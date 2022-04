Streife stoppt nachts Mann auf Kinderfahrrad ohne Beleuchtung: 22-Jähriger räumt Diebstahl ein

Kassel- Nord: Die nächtliche Kontrolle eines Mannes auf einem unbeleuchteten Kinderfahrrad endete für den 22-Jährigen aus Kassel mit einer Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahls. Eine Streife des Polizeireviers Nord hatte den Fahrradfahrer gegen Mitternacht in der Holländischen Straße in Höhe der Wiener Straße entdeckt. Da er gänzlich ohne Licht in der Dunkelheit fuhr, hielten sie ihn an und überprüften den Fahrer und sein Fahrzeug auf die Verkehrstauglichkeit hin. Dabei stellten sie fest, dass der Mann auf einem Kinderfahrrad unterwegs war. Als sie ihn dazu befragten, gab er unumwunden zu, dass er das Rad eben erst in einer Seitenstraße gestohlen habe. Da er nicht mehr sagen konnte oder wollte, wo genau der Tatort lag, stellten die Beamten des Kinderfahrrad „Track Ideal“ zur Eigentumssicherung sicher. Gegen den 22-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Die Ermittlungen dauern an.

Belästigung im Zug? Bundespolizei sucht Zeugen und unbekanntes Opfer

Wegen eines möglichen Zwischenfalls während der Zugfahrt von

Frankfurt am Main nach Fulda ermittelt seit gestern (26.4.) die

Bundespolizeiinspektion Kassel.

Eine bisher unbekannte Frau meldete sich gestern (26.4.) während der Zugfahrt

bei dem Zugbegleiter eines Regionalexpresses (Personenzug RE 4536) und gab an,

von einem Mann körperlich angegangen worden zu sein. Die Tatzeit soll im

Zeitraum 25.4., 23:50 Uhr und 26.4., 00:15 Uhr gelegen haben.

Zwei Italiener im Alter zwischen 20 und 30 Jahren seien der Frau zur Hilfe

gekommen.

Möglicher Tatverdächtiger ist ein 45-Jähriger aus Steinau an der Straße

(Main-Kinzig-Kreis). Die Identität des Mannes wurde bekannt, weil er kurz vorher

bei der Fahrscheinkontrolle ohne Fahrkarte aufgefallen war. Ein Strafverfahren

wegen des Erschleichens von Leistungen hat die Bundespolizeiinspektion Kassel

bereits eingeleitet.

Tatopfer und Zeugen sollen sich bei der Bundespolizei melden

Um diesen Fall restlos aufzuklären zu können, werden die noch unbekannte

Geschädigte sowie weitere Zeugen dieses Falles für die laufenden Ermittlungen

dringend benötigt.

Das noch unbekannte, mögliche Opfer, die beiden Italiener sowie weitere

Personen, die Angaben zu diesem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Kurz nach Handy-Diebstahl in Straßenbahn: Opfer erkennt mutmaßlichen Täter wieder; Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Kassel-Bettenhausen: Kurz nachdem er am späten gestrigen Dienstagabend beim Polizeirevier Ost in Kassel den Diebstahl seines Handys in einer Straßenbahn angezeigt hatte, erkannte ein 20-Jähriger aus Kassel den mutmaßlichen Täter in einer anderen Straßenbahn wieder. Die von ihm sofort alarmierte Streife des Polizeireviers Ost stoppte die in Richtung Innenstadt auf der Leipziger Straße fahrende Tram gegen 23:30 Uhr an der Haltestelle Sandershäuser Straße und nahm den 23 Jahre alten Tatverdächtigen fest. An der Stelle, wo er in der Straßenbahn gesessen hatte, fanden die Beamten unter einem Sitz das Smartphone des 20-Jährigen, das ihm gegen 22:15 Uhr beim Ausstiegen aus einer Tram an der Haltestelle Lindenberg gestohlen worden war. Den derzeit wohnsitzlosen 23-Jährigen brachte die Streife für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Er muss sich nun wegen Taschendiebstahls verantworten. Das iPhone 13 konnten die Beamten zweifelsfrei dem 20-Jährigen zuordnen, der das Handy anschließend dankend wieder in Empfang nehmen konnte.