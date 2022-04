Heidelberg: Kind von Pritschenwagen überrollt; Fahrer unter Drogen; Blutentnahme; Führerschein sichergestellt

Heidelberg (ots) – Der 35-Jährige Fahrer des Pritschenwagens, der am

Montagnachmittag den 6-jährigen Jungen, der mit einem Fahrrad über den

Zebrastreifen an der Einmündung Rohrbacher Straße/Poststraße fuhr, erfasste und

überrollte, stand nach Erkenntnissen der Verkehrspolizei Heidelberg unter

Drogeneinfluss. Ein erster Test ergab Hinweise auf die Einnahme von Kokain.

Eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt, sein Führerschein

einbehalten.

Ein Gutachter wurde zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Der Pritschenwagen

wurde sichergestellt.

Der Junge wird weiter in einer Klinik behandelt und befindet sich auf dem Weg

der Besserung.

Die Ermittlungen dauern an.

Heidelberg-Weststadt: 6.000 Euro Sachschaden durch Kellerbrand

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr kam es in der

Bunsenstraße zu einer Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses.

Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr konnte kurz darauf den Brand im Keller des

Anwesens löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ein fahrlässiges

Handeln kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und wird derzeit noch durch das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt. Der entstandene Sachschaden liegt bei

6.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Heidelberg-Bergheim: Unbelehrbarer 29-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Heidelberg-Bergheim (ots) – Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte stellten

am Montagabend gegen 18:20 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle in der Bergheimer

Straße fest, dass der Fahrer eines Audi ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

war. Dem 29-Jährigen war in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden,

weshalb gegen ihn nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Er

gelangte in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen dieses Delikts zur Anzeige.