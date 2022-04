Räuberische Erpressung wegen Zigarette

Mainz-Neustadt (ots) – Mit einem Messer bedroht wurde in der vergangenen Nacht

ein 25-jähriger Mann aus Wiesbaden. Der junge Mann befand sich gegen 02:00 Uhr

gemeinsam mit zwei Freunden auf dem Mainzer Bahnhofsvorplatz. Plötzlich kam ein

polizeibekannter 61-jähriger Mann hinzu und verlangte gegenüber dem 25-jährigen

lautstark nach einer Zigarette. Parallel hierzu zog der Mann ein Messer aus

seiner Jackentasche und hielt dem Opfer dieses vor. Der 25-jährige übergab dem

Täter daraufhin eine Zigarette, woraufhin sich dieser entfernte. Der Wiesbadener

begab sich daraufhin unmittelbar zur Wache der Bundespolizei, meldete den

Vorfall und konnte den Beamten den Mann zeigen. Dem 61-jährigen Täter, welcher

einen Atemalkoholwert von ca. 1,7 Promille hatte, wurde eine Blutprobe

entnommen. Er wurde durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen und

wird sich nun wegen einer räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten

müssen. Der 25-jährige Mann blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Unfall mit verletzter Fußgängerin

Mainz-Hechtsheim (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen trug eine

69-jährige Fußgängerin davon, die am gestrigen Tag zuvor von einem PKW

angefahren worden war. Die 32-jährige Fahrerin eines VW Golfs befand sich gegen

14:00 Uhr an der rotzeigenden Ampel in der Straße An den Mühlwegen, um von dort

aus nach links auf die Rheinhessenstraße abzubiegen. Als die Ampel auf Grün

wechselte und die Frau in den Kreuzungsbereich einfuhr, war eine 69-jährige Frau

aus Mainz gerade dabei, die für sie grünzeigende Fußgängerampel zu überqueren.

Es kam daraufhin zur Kollision zwischen der PKW-Fahrerin und der Fußgängerin.

Diese wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und zur vorsorglichen Behandlung

in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen (ots)

Bingen, 26.04., Mühestraße, 00:30 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein roter VW Golf Kombi auf, der nach rechts in eine Straße einbog. Sie folgten dem Fahrzeug, hielten es an und kontrollierten den 41-jährigen Fahrer. Dieser wurde sofort sichtlich nervös und zeigte deutliche Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums. Es wurde eine Dose mit einer geringen Menge Amphetamin sichergestellt und der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht.