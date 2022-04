Diebe nutzen Ablenkungsmanöver

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Montag an den Bushaltestellen vorm

Rathaus ihr Unwesen getrieben. Sie verwickelten einen 83-Jährigen in ein

Gespräch. Das Ablenkungsmanöver nutzen die Diebe, um den Rentner unbemerkt zu

bestehlen. Aus einer Tasche des 83-Jährigen griffen sie sich dessen Geldbeutel.

Die Täter erbeuteten etwa 130 Euro, eine Bankkarte und Ausweisdokumente. Erst

später bemerkte der Senior den Diebstahl. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

|erf

Einbruch in Imbiss

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Montag einen Imbiss in

der Marktstraße heimgesucht. Aus dem Betrieb stahlen sie eine Kasse mit

Kleingeld. Insgesamt richteten die Täter einen Schaden in dreistelliger Höhe an.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Abwesenheit zum Einbruch genutzt

Kaiserslautern (ots) – Während die Bewohner nicht daheim waren, sind Diebe am

Montagabend in der Carlo-Schmid-Straße in ihr Haus eingebrochen. Zwischen 20:15

Uhr und 21:30 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster des Anwesens zu

schaffen. Sie brachen es gewaltsam auf und drangen in das Gebäude ein. Die

Einbrecher durchsuchten offensichtlich jeden Raum. Sie stahlen Bargeld. Mit

ihrer Beute machten sie sich unerkannt auf und davon. Die Polizei sicherte

Spuren und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind am

Montagabend Personen oder Fahrzeuge im Uni-Wohngebiet aufgefallen? Hinweise

nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.

|erf

Rucksack gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Einen Diebstahl aus seinem Auto hat ein Mann am Montag

bei der Polizei angezeigt. Wie der 28-Jährige meldete, wurden aus seinem Pkw ein

Rucksack gestohlen. In dem Rucksack waren ein Laptop, ein IPad, eine Tastatur

und weiteres elektronisches Zubehör. Der Pkw war in in einem Innenhof in der

Gerhart-Hauptmann-Straße unverschlossen abgestellt. Der oder die unbekannten

Täter müssen den Rucksack zwischen Sonntag 0 Uhr und Montag 12 Uhr entwendet

haben. Hinweise auf verdächtige Personen und mögliche Täter bitte an die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

Auseinandersetzung im Holunderweg

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die in

der Nacht zu Sonntag im Holunderweg stattgefunden hat. Eine Anwohnerin

verständigte kurz vor 1 Uhr die Polizei und meldete eine Schlägerei mit mehreren

Beteiligten, eine Person sei bereits weggerannt.

Als die Streife vor Ort ankam, fanden die Beamten zwei verletzte Männer,

augenscheinlich stark alkoholisiert und mit blutenden Wunden. Ein 38-Jähriger

wurde umgehend mit Verdacht auf Kiefer- und Schädelverletzungen mit dem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einem 54-Jährigen wurden mehrere

Zähne ausgeschlagen.

Was genau passiert war, konnte nicht ermittelt werden, da der 38-jährige

Verletzte kaum ansprechbar war und der 54-Jährige wirre Angaben machte und

offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand.

Vor Ort fanden die Beamten eine Blutspur, die sich über die Gärtnereistraße und

Gut-Heim-Straße zog, über einen Fußweg auf einen Spielplatz in der

Schreberstraße führte und sich dort schließlich verlor. Es ist zu vermuten, dass

diese Spur von einem weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung stammt.

Die Polizei fragt nun: Wer hat in der fraglichen Nacht zwischen 0.30 und 1 Uhr

im Holunderweg und den umliegenden Straßen eine Beobachtung gemacht und kann der

Polizei Hinweise geben? Die Polizeiinspektion 1 ermittelt und ist unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 erreichbar. |cri

Poller umgefahren und abgehauen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Unfallflucht ist der

Polizei am Montagmorgen aus Enkenbach-Alsenborn gemeldet worden. Ein Anwohner

der Burgstraße teilte mit, dass jemand einen Poller, der auf dem Parkplatz vor

seinem Haus stand, umgefahren habe.

Den Spuren zufolge, dürfte der Verursacher von der Fahrbahn abgekommen und

frontal gegen den Poller gekracht sein. Dieser riss dabei zur Hälfte aus der

Verankerung im Boden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die

Unfallzeit liegt zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr.

Das Verursacherfahrzeug dürfte ebenfalls beschädigt sein. Dennoch machte sich

der verantwortliche Fahrer einfach aus dem Staub.

Erste Befragungen in der Nachbarschaft blieben ohne Hinweise – niemand hatte

etwas beobachtet. Zeugen, die helfen können, den Unfall aufzuklären, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Dank Zeuge Unfallflucht geklärt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dank eines aufmerksamen

Zeugen hat die Polizei am Montag den Verantwortlichen einer Unfallflucht

ermittelt. Der Mann hatte gegen 9.30 Uhr in der Zeppelinstraße beobachtet, wie

ein Autofahrer einen geparkten Toyota Yaris rammte und beschädigte. Ohne sich um

den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Zeuge

notierte sich das Kennzeichen und meldete es der Polizei.

Die Beamten ermittelten den Halter des Verursacherfahrzeugs und statteten dem

Mann wenig später zu Hause einen Besuch ab. An seinem Pkw wurde der „passende“

Schaden gefunden. Und nicht nur das: Es sah so aus, als seien die Beschädigungen

am Hyundai „provisorisch“ mit Farbe übersprüht worden; der Lack war noch nicht

ganz getrocknet und klebte noch leicht.

Auf den Unfall in der Zeppelinstraße angesprochen, räumte der Mann ein, dass er

mit seinem Auto dort unterwegs war. Er habe auch etwas „rappeln“ gehört, habe

das Geräusch aber für das Klappern seines Schlüssels gehalten.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein

des mutmaßlichen Unfallverursachers vorläufig entzogen. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Fußgänger auf der Autobahn

A6/Kaiserslautern (ots) – Ein Fußgänger war am frühen Montagabend auf der A6 bei

Kaiserslautern unterwegs. Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei kurz nach

18 Uhr darüber, dass zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und

KL-Ost ein Mann im Baustellenbereich herumlaufe.

Die ausgerückte Streife fand den Fußgänger in Höhe der Ausfahrt KL-Ost, wo er

sich im Baustellenbereich zwischen den Richtungsfahrbahnen aufhielt. Er wurde

„eingesammelt“ und zur nächsten Dienststelle gebracht. Zu einer Gefährdung von

anderen Verkehrsteilnehmern kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Der 50-jährige Mann, der eigentlich in Süddeutschland wohnt, gab an, dass er

nach Gießen trampen wolle. Ihm wurde untersagt, die Autobahn erneut zu Fuß zu

betreten und Fahrzeuge dort anzuhalten. Aufgrund seiner „klammen Kasse“

empfahlen die Beamten dem Mann, eine soziale Einrichtung in Kaiserslautern

aufzusuchen. |cri

Spiegel-Abdeckung auf der Motorhaube

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein unbekannter Autofahrer hat am

Montagnachmittag in Hochspeyer in der Hauptstraße (B48) einen Unfall verursacht,

ist aber danach einfach abgehauen. Die Halterin eines Opel Astra meldete am

Abend der Polizei, dass an ihrem Pkw der Außenspiegel demoliert wurde.

Demnach hatte die Frau den Opel gegen 13 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 136

abgestellt und war zur Arbeit gegangen. Als sie gegen 18.30 Uhr zum Fahrzeug

zurückkam, lag die äußere Abdeckung des Außenspiegels auf der Motorhaube, der

Spiegel selbst war kaputt.

Ob der Verursacher die Abdeckung auf die Motorhaube legte oder möglicherweise

ein Zeuge, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizeiinspektion 1 bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150. |cri

Unfall mangels Sicherheitsabstand

Kaiserslautern (ots) – Mangelnder Sicherheitsabstand hat am Montagabend in der

Ludwigstraße zu einem Unfall geführt. Ein junger Mann wurde dabei leicht

verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahm das Unglück gegen 21.30 Uhr seinen Lauf,

als sich ein 38-jähriger Mann mit seinem BMW X1 der Ampelkreuzung

Ludwigstraße/Maxstraße näherte. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stoppte

der Mann seinen Wagen so abrupt, dass ihm der nachfolgende Transporter-Fahrer

aufs Heck krachte. Er hatte offenbar nicht genug Abstand gehalten.

Bei dem Zusammenstoß verkeilte sich die Frontstoßstange des Transporters mit der

Anhängerkupplung des BMW. Ein Abschleppdienst musste hinzugerufen werden, um die

beiden Fahrzeuge wieder voneinander zu trennen. Die Höhe des Sachschadens ist

nicht bekannt.

Der Beifahrer im BMW klagte später über Schmerzen im Rücken. Die Polizei

ermittelt deshalb gegen den Transporter-Fahrer wegen der Verursachung eines

Unfalls mit Personenschaden. |cri

Radfahren in Schlangenlinien

Kaiserslautern (ots) – Zwei Fahrradfahrer haben am späten Montagabend im

Hilgardring die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Grund:

Sie legten ein merkwürdigen Fahrverhalten an den Tag, fuhren scheinbar

unkontrolliert mal auf dem Gehweg, mal auf der Fahrbahn, fuhren starke

Schlangenlinien und bremsten zwischendurch auch abrupt und ohne erkennbaren

Grund.

Als die Beamten die beiden Radler kurz vor halb 12 stoppten, um sie einer

Kontrolle zu unterziehen, schlug ihnen von einem der beiden Männer eine

deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte dem

28-Jährigen einen Alkoholpegel von 1,76 Promille. Zudem räumte der Mann ein,

erst kürzlich Marihuana konsumiert zu haben.

Sein 27 Jahre alter Kumpel zeigte ebenfalls Auffälligkeiten, die auf den Konsum

von Alkohol und Drogen hindeuteten. Schnelltests bestätigten die Vermutung –

demnach hatte der junge Mann einen Pegel von 0,78 Promille, und ein Drogentest

reagierte positiv auf zwei verschiedene Betäubungsmittelgruppen.

Beide Radler mussten ihre Fahrräder vor Ort stehen lassen; sie wurden

zusammengeschlossen und der Schlüssel sichergestellt. Die Männer wurden zunächst

mit zur Dienststelle genommen und später für die Entnahme von Blutproben ins

Krankenhaus gebracht. Beide müssen mit Strafanzeigen rechnen. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Fund von Diebesgut deckt Diebstahl auf

Kaiserslautern (ots) – Erst durch den Fund von Diebesgut ist am Montagabend ein

Diebstahl aus einem Fahrzeug aufgefallen und bei der Polizei angezeigt worden.

Eine Zeugin hatte im Bereich der Theo-Vondano-Straße einen Koffer entdeckt, in

dem sich Friseur-Utensilien befanden. Sie fing an zu recherchieren, wem er

gehören könnte, und konnte tatsächlich die rechtmäßige Eigentümerin ausfindig

machen.

Die 31-Jährige staunte nicht schlecht, denn den Koffer hatte sie eigentlich in

ihrem Pkw deponiert. Als sie nachschaute, stellte die Frau fest, dass unbekannte

Täter in den Wagen eingedrungen waren und den Koffer gestohlen hatten.

Eine Überprüfung des Koffer-Inhalts ergab, dass ein Teil davon fehlte. Die

31-Jährige entschloss sich deshalb, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Hinweise auf mögliche Täter konnten weder sie, noch die Zeugin geben. Die

Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Donnerstagabend (21. April), 22

Uhr, und Montagabend (25. April), 21 Uhr, eingegrenzt werden. Der Pkw stand in

diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Theo-Vondano-Straße in Höhe des

Hauses Nummer 8.

Hinweise auf mögliche Täter oder Personen, die mit dem Utensilien-Koffer gesehen

wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 – 2150

jederzeit gern entgegen. |cri