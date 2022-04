Mannheim: Lkw verliert Kraftstoff; Ludwigshafener Straße zur Reinigung voll gesperrt; PM 2

Mannheim (ots) – Nach Beendigung von umfangreichen Reinigungsarbeiten durch eine

Fachfirma ist die Sperrung der Ludwigshafener Straße wieder aufgehoben.

Wie bereits berichtet, hatte ein Lkw auf der Ludwigshafener Straße, von der

SAP-Arena kommend, kurz vor dem Fahrlachtunnel eine größere Menge

Dieselkraftstoff (ca. 150 bis 200 Liter) verloren, welcher sich auf beiden

Fahrspuren verteilt hatte.

Für die Dauer der Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr an der Stotzstraße

abgeleitet. Hierbei kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die genaue Ursache des Kraftstoffverlustes ist noch nicht bekannt.

Mannheim-Neckarstadt: Versuchter Einbruch in Schule – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, gegen 12:00 Uhr bis Montag, gegen

14:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter eine Tür einer Schule in der

Diesterwegstraße aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Bei dem Einbruchsversuch

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Mehrere Akkuschrauber entwendet

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montagabend gegen 17:45 Uhr wurde ein

Mitarbeiter eines Automobilwerkes in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße dabei

beobachtet, wie er zwei Müllsäcke mit insgesamt 13 Akkuschraubern in sein Auto

lud. Die Akkuschrauber stehen im Eigentum des Werkes und haben einen Wert von

etwa 19.000 Euro. In jüngster Zeit sollen in dem Werk mehrere Arbeitsgeräte,

unter anderem auch Akkuschrauber, entwendet worden sein. Der Schaden beläuft

sich hier auf rund 30.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Verdachts des

Diebstahls gegen den 24-Jährigen.

Mannheim-Neckarau: Scheibe an PKW eingeschlagen und Werkzeug entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und

Montagvormittag, 6 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter die Scheibe an der

Beifahrerseite eines in der Rheintalbahnstraße geparkten Citroën ein. Im

Anschluss durchwühlte der Unbekannte das Fahrzeug und stahl einen Werkzeugkoffer

mit einer Kreissäge. Der Gesamtschaden liegt bei 500 Euro. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des

Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter 0621/83397-0

entgegengenommen.

Mannheim-Oststadt: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 11:45 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich

Karl-Ludwig-Straße / Augustaanlage ein 52-jähriger KIA-Fahrer mit einem

54-jährigen Skoda-Fahrer, wodurch der KIA-Fahrer und dessen 50-jähriger

Beifahrer leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Skodas wollte von der

Karl-Ludwig-Straße in die Augustaanlage abbiegen und übersah hierbei den KIA.

Bei dem Unfall verletzten sich beide Insassen des KIAs leicht und wurden

vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro.

Mannheim-Innenstadt: Kaffeeautomat aus Firmenräumen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 22.04.2022 und Montag,

25.04.2022 entwendeten unbekannte Täter aus den Räumlichkeiten einer Firma in

der Mannheimer Innenstadt einen Kaffeeautomaten. Die Unbekannten drangen auf

unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten in einem Bürogebäude am

Willy-Brand-Platz ein und entwendeten einen in der Küche im 5. OG aufgestellten

Kaffeevollautomat. Der Schaden wird auf fast 5.000 Euro geschätzt. Die Aufnahmen

der im Gebäude installierte Videoüberwachungsanlage wurden gesichert und werden

ausgewertet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in Firmenräume – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen

unbekannte Täter in die Räume einer Firma in der Schwetzingerstadt ein. Die

Einbrecher hebelten zwischen 20 Uhr und 08.15 Uhr die Eingangstür der Firma im

4. OG eines Anwesens in der Keplerstraße auf und drangen in die Räumlichkeiten

ein. Inwiefern sie dabei etwas mitgehen ließen, muss noch ermittelt werden. Die

Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.