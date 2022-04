Kreis Bergstraße

Viernheim: Erneut BMW im Visier von Kriminellen

Viernheim (ots) – Nachdem in der Nacht zuvor (25.-26.04.) in Lampertheim gleich

drei BMW aufgebrochen wurden (wir haben berichtet), waren in der Nacht zum

Mittwoch (26. – 27.04.) Täter in Viernheim unterwegs. Die betreffenden Fahrzeuge

parkten in der Rektor-Mayr-Straße und der parallel laufenden Straße Im

Schafläger. Die Täter bauten jeweils die Schalteinrichtung und das

festeingebaute Navigationsgeräte aus. Zudem wurden „Im Schafläger“ die vier

Winterreifen samt Felgen aus dem Kofferraum des 1-er BMW mitgenommen. Bei den

Autos wurden die Dreiecksscheiben eingeschlagen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die

Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Hirschhorn: Diebe schneiden Transporter auf

Hirschhorn (ots) – Mit einer Blechschere haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch

(26. – 27.04.) einen Transporter eines Handwerkers aufgeschnitten. Mehr als ein

Dutzend Maschinen und Handwerksmaterial wurden aus dem Laderaum rausgeräumt.

Mutmaßlich sind die Täter selbst mit einem Transportfahrzeug auf den Parkplatz

an der Stadtmauer in der Jahnstraße aufgefahren und haben das Werkzeug

umgeladen. Das gestohlene Werkzeug hat einen Wert von mindestens 13.400 Euro.

Zusätzlich ist durch das Aufschneiden der Hecktür ein Schaden von zusätzlich

2000 Euro entstanden.

Die Polizei in Hirschhorn hofft auf Zeugen, die in der Nacht entsprechende

Beobachtungen gemacht haben. Telefon: 06272 / 9305-0.

Darmstadt

Darmstadt: 24-Jähriger von drei jungen Männern attackiert / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein 24 Jahre alter Mann aus Darmstadt ist auf seinem Fußweg am

Dienstagabend (26.4.) in der Rheinstraße von drei noch unbekannten jungen

Männern attackiert worden. Nach ersten Erkenntnissen traf der Darmstädter gegen

22.20 Uhr auf das Trio nahe Ecke Gagernstraße. Dort traten sie unvermittelt auf

ihn ein, drohten an, mit Pfefferspray zu sprühen und ergriffen dann die Flucht.

Nach Verständigung der Polizei leiteten die Beamtinnen und Beamten ein Verfahren

wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. In diesem

Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Augenzeugen der Tat. Zur

Personenbeschreibung ist bekannt, dass die Kriminellen zwischen 14 und 20 Jahre

alt und zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß waren. Weitere Details liegen derzeit

nicht vor. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in

Darmstadt, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern/Weiterstadt: Brände an Corona-Schnellteststationen / Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung / Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Personen geben?

Groß-Zimmern/Weiterstadt (ots) – Die Ermittlerinnen und Ermittler des

Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei suchen für den Fortgang der

Ermittlungen, die im Zusammenhang mit zwei Bränden von

Corona-Schnellteststationen in Weiterstadt und Groß-Zimmern stehen, nach Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können.

Nachdem bereits Anfang April zwei Corona-Schnellteststationen in der

Robert-Koch-Straße in Weiterstadt (3.4.) und in der Bahnstraße in Groß-Zimmern

(6.4.) brannten, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Brandumständen

aufgenommen. Nach jetzigem Stand ermitteln die Beamtinnen und Beamten in beiden

Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ersten Ermittlungen zufolge,

liegen keine Hinweise für eine Verbindung der Brände in Weiterstadt und

Groß-Zimmern vor.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte in beiden Fällen die

Beschreibung von möglichen Tatverdächtigen ermittelt werden.

Ein möglicher Tatverdächtiger bei dem Brand in Weiterstadt soll

eine schmale Statur gehabt haben. Er trug eine dunkle Hose, dunkle

Turnschuhe mit weißer Sohle, weiße Handschuhe und eine dunkle

Kapuzenjacke mit weißem Emblem im Brustbereich. Außerdem führte er

eine weiße Tragetasche mit sich.

Bei dem Brand in Groß-Zimmern könnte es sich um zwei Tatverdächtige gehandelt haben.

gehandelt haben. Einer der beiden soll eine normale Statur gehabt

haben. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißen Ärmeln,

einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Zusätzlich

hatte er eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung auf. Der zweite

Tatverdächtige trug ebenfalls eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe

und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung. Als Oberbekleidung hatte er eine

schwarze Jacke mit Kapuze an.

Inwiefern der Brand in der Nacht zum Mittwoch (27.4.) eines

Corona-Schnelltest-Containers in der Darmstädter Straße in Münster (wir haben

berichtet) mit den vergangenen Bränden in Verbindung steht, wird noch geprüft.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Verdächtiges

beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen geben

können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

erreichen.

Eppertshausen: Kriminelles Vorhaben scheitert / Einbrecher werden von Mitarbeiter gestört und flüchten

Eppertshausen (ots) – Dank eines Mitarbeiters konnte das kriminelle Vorhaben von

bislang vier Unbekannten bei einem Einbruch in einen Motorradshop in der

Einsteinstraße verhindert werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte das kriminelle Quartett unter

Gewalteinwirkung in der Nacht zum Mittwoch (27.4.), gegen 0.30 Uhr, ins Innere

des Ladens. Durch laute Geräusche wurde offenbar ein Mitarbeiter, der sich in

einem Nebenraum aufhielt, auf das kriminelle Treiben aufmerksam. Er begab sich

sofort in den Verkaufsraum. Als die vier dunkel gekleideten Männer den

Mitarbeiter bemerkten, suchten sie umgehend das Weite. Nach derzeitigem

Kenntnistand machten sie keine Beute, dennoch hinterließen sie einen Schaden,

der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen verliefen bislang ergebnislos. Laut

Zeugen sollen die Unbekannten um die 1,80 Meter groß gewesen sein.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Münster: Corona-Schnelltest-Container durch Brand zerstört

Münster (ots) – Am Mittwoch (27.04.) wurde der Polizei gegen 02.00 Uhr der Brand

eines Corona-Schnelltest-Containers in der Darmstädter Straße gemeldet. Die

Freiwillige Feuerwehr Münster und Funkstreifen der Polizeistation Dieburg

rückten sofort nach ihrer Alarmierung in Richtung Brandort aus.

Nach ersten Erkenntnissen brannte die gesamte Verschalung des Containers, wobei

ein Schaden von rund 10.000 Euro verursacht wurde. Wie es zu dem Brand kommen

konnte, den die Feuerwehr nach ihrem Eintreffen löschte, ist derzeit Gegenstand

weiterer Untersuchungen. Durch die zuständige Kripo in Darmstadt wird neben der

Möglichkeit eines technischen Defektes auch einen Brandstiftung als mögliche

Ursache geprüft.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen

Kommissariat K 10 unter der Rufnummer 06151 – 969 0 in Verbindung zu setzten.

Mühltal: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots) – Am Dienstag (26.04.) kam es um 17:52 Uhr auf dem Parkplatz P3 im

Fliednerweg zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin beschädigte beim

Ausparken aus einer Parklücke einen grauen Citroen Berlingo, wobei dieser an der

Heckstoßstange hinten links beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf

etwa 1000,00EUR. Die Verursacherin entfernte sich anschließend von der

Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen könne,

melden sich bitte auf der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer

06154/ 6330-0.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Mo., 25.04., zwischen 07.10 und 17.20 Uhr, wurde im Hessenring im Industriegebiet Mörfelden ein geparkter blauer Pkw Mazda beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Aus Gruppe angepöbelt – Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Michelstadt (ots)

Ein 53-jähriger Mann soll am Dienstagabend (26.04.) gegen 19.45 Uhr von mehreren Personen an der Odenwaldhalle verbal angegangen sein, nachdem er die Gruppe angesprochen habe. Dabei habe eine Person, die zwischen 20 bis 25 Jahre alt sein soll und kurze schwarze Haare hat, den „Hitlergruß“ gezeigt. Auch soll er entsprechende Rufe von sich gegeben haben. Nach Beschreibung des Hinweisgebers habe der Betreffende weiße Schuhe, eine dunkle Hose und Jacke sowie einen roten Pullover getragen. Die Männergruppe habe nach ersten Aussagen aus acht Personen bestanden. Die verständigte Polizeistreife konnte keine Personen mehr antreffen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu der Personengruppe geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (ST 20-30) in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.