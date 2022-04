Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Schiefersteinstraße, 26.04.2022, 15.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Schiefersteinstraße wurde am

Dienstagnachmittag eine Seniorin von einem falschen Wasserwerker heimgesucht.

Der Mann überrumpelte die Geschädigte an der Wohnungstür und erlangte unter dem

Vorwand, „nach dem Wasser schauen zu müssen“, Einlass in deren Wohnung.

Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab, so dass ein Komplize

unbemerkt in die Wohnung gelangen und hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld

stehlen konnte. Der angebliche Handwerker soll etwa 40-45 Jahre alt, ca. 1,80

Meter groß sowie mit einer schwarzen Latzhose bekleidet gewesen sein und eine

normale Statur gehabt haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Mehrere Autos in der Hellmundstraße zerkratzt, Wiesbaden, Hellmundstraße,

25.04.2022, 18.00 Uhr bis 26.04.2022, 19.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagabend sind Vandalen durch die

Hellmundstraße gezogen. Die Täter zerkratzten mindestens zehn am Fahrbahnrand

geparkte Fahrzeuge und verursachten hierdurch einen erheblichen Sachschaden.

Hinweise nimmt das 1.Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Kellerverschlag aufgebrochen – Fahrrad und Weinflaschen gestohlen, Wiesbaden,

Erbacher Straße, 23.03.2022 bis 26.04.2022,

(pl)In den letzten Wochen waren im Keller eines Mehrfamilienhauses in der der

Erbacher Straße Einbrecher zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zum

Kellerbereich, brachen ein dortiges Kellerabteil auf und entwendeten hieraus ein

rotes Racebike von Rotwild sowie diverse Weinflaschen. Das gestohlene Fahrrad

hat schwarze Felgen mit weißen Speichen und einen weißen Sattel. Das 4.

Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise.

Zurückgelassene Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Mainz-Kastel,

Kurt-Hebach-Straße, 26.04.2022, 13.20 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag musste ein Autofahrer in Mainz-Kastel leider die

Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen

werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegen 13.20 Uhr in der

Kurt-Hebach-Straße auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt und zwei

Smartphones, einen Laptop, eine Tasche sowie ein weiteres technisches Gerät im

Wagen belassen. Nur wenige Minuten später bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug,

musste er dann feststellen, dass Autoaufbrecher den Pkw auf unbekannte Weise

geöffnet und die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt

das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Segelclub,

Walluf, Werftstraße, Montag, 25.04.2022, 21:00 Uhr bis Dienstag, 26.04.2022,

11:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in einen

Segelclub in Walluf auf Lebensmittel abgesehen. Zunächst hebelten sie die

Terrassentür des Gebäudes in der Werftstraße auf und verschafften sich so

Zutritt zur Küche des Clubs. Nachdem die Einbrecher offenbar auch im

angrenzenden Vereinsheim nach Wertgegenständen Ausschau gehalten hatten,

entschieden sie sich dafür mehrere Lebensmittel im dreistelligen Wert aus der

Küche zu stehlen. Im Rahmen des gewaltsamen Aufbrechens entstand ein Sachschaden

in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizeistation Eltville bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Betrüger versuchen es erneut mit mehreren Maschen, Rheingau-Taunus-Kreis,

Dienstag, 26.04.2022

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages erhielten erneut mehrere Bürgerinnen und Bürger

aus dem Rheingau-Taunus-Kreis betrügerische Anrufe und Nachrichten, die allesamt

dasselbe Ziel hatten, nämlich an das Geld der Angerufenen zu gelangen. Eine Frau

und ein Mann aus Geisenheim erhielten jeweils einen ähnlichen Anruf. Das

Gegenüber am Telefon gab sich als nahe Angehörige aus und schilderte von einem

schweren Unfall. Man solle die angebliche Verwandte mit einer Geldüberweisung

unterstützen, andernfalls warte eine Gefängnisstrafe auf sie. In beiden Fällen

wurde kein Geld überwiesen. Eine Walluferin erhielt einen ganz anderen Anruf.

Hier wurde ihr von einer unbekannten Frau mitgeteilt, sie habe eine hohe

Geldsumme gewonnen. Die Tatsache, dass sie bei keinem entsprechenden Gewinnspiel

teilgenommen hatte und dass die Unbekannte als Gegenleistung für den Erhalt des

Gewinnes eine vierstellige Geldsumme verlangte, machte die Rheingauerin stutzig

und das Gespräch wurde beendet. Auch eine Dame aus Niedernhausen wurde von

Betrügern kontaktiert, diesmal über einen Messengerdienst. Hierbei gaben sich

die Täter über eine unbekannte Nummer als Tochter der Niedernhausenerin aus und

baten um finanzielle Unterstützung per Überweisung. Auch hier kam es zu keiner

Überweisung, sodass in allen bekannt gewordenen Fällen kein finanzieller Schaden

eintrat.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird

hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei

appelliert daher an die Bevölkerung, bei solchen Anrufen und Textnachrichten

äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben

überreden zu lassen. Im Zweifelsfall sollte die Polizei unter der 110

verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine

Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen

Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfiehlt die Polizei, sich mit ihren Eltern

und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die

notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein,

dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei

Ihnen Zuhause abholen wird.

Seien Sie ebenso bei angeblichen Gewinnversprechen äußerst aufmerksam und

sensibel. Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen.

Es kann jeden als Opfer erwischen; leider ist die Versuchung auf einen großen

Gewinn sehr groß. Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen

Abzocker eingelassen. Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür

übergeben, Gutscheincodes telefonisch übermitteln; alles Maschen, um Sie um Ihr

Erspartes zu bringen. Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss

man nichts bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter

www.polizei-beratung.de .

Mehrere Tausend Euro Schaden bei Unfallflucht vor Baumarkt, Eltville-Erbach,

Erbacher Straße, Montag, 25.04.2022, 15:45 Uhr bis 16:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Erbacher Baumarktes zu

einer schwerwiegenden Unfallflucht, deren Schaden mehrere Tausend Euro beträgt.

Im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 16:15 Uhr parkte ein schwarzer Fiat Panda auf dem

besagten Parkplatz in der Erbacher Straße. In dieser knappen Stunde stieß ein

bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Fiat und hinterließ dabei mehrere Kratzer

und Dellen rund um die Beifahrerseite sowie den Vorderreifen. Der

Verantwortliche, oder die Verantwortliche für den Unfall ignorierte den

entstandenen Sachschaden von etwa 8.000 Euro und fuhr davon. Spuren an der

Unfallstelle deuten darauf hin, dass das unbekannte Fahrzeug zuvor über eine

angrenzende Wiese fuhr.

Die Polizeistation Eltville sucht Zeuginnen und Zeugen und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Zwei Verletzte und eine eingeklemmte Person bei Unfall auf A 3, Idstein,

Bundesautobahn 3, Mittwoch, 27.04.2022, 07:00 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen kam es auf der A 3 bei Idstein zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Auto und einem LKW bei dem eine Person eingeklemmt und zwei

Männer verletzt wurden. Ein 21-Jähriger befuhr bei leichtem Nebel mit einem BMW

die A3 in Richtung Frankfurt. An einer Steigung vor der Anschlussstelle Idstein

wechselte der BMW plötzlich den Fahrstreifen nach rechts und prallte gegen einen

dort fahrenden Sattelzug eines 58-Jährigen. Der BMW wurde nach dem Aufprall vom

Sattelauflieger abgewiesen und kam circa 35 Meter später auf dem mittleren

Fahrstreifen zum Stehen. Bei der Kollision wurden der 21-Jährige und sein

22-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Da der Beifahrer im PKW eingeklemmt war,

musste er von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Die

Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs-

und Bergungsarbeiten musste die A3 in Richtung Frankfurt für eine Stunde voll

gesperrt werden. Anschließend blieben zwei der drei Fahrstreifen noch für eine

weitere Stunde gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von 18 Kilometern Länge.

Der Sachschaden wird auf 80.000 EUR geschätzt.