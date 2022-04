Sinsheim: Unfallflucht auf L 550; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Montagnachmittag kam es auf der L 550, zwischen Sinsheim und

Weiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein noch nicht näher bezifferbarer

Schaden entstand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines blauen Opel von Weiler in

Richtung Sinsheim unterwegs, als er kurz nach 16 Uhr auf der Gefällstrecke, kurz

vor der Abfahrt Hammerau, in einer Rechtskurve zu weit nach links geriet und

einen entgegenkommenden roten Opel Astra streifte. Verletzt wurde niemand. Der

Fahrer des blauen Opel setzte seine Fahrt in Richtung Sinsheim fort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem gesuchten Fahrzeug geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur ganzheitlichen Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion

führte das Polizeipräsidium Mannheim am Montag, 25.04.2022 auf der A 6 bei

Sinsheim großangelegte Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung des Straßenverkehrs

auf Bundesautobahnen durch. Hierzu wurden in der Zeit zwischen 6.00 Uhr und

15.00 Uhr auf der Autobahnraststätte Kraichgau-Süd Kontrollstellen eingerichtet

und betrieben. Hauptaugenmerk lag auf der Bekämpfung der überregionalen

Kriminalität, der Erkennung von alkohol- und drogenbeeinflussten Fahrzeugführern

sowie der Kontrolle des Schwerlastverkehrs. Zur Unterstützung waren Kräfte

Bereitschaftspolizei Bruchsal an den Kontrollstellen eingesetzt.

Mit rund 70 Einsatzkräften wurden insgesamt 104 Fahrzeuge und 190 Personen

überprüft.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt:

6 x Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

4 x Verdacht Drogenbesitz

2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis, einmal Ermächtigen hierzu

1 Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verstoß

gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

(Führerschein) und 1 x Missbrauch von Ausweispapieren

14 Verstöße gegen die StVO und die StVZO

16 Zuwiderhandlungen gegen Sozialvorschriften

Drei gefahrgutrechtliche Verstöße

Sicherstellung von kleineren Mengen verschiedener Rauschgifte

Bei der Kontrolle eines Pkw aus Köln händigte der Fahrer einen total gefälschten

tschechischen Führerschein aus. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Gegen

ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz und der Urkundenfälschung ermittelt. Sein Beifahrer

händigte bei der Kontrolle ebenfalls Ausweispapiere aus, die nicht für ihn

ausgestellt waren. Er führte kleinere Mengen verschiedener Rauschgifte mit sich.

Eine weitere Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser zur Festnahme

ausgeschrieben war und eine Restfreiheitsstrafe von über 500 Tagen zu verbüßen

hat. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird jetzt

wegen Missbrauchs von Ausweispapieren und Drogenbesitzes ermittelt.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher

ganzheitlichen Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese zur Steigerung der

Verkehrssicherheit regelmäßig fortgesetzt werden.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Erneut versuchten Betrüger mehrere Tausend Euro zu erbeuten – erfolglos

Ketsch (ots) – In Ketsch waren Betrüger erneut mit einer neuen Betrugsmasche

unterwegs und versuchten einer 73-Jährigen fast 2.500 Euro abzunehmen. Die Täter

kontaktierten eine 73-jährige Frau über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ und

gaben sich als deren Sohn aus. Sie täuschten der Frau vor, dass das

Online-Banking auf dem angeblich neuen Handy noch nicht funktionierte und baten

die 73-Jährige um eine Überweisung in Höhe von knapp 2.500 Euro. Dem kam die

Frau auch nach, bis sie kurz darauf tatsächlich Kontakt mit ihrem Sohn hatte und

der Betrug aufflog. Glücklicherweise konnte die Bank die Überweisung stornieren

und das Geld zurückbuchen.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Melderechtliche Kontrolle von Stadt und Polizei in drei Wohnhäusern brachte Meldeverstöße und Baumängel zu Tage

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Stadt Schwetzingen und die Polizei

haben im Rahmen eines behördenübergreifenden Einsatzes in den frühen

Morgenstunden des 26. April insgesamt drei Wohnobjekte im Stadtgebiet

melderechtlich überprüft. Aufgrund behördeninterner Erkenntnisse und Hinweisen

aus der Bevölkerung, war die Stadt zuvor auf dortige sicherheitsrelevante Mängel

aufmerksam geworden. In erster Linie ging es bei dem Einsatz um die

melderechtliche Überprüfung. Hier waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Ausländeramtes, des Bürgerbüros und der Ortspolizeibehörde beteiligt. Zur

Überprüfung des Brandschutzes war auch die Feuerwehr Schwetzingen in die

Kontrolle eingebunden. Das Polizeipräsidium Mannheim unterstützte die Maßnahmen

der Stadt Schwetzingen mit Beamten des Polizeireviers Schwetzingen und des

Einsatzzuges Mannheim. Zudem war die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zur Echtheitsprüfung von Dokumenten mit vor

Ort. Insgesamt wurden 29 Personen kontrolliert. An einer Wohnanschrift gab es

keinerlei Auffälligkeiten. In den beiden anderen Objekten wurden insgesamt

sieben Meldeverstöße, 1 Gewerbeverstoß und ein Verstoß im Bereich des

Gaststättenrechts festgestellt. Zudem wurden Baumängel und Brandschutzmängel

festgestellt, die nun von der Baurechtsbehörde weiter geprüft werden. Auch

bezüglich der Mietpreisgestaltung erfolgen weitere Ermittlungen gegen den

Eigentümer. Neben Verstößen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Schwetzingen als

Ortspolizeibehörde wurden durch das Polizeirevier Schwetzingen zwei

Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und werden nach

Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Mannheim vorgelegt. Bei der

Überprüfung von Identitätspapieren waren bei zwei Dokumenten Fälschungsmerkmale

festgestellt worden. Ziel der Aktion war, festgestellte Missstände und Mängel zu

dokumentieren, um deren Beseitigung zu veranlassen. Unter anderem wurde geprüft,

ob Wohnungen erkennbar überbelegt sind oder ob zu Wohnzwecken genutzte Räume

überhaupt die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Damit möchte die Stadt

auch ausschließen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner – insbesondere wenn

Kinder und Jugendliche betroffen sind – unzumutbaren oder gar gefährlichen

Wohnverhältnisse ausgesetzt sind.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto nach Zusammenstoß auf die Seite gekippt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Weinheim ist am Montagmorgen eine

42-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf die Seite gekippt und erlitt

dabei Verletzungen. Die Frau befuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Suzuki die

Prankelstraße. Dabei kam sie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hierbei

stürzte der Suzuki der Frau auf die Seite, wo es zum Liegen kam. Das Fahrzeug

wurde durch die Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt und die Fahrerin aus dem

Fahrzeug befreit. Sie wurde anschließend zur Untersuchung und Behandlung in eine

Klinik eingeliefert. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am frühen

Montagnachmittag auf der L 723 bei Reilingen wurden zwei Beteiligte leicht

verletzt. Ein 28-jähriger Mann war gegen 13.45 Uhr mit seinem VW auf der

Walldorfer Straße in Richtung L 723 unterwegs. An der Einmündung zur L 723

wollte er nach links in Richtung Hockenheim abbiegen. Dabei übersah er eine

51-jährige Ford-Fahrerin, die die L 723 in Richtung Walldorf befuhr, und stieß

mit ihr zusammen. Dabei erlitten beide Beteiligte Verletzungen und wurden zur

Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer

Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

An beiden Fahrzeugen hatten die Airbags aufgelöst. Zudem waren sich nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000

Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die L 723 vorübergehend in beide

Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dadurch ergaben sich erhebliche

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und beträchtlichem Sachschaden – Unfallhergang noch unklar – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei verletzte Beteiligte und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der L 723

bei Walldorf. Ein 41-jähriger Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Opel auf der L

723 in Richtung Wiesloch unterwegs. An der Einmündung zur K 4256 bog er an der

dortigen ampelgeregelten Einmündung nach links ab. Dabei stieß der mit einem

entgegenkommenden 52-jährigen Porsche-Fahrer, der von Wiesloch kommend in

Richtung Autobahn unterwegs war, zusammen. Hierbei zogen sich beide Beteiligten

Verletzungen zu.

Während der Fahrer des Porsche vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden

konnte, wurde der Opel-Fahrer zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Da beide beteiligten Fahrzeuglenker unterschiedliche Schilderungen des

Unfallablaufs abgaben, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Verkehrsunfall mit erheblichem

Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag in St. Leon-Rot. Ein 60-jähriger

Mann wollte gegen 15.30 Uhr mit seinem Ford aus einer untergeordneten Straße auf

die Marktstraße einbiegen. Dabei missachtete der die Vorfahrt eines 27-jährigen

BMW-Fahrers, der auf der Marktstraße in Richtung Kreisverkehr fuhr. Im

Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß, durch den beide

Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro

geschätzt. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben

unverletzt.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Baucontainer samt Inhalt entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Baucontainer samt Inhalt wurde in

der Zeit von Samstagabend bis Montagmittag von einem Schotterparkplatz in der

Dürkheimer Straße entwendet. Die Täter durchtrennten dafür ein Schloss an der

Umzäunung, die rund um den Container und der dort gelagerten Arbeitsmaterialien

aufgestellt war und zogen den mehrere hundert Kilo schweren Behälter aus der

Umzäunung. Mit schwerem Gerät wurde der Container anschließend wohl auf einen

Lkw geladen und abtransportiert. Der blaue Baucontainer, in dem diverse

Werkzeuge gelagert wurden, ist knapp 2,5 Meter lang und über 2 Meter breit und

hoch. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht nach Zeugen, die in der Zeit von 21 Uhr am

Samstag bis Montagmittag um 11.50 Uhr möglicherweise den Abtransport beobachtet

haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter

Tel.: 06205 28600 zu melden.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegenüber einer Bewohnerin der

Schubertstraße gab sich am Montagnachmittag ein bislang unbekannter Mann als

Mitarbeiter der Stadtwerke aus und verschaffte sich so Zutritt in deren Wohnung.

Ein angeblicher Unfall in der vorherigen Woche soll zu einer Verunreinigung des

Grundwassers geführt haben, was er nun überprüfen müsse. Im Bad ließ der Mann

daraufhin mehrere Minuten das Wasser laufen und tippte dabei auf seinem Tablet

herum, bis er die Wohnung letztlich wieder verließ. Kurz hierauf stellte die

Bewohnerin fest, dass Schmuck aus einer Schatulle im Schlafzimmer entwendet

wurde. Der angebliche Wasserwerker nutzte offenbar kurze Abwesenheiten der

Bewohnerin bei der zu vorigen Überprüfung aus und entwendet dabei Ringe, Ketten

und Anhänger in unbekanntem Wert.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 185 cm groß,

auffallend dick und „pausbäckig“, kurze dunkle Haare, bekleidet mit grüner

Arbeitshose und einem passenden grünen Pullover.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Diebstahls

aufgenommen und sucht nach Zeugen, die möglicherweise gegen 15.30 Uhr

Verdächtiges beobachtet haben oder denen ähnliches widerfahren ist. Diese werden

gebeten, sich unter Tel.: 06221 34180 zu melden.