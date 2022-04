Spur der Verwüstung

Kaiserslautern (ots) – Zwei junge Männer werden verdächtigt, am frühen

Mittwochmorgen in der Innenstadt mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben.

Kurz nach 4 Uhr brannte in der Marktstraße ein Abfalleimer. Bis zum Eintreffen

der Feuerwehr bekämpfte eine Polizeistreife den Brand mit einem Feuerlöscher.

Zeugen gaben den Hinweis auf zwei randalierende Personen, die ein Verkehrsschild

aus seiner Verankerung gerissen haben und dann Richtung Stiftsplatz flüchteten.

In der Bismarckstraße stellten die Beamten ein weiteres beschädigtes Schild

fest. Es lag auf der Straße. In der Friedrichstraße stand eine

Baustellenabsperrung auf der Straße und eine Leuchte lag auf dem Boden. Die Spur

führte weiter durch die Bismarckstraße in Richtung Messeplatz. Die Beamten

stellten auf dem Weg dorthin etwa 20 umgeworfene Mülltonnen fest. Nachdem ein

Zeuge der Polizei mitteilte, dass im Bereich der Gelöbniskirche zwei Männer laut

grölten, trafen die Beamten die beiden Verdächtigen dort an. Die Männer im Alter

von 19 und 20 Jahren stritten ab, etwas mit der Spur der Verwüstung zu tun zu

haben. Sie hätten lediglich in der Altstadt gefeiert. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. |erf

Fiese Schockanrufe

Kaiserslautern (ots) – Mit sogenannten Schock-Anrufen haben Betrüger versucht,

Senioren in Kaiserslautern hereinzulegen. Am Dienstag gingen zwei Anzeigen aus

dem Stadtgebiet ein. Die fiese Geschichte, die in beiden Fällen den Opfern

erzählt wurde, war annähernd gleich: Beide Frauen erhielten am Nachmittag einen

Anruf von angeblichen Krankenhaus-Mitarbeitern, die ihnen weismachen wollten,

dass ihr Sohn mit einer schweren Corona-Infektion in der Klinik behandelt würde.

Er bräuchte dringend ein spezielles Medikament, das jedoch mehrere tausend Euro

koste.

Eine 83-Jährige durchschaute den Betrugsversuch, als die Anruferin nach Bargeld

und Wertgegenständen im Haushalt der Seniorin fragte. Sie legte daraufhin

einfach auf und rief selbst ihren Sohn an. Der konnte seine Mutter beruhigen und

ihr bestätigen, dass es ihm gut geht.

Bei einer 89-jährigen Frau hätten die Betrüger um ein Haar Erfolg gehabt. Hier

war es einem aufmerksamen Bankmitarbeiter zu verdanken, dass der Seniorin kein

finanzieller Schaden entstand. Als die 89-Jährige nämlich auf der Bank anrief

und dringenden Bargeld-Bedarf in fünfstelliger Höhe anmeldete, wurde der

Bank-Mitarbeiter stutzig. Er wies die Seniorin darauf hin, dass es sich bei der

schockierenden Geschichte um einen Betrugsversuch handeln könnte. Der Frau kamen

dadurch Zweifel, weshalb sie Kontakt zu ihrem Sohn aufnahm – und von ihm erfuhr,

dass er gesund ist und es keinen Grund zur Sorge gibt.

In diesem Zusammenhang appellieren wir noch einmal dringend an alle Betroffenen,

die solche „Schockanrufe“ erhalten: Bitte glauben Sie nicht alles, was Ihnen

Fremde am Telefon erzählen! Insbesondere, wenn Geldforderungen gestellt werden,

oder es darum geht, ob Sie Wertgegenstände zu Hause haben, sollten Sie

misstrauisch werden! Geben Sie am besten am Telefon keine Auskünfte zu Ihrer

Lebenssituation! Und bevor Sie irgendeinem Fremden Geld geben oder überweisen,

überprüfen Sie unbedingt die Geschichte, die Ihnen erzählt worden ist. Gerne

können Sie auch die Polizei informieren und sich beraten lassen! |cri

34-Jähriger macht Ärger

Kaiserslautern (ots) – In der Mannheimer Straße ist am Dienstag ein

alkoholisierter Mann unangenehm aufgefallen. Er saß vor einer Kindertagesstätte

und belästigte vorbeigehende Passanten. Als eine Polizeistreife nach dem Rechten

sah, benahm sich der 34-Jährige und ging weg. Es dauerte nicht lange, da machte

der Mann kehrt. Ein Zeuge informierte die Beamten, weil der Mann nun gegen den

Zaun der Kindertagesstätte urinierte und wieder Passanten belästigte. Erneut

rückte eine Polizeistreife an. Jetzt beschimpfte der 34-Jährige die Beamten und

bedrohte sie verbal. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Außerdem muss er

mit einer Strafanzeige rechnen. |erf

Betrüger setzen Opfer unter Druck

Kaiserslautern (ots) – Ihre Opfer unter Druck zu setzen, ist eine beliebte

Masche von Betrügern, um an Geld zu kommen. Die Täter machen sich dabei zunutze,

dass viele Menschen Angst vor Schulden haben – erst recht, wenn die

Geldforderung von einer Behörde oder einer ähnlichen Einrichtung kommt.

Ein solcher Anruf ging am Dienstagnachmittag bei einem Ehepaar aus dem

Stadtgebiet ein. Die Frau des Hauses nahm das Gespräch entgegen, es meldete sich

ein angeblicher Mitarbeiter des Kaiserslauterer Amtsgerichts und fragte nach dem

Ehemann der 69-Jährigen.

Die betrügerische Geschichte: Der Mann habe sich bei Computerspielen angemeldet

und müsse bis zum nächsten Morgen einen Betrag von knapp 800 Euro in bar zum

Gericht bringen. Andernfalls steigere sich die Forderung bis zum Mittag auf

mehrere tausend Euro und sein Konto würde gesperrt.

Die 69-Jährige legte auf und informierte ihren Mann. Der erkannte den

Betrugsversuch und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. |cri

Alkoholisiert in die Leitplanke gekracht

BAB 62, Hütschenhausen (ots) –

Vermutlich aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung ist gestern Abend, gegen

19:30 Uhr, eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Kusel mit ihrem SUV in Höhe

der Ausfahrt Hütschenhausen ins Schleudern geraten und in die Leitplanke

gekracht. Sie war mit ihrem Fahrzeug auf der Richtungsfahrbahn Trier auf dem

Nachhauseweg. Eine unbeteiligte Fahrerin eines anderen Pkw, betreute die Frau

bis zum Eintreffen der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Die

Frau wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw der Frau wurde durch die

Kollision mit der Leitplanke erheblich beschädigt und musste abgeschleppt

werden. Der entstandene Sachschaden an Leitplanke und Pkw beläuft sich auf ca.

10.000 Euro.

|PASt

Tageslicht hält Diebe nicht ab

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am frühen Dienstagabend in der Conradstraße

zugeschlagen. Zwischen 18.10 und 18.30 Uhr drangen sie in ein abgestelltes Auto

ein, durchwühlten es und stahlen einen Geldbeutel, der in der Seitenablage der

Tür deponiert war.

Der Fahrzeughalter meldete der Polizei, dass er seinen BMW M1 kurz nach 18 Uhr

abstellte und verschloss. Als er 20 Minuten später zurückkam, war der Wagen

offen, das Handschuhfach geöffnet, Papiere auf dem Beifahrersitz verstreut und

der Geldbeutel inklusive Führerschein, Personalausweis, Bank- und Kreditkarte

sowie Bargeld weg.

Wie es den Tätern gelungen war, das Fahrzeug zu entriegeln, blieb unklar. Der

Halter war sich sicher, es verschlossen zu haben. Es wurden aber keine

Aufbruchspuren gefunden.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der

Conrad-/Park-/Logenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Anruf eines falschen Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots) – Ein falscher Polizeibeamter hat sich am Dienstagabend bei

einer Seniorin im Stadtgebiet gemeldet. Wie die 85-Jährige anschließend bei der

Polizei anzeigte, hatte sie gegen 19.45 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes

erhalten, der sich als Polizeibeamter von der „Station 4 Kaiserslautern“ ausgab.

Der Unbekannte behauptete, es habe einen Einbruch in der Nachbarschaft gegeben.

Bei der Spurensicherung sei ein Rucksack gefunden worden, der ihre Kontaktdaten

enthalte.

Die Betrugsmasche und die Lügengeschichte mit dem erfundenen Einbruch waren der

Seniorin aber bekannt. Und da der Anrufer auch noch falsche Daten über sie

nannte, beendete die Frau einfach das Gespräch und meldete es der echten

Polizei. Gut so! |cri

E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Kaiserslautern (ots) – Den Fahrer eines E-Scooters hat die Polizei am

Dienstagabend in der Kanalstraße aus dem Verkehr gezogen. Während einer

Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der 35-Jährige sehr nervös wirkte.

Die Polizisten stellten drogentypische Auffälligkeiten ihm fest. Ein Drogentest

bestätigte den Verdacht, er reagierte positiv. Die Polizei wirf dem 35-Jährigen

vor, unter dem berauschenden Wirkstoff von Cannabis den E-Scooter geführt zu

haben. Der Mann musste die Beamten zum Altstadtrevier begleiten. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über den Drogenkonsum des 35-Jährigen

geben. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. |erf

Wildunfall: Zwei beschädigte Fahrzeuge, ein totes Reh

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei beschädigte Fahrzeuge

und ein totes Reh, das ist die Bilanz eines Wildunfalls am späten Dienstagabend

auf der Bundesstraße 48 zwischen Enkenbach und Alsenborn.

Ein 42-jähriger Autofahrer erfasste das Reh mit seinem Wagen. Das Tier sprang

plötzlich auf die Straße und kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch die Wucht des

Zusammenstoßes schleuderte das Reh auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von

einem weiteren Pkw überfahren. Das Tier starb. An beiden Autos entstand

Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 3.000 Euro schätzt. Bis zum

Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle von der Polizei abgesichert.

|erf

Unfall mit hohem Sachschaden

Medard (ots) – Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall. Am Dienstagmorgen musste

ein 23-Jähriger seinen Opel auf der B 420 an einer Ampel abbremsen. Ein

nachfolgender 34 Jahre alter Hyundaifahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf

den Opel auf. Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß so stark beschädigt, dass

diese abgeschleppt werden mussten. |pilek

Garage und Auto gehen in Flammen auf

Kaiserslautern (ots) – In der Langenbergstraße ist es am Mittwochnachmittag zu

einem Brand gekommen. Gegen 13.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein

freistehendes Gebäude brennt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stand allerdings nicht das Wohnhaus

selbst, sondern die angrenzende Garage mitsamt einem Fahrzeug in Flammen. Ein

Mann war schwer verletzt. Der 44-Jährige musste zunächst vor Ort vom

Rettungsdienst versorgt werden und wurde später mit dem Hubschrauber in eine

Unfallklinik geflogen.

Weil auch die Grünfläche zwischen dem Anwesen und der Bahnlinie Feuer gefangen

hatte, wurde vorsorglich die Bundespolizei informiert. Sie veranlasste

Vorsichtsmaßnahmen auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und

Enkenbach-Alsenborn. Es kam für rund eine Stunde zu einer Beeinträchtigung des

Bahnverkehrs und zu einer kurzzeitigen Sperrung.

Etwa gegen 15 Uhr meldete die Feuerwehr, dass die Löscharbeiten beendet seien.

Den Einsatzkräften war es gelungen, ein Ausbreiten des Feuers auf das Wohnhaus

zu verhindern. Es wurde jedoch durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das Feuer stark beschädigt wurden die Garage sowie das Fahrzeug, bei dem

es sich offenbar um einen Gebrauchtwagen gehandelt hatte. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen kam es zu dem Brand, während der 44-jährige Mann mit Arbeiten an

dem Fahrzeug beschäftigt war. Die genaue Ursache ist noch unklar. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri