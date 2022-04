Zigarettenautomatenaufbruch; Zeugen gesucht!

Martinstein, Hauptstraße (ots)

In der Nacht vom 25.04.2022 auf den 26.04.2022 wurde vor dem Bahnhof in Martinstein ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Bis dato unbekannte Täter bohrten hierzu das Schloss des Automaten auf und bogen, mit augenscheinlich roher Gewalt, den Sicherungsbügel des Automaten zur Seite. Sodann entwendeten sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld. Die Auswertung einer durchgeführten Spurensuche steht noch aus. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Lama entflieht aus Zirkus

Kirchheimbolanden (ots)

Am 26.04.2022 gegen 06:20 Uhr wurde die Polizei Kirchheimbolanden durch mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer zu einem Tiereinsatz alarmiert. In der Kaiserstraße hat sich momentan ein Zirkus niedergelassen. In den frühen Morgenstunden entfloh ein Lama aus seinem Gehege und ging entlang der L401 auf Wanderschaft. Die Polizei konnte mit Hilfe eines Besitzers das Lama einfangen und ohne jegliche Verletzungen zurück in das Gehege verbringen. Zu Gefährdung von Verkehrsteilnehmern oder Beeinträchtigung des Verkehrsflusses kam es glücklicherweise nicht.

Volltrunken am Steuer erwischt

Meddersheim (ots)

Am Dienstag, dem 26.04.2022 gegen 00:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Sobernheimer Straße den Fahrer eines Opel. Der 39-jährige Merxheimer konnte hierbei seine offensichtliche Alkoholisierung nicht verbergen. Die noch am Kontrollort durchgeführte Messung seiner Atemalkoholkonzentration erbrachte einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen und dem Verkehrssünder wurde im Krankenhaus Kirn eine Blutprobe entnommen. Der Opel-Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. Zudem erwartet ihn eine empfindliche Geldstrafe.