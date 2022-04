Diebstahl von Kleinkraftrad in Schwebda; Polizei in Eschwege veröffentlicht Bild der Geländemaschine und bittet um Hinweise – SIEHE EINGANGSFOTO

Unbekannte hatten zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstagabend 19.30 Uhr das auffällige Kleinkraftrad der Marke KTM (Model 125 EXC; Enduro) ohne Kennzeichen im Wert von etwa 2000 Euro von einem Privatgrundstück in Meinhard-Schwebda geklaut.

Auffällig an dem Motorrad ist u.a. die Farbe des Rahmens in Orange und schwarz. Dazu fällt auch die Sitzbank in gelber Farbe auf. Eine weitere Besonderheit stellt eine Aluminiumhalterung an der linken Fahrzeugseite dar, die zur Befestigung eines Holz-Spalthammers angebracht ist, da der Besitzer das Fahrzeug u.a. im Wald zum Holzmachen betreibt.

Das Motorrad war in Schwebda in der Straße „Gärtnerei Wolfsbrunnen“ im Gartenbereich des dort betreffenden Grundstücks an einer Wand hinter dem Haus abgestellt. Das Grundstück selbst liegt am Waldrand unterhalb des Schlosses Wolfsbrunnen und grenzt an den dortigen Schlosspark an.

Aufgrund von verdächtigen Geräuschen, welche die Geschädigten wahrgenommen haben, könnte sich der Diebstahl in der Nacht von Montag auf Dienstag etwa gegen 02.00 Uhr ereignet haben. Der Besitzer geht davon aus, dass das Leichtkraftrad von den Unbekannten zunächst vom Grundstück weggeschoben wurde, da im unmittelbaren Nahbereich des Grundstücks keine Motorengeräusche hörbar waren.

Eventuell wurde das Kleinkraftrad dann später in einiger Entfernung zum Tatort von den unbekannten Tätern gestartet und wegfahren oder aber mit entsprechenden Fahrzeugen abtransportiert.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Mit entgegenkommenden Pkw kollidiert und anschließend gegen Baum und Laterne geprallt; Schaden 27.000 Euro; Staatsanwaltschaft ordnet Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des Führerscheins an

Gestern Nachmittag kam es zu einem Unfall mit insgesamt 27.000 Euro Schaden in der Ortslage von Wehretal-Reichensachsen. Um kurz nach 14.00 Uhr befuhr hier eine 64-jährige Autofahrerin aus Eschwege die Landstraße aus Richtung Hoheneiche kommend, in Fahrtrichtung Eschwege. In der Gegenrichtung war ein 86-jähriger Autofahrer aus Sontra unterwegs. Zur Unfallzeit geriet die 64-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dann mit dem Auto des 86-Jährigen zusammen. Der Wagen der Verursacherin drehte sich dann auf der Gegenfahrbahn um etwa 180 Grad und kam zunächst zum Stillstand. Laut Unfallbericht fuhr die Dame aber dann nochmals vorwärts und kam letztlich auf einem angrenzenden Gehweg gänzlich zum Stehen. Dabei beschädigte die Frau dann noch einen Baum und eine Straßenlaterne. Die Sachschäden an den betroffenen und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 10.0000 Euro bei der Verursacherin und 15.000 Euro an dem anderen Pkw. Dazu kommt ein Schaden von 2000 Euro an Baum und Laterne. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel behielten die Eschweger Beamten den Führerschein der Frau ein, da sie im Verdacht steht, während der Fahrt eingeschlafen zu sein, so dass nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs folgen. Neben der Polizei waren auch Rettungskräfte vor Ort, allem Anschein nach kamen die Beteiligten aber ohne Verletzungen davon. Während der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge musste die Unfallstelle z.T. vollständig gesperrt werden. Um kurz vor 16.00 Uhr war die Landstraße dann wieder ohne Behinderungen passierbar.

Weitere Diebstähle im Bereich Aue und Frieda gemeldet; Polizei sucht Zeugen

Nachdem zuletzt mehrere Diebstähle aus den Ortschaften von Frieda und Aue gemeldet worden waren (s. PM vom 26.04.2022, 13:21 Uhr), sind jetzt noch weitere Vorfälle bekannt geworden.

Demnach haben unbekannte Täter aus einem Vorgarten in der Gartenstraße in Wanfried-Aue einen ca. 60 x 36 cm großen Kupferkessel im Wert von 300 Euro geklaut, der von den Besitzern als Pflanzkübel genutzt wurde. Die Tat geschah zwischen Montagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagmittag 12.00 Uhr. Ein weiterer bepflanzter Kupferkessel ebenfalls im Wert von 300 Euro wurde zudem aus einem Vorgarten in der Waldstraße geklaut. Hier wird die Tatzeit zwischen Montagabend 21.15 Uhr und Dienstagmittag 13.15 Uhr eingegrenzt.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde den Beamten der Polizei in Sontra ein Einbruch in zwei Baustellencontainer, der sich bereits über die Osterfeiertage zugetragen haben soll. Demnach haben Unbekannte zwischen Gründonnerstag (14.04.2022), 17.00 Uhr und dem darauffolgenden Mittwoch (20.04.2022), 17.00 Uhr von der Baustelle A 44 Neubau Bauwerk 2 (Herleshausen, Arnsdorfer Straße) mehrere Arbeitsgeräte, u.a. eine Hilti-Bohrmaschine, einen Hilti-Stemmhammer, einen Schlagschrauber und eine Motorsäge geklaut. Der Stehlschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3000 Euro. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Mehrere Diebstähle aus Kellerräumen; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben in mindestens drei Fällen Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen, nachdem in der Südbahnhofstraße von Witzenhausen mehrere Diebstähle aus Kellerräumen angezeigt worden waren. Von dem Hausverwalter eines Mehrfamilienhauses war am Dienstagmorgen gegen 08.50 Uhr u.a. ein aufgebrochener, mit Münzen betriebener, Wäschetrockner in einer Waschküche gemeldet worden. Die Unbekannten brachen hier das Münzfach gewaltsam auf, um auf diese Weise an das Münzgeld zu gelangen. Bei der im gleichen Raum befindlichen Waschmaschine versuchten die Täter dies ebenfalls, gelangten hier aber letztlich nicht an das Geld. Ein weiterer Vorfall ereignete sich außerdem in einem Nachbarhaus, wo Unbekannte aus einem gewaltsam aufgebrochenen Kellerverschlag mehrere Spirituosen (u.a. Whisky und Cognac) mitgehen ließen. Die Taten ereigneten sich vmtl. zwischen Montagabend und Dienstmorgen. Hinweise in den Fällen nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Wildunfall

Am Mittwochmorgen ist eine 51-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Meißner gegen 05.40 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als sie auf der Landesstraße L 3464 von Wendershausen kommend in Richtung Anschlussstelle B 27 unterwegs war. Das Tier verendete nach dem Aufprall am Unfallort. Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.