Einbruch in Wohnhaus

Worms (ots) – Am gestrigen Montag, den 25.04.2022, kam es zwischen 09 und 18 Uhr

in der Rudolf-Heilgers-Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang

unbekannte Täter brachen die Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen.

Hier wurden Wohnräume, Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt.

Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch

ermittelt.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zur oben genannten Zeit verdächtige

Feststellungen im Bereich der Rudolf-Heilgers-Straße in Worms gemacht? Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.