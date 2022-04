Parfümdiebstahl führt direkt ins Gefängnis

Speyer (ots) – Am Dienstag 26.04.2022 um 13:25 Uhr entwendete ein 37-Jähriger in einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße mehrere Parfüms, indem er diese in seine Tragetasche steckte und den Kassenbereich passierte. Eine aufmerksame Zeugin verfolgte den Tatverdächtigen und hielt telefonisch Kontakt zur Polizeileitstelle. Aufgrund der guten Zeugenangaben stellten die Beamten den Tatverdächtigen wenig später am St. Guido-Stifts-Platz fest.

Die 8 entwendeten Parfüms im Wert von ca. 500 Euro befanden sich noch bei ihm. Im Verlauf der Kontrolle des 37-Jährigen stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen früherer Delikte bestand. Schließlich lieferten die Beamten den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein und übergaben das Diebesgut an das Einkaufszentrum.

Polizeiliche Bilanz der Frühjahrsmesse 2022

Speyer (ots) – In der Zeit vom 08.04.2022 bis zum 24.04.2022 fand in Speyer die diesjährige Frühjahrsmesse auf dem Festplatz statt. Kräfte der Polizei Speyer bestreiften die erste Messe seit Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig. Um für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Messegelände jederzeit deutlich wahrnehmbar und ansprechbar zu sein, wurden mehrfach täglich Fuß- und Präventionsstreifen durchgeführt.

Auch Jugendschutzkontrollen waren Bestandteil des polizeilichen Maßnahmenkonzepts. Die Polizei Speyer verzeichnete während der 17-tägigen Veranstaltung insgesamt 32 Einsätze. Dabei kam es zu 14 Körperverletzungsdelikten, einem Taschendiebstahl, zwei sexuellen Belästigungen sowie zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, bei dem ein Polizeibeamter einen Nasenbeinbruch erlitt. Darüber hinaus wurden sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei Verstöße gegen das Waffengesetz geahndet.

Zwei der Einsätze endeten mit Ingewahrsamnahmen von jeweils einem Störer durch die Polizei. Die vorgenannten Zahlen belegen zwar einerseits eine geringe Anzahl an Eigentumsdelikten trotz des deutlich gestiegenen Besucheraufkommens, die polizeilichen Präsenzmaßnahmen dürften also durchaus Wirkung entfaltet haben.

Andererseits stieg die Anzahl der Rohheitsdelikte im Vergleich zur letzten Frühjahresmesse 2019 erkennbar an. Hintergründe dieses Anstiegs dürften ein erhöhtes Besucheraufkommen, gelockerte Hygieneschutzbestimmungen und nicht zuletzt eine begrenzte Auswahl an Alternativveranstaltungen in der Region sein.

Auffällig war zudem, dass bei 17 von 32 Einsätzen mindestens einer der Beteiligten alkoholisiert war und bei 22 Einsätzen Jugendliche oder Heranwachsende beteiligt waren. Die Polizei Speyer zieht trotz einer gestiegenen Anzahl von Einsätzen im Vergleich zur letzten Frühjahrsmesse insgesamt eine positive Bilanz. Die allermeisten Besucher feierten friedlich und gut gelaunt die erste Frühjahrsmesse seit drei Jahren.

Frontalunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen

Speyer (ots) – Am Dienstag 26.04.2022 gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 32-jährige Speyererin mit ihrem Opel die Franz-Kirrmaier-Straße aus Richtung Auestraße. Im Höhe der Zufahrt zum Industriehof kam sie aufgrund eines plötzlichen Schwächeanfalls nach links in den Gegenverkehr und rammte dort einen entgegenkommenden Ford Focus frontal.

Der 32-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde durch das verständigte DRK in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung eingeliefert. Die Unfallverursacherin verletzte sich nur leicht am Knie (Prellung) Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste die Franz-Kirrmaier-Straße zwischen 15-17:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es waren die Polizei, das DRK und die Feuerwehr Speyer im Einsatz.

Kontrollen der Polizei Speyer

Speyer (ots) – Am Dienstag 26.04.2022 wischen 7:30-08 Uhr führte die Polizei Schulwegkontrollen in der Kardinal-Wendel-Straße durch. Hierbei wurden zunächst keine Verstöße festgestellt. Kurz vor Schulbeginn erblickten die Beamten 2 Motorroller und nahmen per Dienstfahrzeug die Verfolgung auf, da an einem der Roller das Versicherungskennzeichen abgedeckt war.

Nachdem der Blickkontakt zu den Rollern abriss, stellten die Beamten die Fahrzeuge wenig später geparkt in der Josef-Schmitt-Straße fest. Ermittlungen führten die Beamten zu den 18- und 15-jährigen Rollerfahrern, die sich im Nahbereich befanden. Der 15-Jährige war im Besitz des Schlüssels für den Roller mit abgedecktem Kennzeichen, dessen Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h liegen soll.

Da der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und da das Gefährt nicht versichert ist, werden gegen ihn Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Außerdem stellten die Beamten den Motorroller mit dem Ziel der Verwertung sicher.

Gegen 9 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 26-Jährigen auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Lebkuchengasse fest. Der Fahrer räumte ein, das Gefährt ohne Versicherungsschutz geführt zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Um 09:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 26-jährigen PKW-Fahrer in der Viehtriftstraße. Dieser wies Anzeichen für eine akute Beeinflussung mit Rauschmitteln auf, weswegen ihm ein Urintest angeboten wurde. Der Test reagierte positiv auf Kokain.

Dem 26-Jährige wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Außerdem setzt die Polizei die Führerscheinstelle in Kenntnis.