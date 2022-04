Haßloch: Tötungsdelikt – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Haßloch (ots) – Am Dienstagmorgen (26.04.2022) wurde in einer Kleingartenanlage (Neustadter Straße/Pfalzmühlenweg) in Haßloch ein toter Mann aufgefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 62-jährigen Nutzer des Gartengrundstückes. Die festgestellten Verletzungen und die Spurenlage lassen auf ein Tötungsdelikt schließen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 43-jähriger Tatverdächtiger wurde am 26.04.2022 vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Obduktion der Leiche soll zeitnah stattfinden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können: Wer hat in der Zeit vom 25.04., ca. 23:00 Uhr, bis zum 26.04.2022, 07:30 Uhr, etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches in der Kleingartenanlage gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nachtrag 1 vom 27.04.2022:

Der bereits gestern vorläufig festgenommene 43-jährige Tatverdächtige wurde heute (27.04.2022) dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dabei machte er keine Angaben zur Sache. Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlages. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Nach dem Ergebnis der heutigen Obduktion des 62-Jährigen war ein inneres Verbluten nach einem Stich in den Oberkörper todesursächlich.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu den Umständen der Tat, insbesondere zu dem Motiv, dauern weiter an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.