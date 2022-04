Karlsruhe – Nachtrag zur Meldung vom 25.04.2022: „Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10“

Karlsruhe (ots) – Zu dem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.10 Uhr auf der

Bundesstraße 10 zwischen Karlsruhe-Durlach und der Autobahn 5, bei dem ein

Autofahrer um Leben kam, sucht die Polizei Zeugen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten,

sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 22-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall

am Montagabend in der Durlacher Allee leicht verletzt.

Ein 85-jähriger Autofahrer wollte gegen 22.00 Uhr von der Bundesautobahn 5 auf

die Durlacher Allee einfahren. Dabei übersah er wohl den 22-Jährigen, der auf

dem Fahrradweg neben der Durlacher Allee in Richtung Durlach unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler zu Boden und zog sich leichte

Verletzungen zu. Es musste zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Einbruch in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen unbekannte

Täter zwei Gartenhütten der Kleingartenanlage Mastweide in Durlach auf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Langfinger die Türen zu den Hütten

auf und entnahmen hieraus mehrere Werkzeuge. Der Schaden lässt sich noch nicht

beziffern und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721/49070 in Verbindung zu

setzen.

Dettenheim, Rußheim – Brand durch technischen Defekt

Dettenheim, Rußheim (ots) – Durch einen technischen Defekt kam es in der

Falkenstraße am Montagmorgen zu einem Brand. Gegen 10.40 Uhr brach das Feuer an

einer Poolpumpe in einem Nebenraum der Garage aus. Dieser konnte durch den

Eigentümer, bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Dettenheim die mit

drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräfte angerückt war, selbständig gelöscht werden.

Da der Nebenraum mit allen darin befindlichen Gegenständen in Mitleidenschaft

gezogen wurde, beziffert sich der entstandene Sachschaden auf geschätzte 10.000

Euro. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch zwei Fahrzeuge und vier

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vorsorglich vor Ort. Verletzt wurde

glücklicherweise aber niemand.

Bad Schönborn – Unter Drogeneinfluss am Steuer

Karlsruhe (ots) – Eine 43-jährige Frau fiel am Montagnachmittag bei einer

Verkehrskontrolle auf. Sie wies deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung

auf.

Polizisten hielten die Frau gegen 17 Uhr in der Industriestraße in Mingolsheim

an. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass ihre Pupillen sehr stark

geweitet waren. Ein Urintest ergab, dass die Frau wohl vor Antritt der Fahrt

Drogen konsumiert hatte. Daher wurde ihr auf der Wache Blut abgenommen.

Die Frau wird angezeigt.

Karlsruhe – Einbrecher überrascht Bewohnerin im Schlafzimmer

Karlsruhe (ots) – Ein Einbrecher überraschte am Montagabend eine 28-jährige

Bewohnerin in ihrem Schlafzimmer. Gegen 23.30 Uhr verschaffte sich der

unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung in der Hübschstraße und begab

sich zum Schlafzimmer. Dort öffnete er die Tür und sagte „hallo“. Nachdem die

28-Jährige ebenfalls mit „hallo“ antwortete flüchtete der Täter ohne etwas

entwendet zu haben aus der Wohnung. Laut Beschreibung soll der etwa 1,70 Meter

große Unbekannte kurze Haare gehabt haben. Außerdem sei er mit einer gelben,

ärmellosen Weste bekleidet gewesen und soll einen schwarzen Schal um den Mund

gewickelt haben.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer

0721 6663611 entgegen.