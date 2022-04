Schwalm Eder Kreis: Die Polizei-News

Borken: Unbekannte Täter stehlen Pedelec aus Garage

Diebstahl eines Pedelecs aus Garage Tatzeit: 26.04.2022, 22:30 Uhr bis 27.04.2022, 06:00 Uhr Ein Pedelec im Wert von 2.500,- Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einer unverschlossenen Garage in der Homberger Straße. Die Täter begaben sich zu der Garage und öffneten das nicht verriegelte Garagentor. Aus der Garage stahlen sie ein dort abgestelltes Pedelec mit Ladegerät. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein schwarz/grau/oranges Rad der Marke Conway, Model Cairon T100 500. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740