenfalls zurück. Die 24-Jährige, die die Autos nicht bemerkt hatte, setzte weiter zurück und schob die Fahrzeuge einfach ineinander. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der direkte Nachfolge-Fahrer klagte über Rückenschmerzen durch den Aufprall. Der Fahrer des dritten Wagens vergaß vor Schreck, den Rückwärtsgang herauszunehmen, so dass das Auto in den Grünstreifen rollte. Beim Versuch, sein Fahrzeug aufzuhalten, verletzte er sich am Schienbein.

Mainz – Gemeinsame Kontrollen zur Steigerung der Radfahr- und Fußgängersicherheit mit dem Verkehrsüberwachungsamt

Mainz (ots) – In Rahmen einer gemeinsamen Fahrradstreife des

Verkehrsüberwachungsamtes der Stadt Mainz und der Polizei Mainz fanden gestern

und heute mehrere Kontrollen statt. An erkannten Stellen der Radroute in der

Oberstadt, an welchen es regelmäßig zu Fehlverhalten kommt wurden die bestehende

Regelungen überwacht. In der seit einigen Monaten eingerichteten Fahrradstraße

im Ebersheimer Weg wurden motorisierte Verkehrsteilnehmer auf ihre berechtigten

Interessen zum Befahren dieses Schutzbereiches überprüft. Von 73 kontrollierten

Personen in ca. 2,5 Stunden, konnten 29 kein berechtigtes Interesse vorweisen.

Auffällig war hier, dass es sich zumeist um Anwohner angrenzender Gebiete

handelte, welche über ausreichend Ortskenntnis verfügen um alternative Routen zu

befahren. In der Ritterstraße, an der Einmündung zur Straße Am Fort Elisabeth

wurde die Beachtung eines Stoppschildes überwacht. In der wenig befahrenen

Straße kam es in ca. 90 Minuten zu 18 Verstoßen. Das Stoppschild ist hier sogar

zusätzlich mit einem Hinweis auf querende Radfahrende ergänzt. In der

Fußgängerzone Ludwigstraße wurden zu guter Letzt noch motorisierte

Verkehrsteilnehmer auf ihre Berechtigung zum Befahren dieses Bereiches

kontrolliert. In 30 Minuten waren dies sechs Kfz-Führer.

Die gemeinsamen Kontrollen sollen die Radfahrsicherheit in der Stadt Mainz trotz

der unterschiedlichen aber sich ergänzenden Zuständigkeiten der Stadt Mainz und

der Polizei Mainz auf einem hohen Niveau weiterhin steigern.

Einbruch in Einfamilienhaus

Budenheim (ots) – Durchwühlte Schränke und Schubladen fanden die Bewohner eines

Einfamilienhauses in Budenheim am gestrigen Dienstag vor, als sie von einer

Urlaubsreise zurückkehrten. Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen

vergangenem Samstagmorgen und dem gestrigen Dienstagabend über eine Markise

Zugang zu einem Fenster des Reihenendhauses in der Straße Im Gehren. Nachdem sie

in das Haus gelangt waren, suchten sie große Teile des Innenraums nach

Wertgegenständen ab und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige

Feststellungen im Bereich der Straße Im Gehren in Budenheim gemacht? Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht

Mainz-Weisenau (ots) – Einen schwarzen EDV-Koffer aus dem Kofferraum eines PKWs

entwendete ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Dienstagmittag. Der

61-jährige Fahrer eines Mercedes parkte sein Fahrzeug gestern gegen 14:50 Uhr

auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Max-Hufschmidt-Straße. Als er nach nur

ca. fünf Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte der Mann fest, dass sein

Fahrzeug nunmehr unverschlossen und ein Koffer, welcher unter anderem einen

Laptop enthielt, entwendet worden war. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter durch die verständigten Polizeibeamten nicht

mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.