Streit unter Wohnsitzlosen eskaliert – gefährliche Körperverletzung

Frankfurt am Main (ots) – Aus anfänglichen verbalen Streitigkeiten zwischen

einem 67-jährgen sowie einem 31-jährigen Mann im Hauptbahnhof Frankfurt

entwickelte sich am Mittwochabend eine tätliche Auseinandersetzung.

In Folge dieser Auseinandersetzung zückte der 67-jährige Mann ein Messer und

stach auf den Kontrahenten ein. Dieser wehrte den Angriff augenscheinlich ab und

bewaffnete sich unmittelbar danach mit einem Bodenwischer, von einem in der Nähe

stehenden Reinigungswagen der DB AG und schlug wiederum auf den 67-Jährigen ein.

Beamte der Bundespolizei trennten die beiden Männer und verbrachten sie zur

Wache.

Der 67-Jährige erlitt durch den Schlag nur leichte Verletzungen am Oberkörper.

Sein Kontrahent, der 31-jährige Mann, erhielt hingegen stark blutende Stich-

bzw. Schnittverletzungen an der Hand sowie im Schulterbereich und wurde durch

angeforderte Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Hier

wurden die Verletzungen ambulant versorgt.

Gegen beide Männer wurden die Ermittlungen wegen wechselseitiger gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet.

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots) – (fue) Ein bislang unbekannter Täter warf am Mittwoch, den 27.

April 2022, gegen 02.35 Uhr, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der

Homburger Landstraße einen bislang unbekannten brennenden Gegenstand in einen

Müllschacht. Über den Schacht fiel der Gegenstand im Kellergeschoss in eine aus

Kunststoff bestehende Abfalltonne. Dabei wurden die in der Tonne befindlichen

Abfälle in Brand gesetzt. Noch bevor das Feuer auf den Raum übergreifen konnte,

konnte es durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Zwar wurde die Tonne

zerstört, weiterer Gebäudeschaden entstand jedoch nicht, auch Personen wurden

nicht verletzt.

Frankfurt-Nordend: Schockanruf durch falsche Polizisten

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 88-jähriger Mann aus der Gaußstraße erhielt am

Dienstag, den 26. April 2022, gegen 12.50 Uhr, den Anruf einer angeblichen

Polizistin des 3. Polizeirevieres. Mit der bekannten Masche, seine Tochter habe

einen Verkehrsunfall mit Verletzten verschuldet und müsse nun ins Gefängnis,

wurde das Gespräch auf eine Kaution gelenkt, die diesen Umstand verhindern

könne. Man fragte sodann nach Wertgegenständen und Bargeld, bevor man 40.000 EUR

forderte. Nachdem nun ein „Rechtsanwalt“ das Gespräch übernahm, einigte man sich

auf einen Betrag von 20.000 EUR. In einer Stückelung von 100 EUR sollte er am

Roßmarkt einer Mitarbeiterin übergeben werden. Gegen 14.00 Uhr wurde der Betrag

dann auch so übergeben. Es ist müßig, zu erwähnen, dass der geschilderte Unfall

nie stattgefunden hat.

Mit einem weiteren Auftreten von Betrügern mit dieser Masche ist zu rechnen.

Die Frankfurter Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass

sie niemals um Geldbeträge oder etwa Wertgegenstände bittet und auch nicht mit

der Telefonnummer „110“ anruft. Lassen Sie sich am Telefon auf keine

Diskussionen ein, sondern beenden Sie einfach das Gespräch. Und nochmals –

übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte, sondern verständigen

Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der Rufnummer 110.