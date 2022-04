Traktorfahrer nach Unfallflucht gesucht

Böhl-Iggelheim (ots) – Ein 15-Jähriger fuhr am Freitag 22.04.2022 gegen 17:15 Uhr mit seinem Mofa die Langgasse in Böhl-Iggelheim den Feldweg entlang. Dort kam ihm ein Traktor entgegen. Kurz bevor sich beide Fahrzeuge begegneten, scherte der Traktor plötzlich ein Stück nach links aus, wodurch der Mofafahrer ausweichen musste und ins Straucheln kam.

Im Anschluss stürzte der 15-Jährige mit seinem Roller bei niedriger Geschwindigkeit in den Grünstreifen. Der Roller wurde leicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Kennzeichen konnte sich der 15-Jährige nicht merken. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bürgerforum “Betrugsdelikte”

Maxdorf (ots) – Insbesondere ältere Menschen werden mit immer neuen Betrugsmaschen konfrontiert. Die Betrüger sind erfinderisch und passen Ihr Vorgehen immer wieder an.

Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Maxdorf in Kooperation mit der Polizeiwache Maxdorf möchte in einem Bürgerforum am Mittwoch 04 Mai 2022 von 18-20:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Birkenheide, Eyersheimer Straße 11, über Betrugsdelikte informieren und sich mit den Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen.

Hierzu laden wir alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein.

Betrügerischer Anruf mit hoher Schadenssumme

Dudenhofen (ots) – Am 26.04.2022 gegen 09:30 Uhr riefen unbekannte Täter bei einer 83-Jährigen aus Dudenhofen an. Zunächst täuschte eine unbekannte Täterin hochemotional vor, die Tochter der Angerufenen zu sein und soeben einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben, der zum Tod eines Menschen geführt habe. Ein männlicher Täter übernahm das Gespräch und gab sich als Rechtsanwalt aus, der die 83-Jährige zur Abwendung einer angeblichen Gefängnisstrafe für ihre Tochter zur Zahlung einer Kaution in Höhe von 140.000 Euro aufforderte und nach Bargeld oder Schmuck fragte. Der angebliche Rechtsanwalt forderte die 83-Jährige im weiteren Verlauf dazu auf, mit einer Tüte voller Bargeld und Schmuck auf die Straße zu gehen, wo ein Mann die Tüte entgegennehmen und zum vermeintlichen Oberstaatsanwalt bringen werde. Die 83-Jährige übergab schließlich eine Tüte mit Schmuck und Bargeld im hohen fünfstelligen Wert an einen unbekannten Täter auf der Straße.

Die Polizei rät:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Firmen oder Behörden werden Sie am Telefon nicht bitten, Geld zu überweisen.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einen Betrüger in der Leitung haben, fragen Sie den Anrufer nach einer Erreichbarkeit, unter der Sie zurückrufen können und rufen Sie bei der Firma oder Behörde direkt an, um herauszufinden, ob es diesen Mitarbeiter wirklich gibt.

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Denken Sie daran: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So können die Täter Sie nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an ihren Telefonanbieter.

Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben. Benutzen Sie dabei nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern suchen Sie die Nummer selbst heraus.