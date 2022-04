Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Dienstag (26.04.), in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr, parkte ein Rotenburger Pkw-Fahrer seinen roten VW-Golf auf einem Parkplatz in der Webergasse Ecke Taubengasse. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte die hintere linke Fahrzeugseite des geparkten Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.04.), gegen 14:40 Uhr, befuhren ein 37-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Lkw bis 3,5 t und ein 24-jähriger Mann aus Friedewald mit einem Mitsubishi L200 die Landecker Straße in Richtung der Straße „Am Ententeich“. Verkehrsbedingt musste der 37-Jährige bremsen. Dies bemerkte der 24-Jährige vermutlich zu spät und fuhr seitlich von hinten auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.200 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.04.), gegen 15:30 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Mann aus Haunetal mit einem Opel Mokka und ein 52-jähriger Mann mit einem Lkw die Frankfurter Straße in Richtung Hauneck. An der Ampel an der Frankfurter Straße / Carl-Benz-Straße musste der Mann aus Haunetal wegen Rotlichts anhalten. Dies bemerkte der Lkw-Fahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Opel Mokka auf. Hierbei verletzte sich der 56-jährige Haunetaler leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Parkendes Auto beschädigt – Suche nach Geschädigten und Zeugen

Lauterbach. Am Montag (25.04.), gegen 14 Uhr, wollte ein Fahrer mit seinem Audi A1 am rechten Fahrbahnrand „An der Ritsch“ in der Nähe eines dortigen Krankenhauses einparken. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte er dabei die hintere Stoßstange eines silbernen SUV, möglicherweise Volvo X40. Nach einer kurzen Wartezeit verließ er den Unfallort, um sich Schreibmaterialien zu holen. In dieser Zeit fuhr das beschädigte Fahrzeug davon. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Schlitz. Am Dienstag (26.04.), gegen 8 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Opel Corsa im mittleren Bereich des Parkplatzes beim Bürgerhaus in der Jahnstraße. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen, linken Radkasten sowie an der Fahrertür und Fahrertürgriff fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Sachbeschädigung

Alsfeld. Den Holzzaun eines Grundstücks in der Tilemann-Schnabel-Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.04.). Hierbei wurde ein Zaunelement eingedrückt und zerstört, wodurch Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unterschlagung

Lauterbach. Am Freitagnachmittag (22.04.) vergaß ein 92-jähriger Mann sein braunes Lederportemonnaie vermutlich auf einer Parkbank „An der Lauter“ beziehungsweise der Brücke „Am See“. Ein aufmerksamer 62-jähriger Mann aus Lautertal fand den Geldbeutel wenig später an der Brücke auf und brachte ihn zur Polizeistation in Lauterbach. Der 92-Jährige bemerkte den Verlust erst kurze Zeit nachdem sein Eigentum wieder aufgefunden worden war. Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahmen Unbekannte jedoch zuvor einen hohen zweistelligen Geldbetrag. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Schwalmtal. Ein Vereinsheim auf einem Sportplatz in der Straße „Am Bachgarten“ wurde in der Zeit von Dienstag (19.04.) bis Dienstag (26.04.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher zerstörten ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten, aus denen sie mehrere Getränke entwendeten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec-Beschulung beim Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen. Das Fahren mit einem Pedelec erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Doch je mehr Osthessen fleißig in die Pedale treten, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für Unfälle. Aus diesem Grund bietet das Polizeipräsidium Osthessen am Samstag, den 7. Mai 2022, ab 10 Uhr, unter dem Motto „PEDELEC…..mit Rückenwind, aber sicher!“ eine Beschulung auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Osthessen an.

Bei dem etwa zweistündigen Fahrsicherheitstraining wollen wir an diesem Tag Menschen ab einem Alter von 50 Jahren ansprechen, die zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda den sicheren Umgang mit ihren Pedelecs in verschiedenen Verkehrs- und Gefahrensituationen üben können. Hierzu werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren eigenen Pedelecs unter Anleitung einen Parcours absolvieren.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bewerben sich Interessierte bitte unter Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse über das Postfach: jvs-fd.ppoh@polizei.hessen.de

Mitzubringen sind das eigene Pedelec, Helm und witterungsangepasste Kleidung.

Diebstahl

Heringen. Von einer orangefarbenen, landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers „JBC“ entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (26.03.) die hinteren LED-Leuchten sowie zwei Kameras der Marke „Brigarde“ des verbauten Rückfahrsystems. Darüber hinaus hebelten die Täter einen an der Maschine angebrachten Werkzeugkoffer auf. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Bereich des Waldpark Lengers. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Am Dienstagmorgen (26.04.) entwendeten Unbekannte, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen HEF-MW 199 eines roten Skoda Roomster. Im Tatzeitraum stand das Auto in dem Parkhaus eines Klinikums im Seilerweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-QQ 15 eines blauen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Zeit von Montagabend (25.04.) bis Dienstagnachmittag (26.04.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Vogelgesang“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Imbisswagens in Bebra durch auslaufendes Grillfett

BEBRA – Am Dienstag kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Brand in einem Imbisswagen auf dem Gelände des TOOM-Baumarktes in Bebra.

Ermittlungen zufolge fing ein im Innenbereich eines Imbisswagens stehender Gasgrill durch auslaufendes Fett Feuer.

Der Brand konnte jedoch umgehend durch die hinter dem Verkaufstresen stehende Mitarbeiterin gelöscht werden. Diese musste jedoch im Anschluss kurzzeitig mit Symptomen einer Rauchgasvergiftung im Kreiskrankenhaus Rotenburg an der Fulda behandelt werden. Die Angestellte konnte das Krankenhaus anschließend wieder verlassen.

Am Imbisswagen entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,- Euro.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Am Dienstag, 26.04.2022, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde in Hünfeld ein geparkter roter VW Golf beschädigt. Der Pkw stand auf einem Parkplatz vor einem Fitnessstudio in der Hersfelder Straße und wurde vermutlich beim Ausparken von einem weißen Pkw vorne rechts beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher werden von der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-96580 entgegengenommen.