Kontrollen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei + Kontrolle in einer Gaststätte enden mit der Sicherstellung von Spielautomaten + Geldwechseltrick am Parkhaus +

Grünberg: Kontrollen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei

Fast 100 Fahrzeuge und deren Insassen wurden am Montag in der Gießener Straße und in der Grünberger Innenstadt genauer unter die Lupe genommen. Die Beamten der Polizeistation Grünberg wurden dabei unterstützt von in Ausbildung befindlichen Beamten der Bereitschaftspolizei. Bei den Verkehrskontrollen wurden 25 Ordnungswidrigkeitsverfahren festgestellt. Besonders zu erwähnen ist ein Verfahren wegen Urkundenfälschung. Ein Fahrer hatte offenbar den sogenannten TÜH Stempel manipuliert und die Hauptuntersuchung seines PKW, die eigentlich schon vor fünf Jahren abgelaufen war, bis 2022 verlängert.

Lich: Kontrolle in einer Gaststätte

Mehrere Verstöße stellten Beamte der Kontrollgruppe der Polizeidirektion Gießen, die von Beamten der Grünberger Polizeistation, der Kriminalpolizei sowie vom Ordnungsamt in Lich und vom Regierungspräsidium Gießen unterstützt wurden, am Montagnachmittag fest. In der Gaststätte in der Licher Innenstadt befanden sich unter anderem zwei Spielgeräte für die keine Konzession vorlag. In beiden Fällen besteht der Verdacht des unerlaubten Glücksspiels. Dazu fanden die Beamten Tabak, der offenbar nicht versteuert war. Auch wurden Verstöße gegen das Gewerberecht und den Arbeitsschutz festgestellt. Auf den Betreiber der Gaststätte kommen nun mehrere Verfahren zu.

Gießen: Geldwechseltrick am Parkhaus

Einen sogenannten Geldwechseltrick wendete eine 25 bis 30 Jahre alte Frau am Mittwochvormittag am Parkhaus des Uniklinikums in Gießen an. Die Unbekannte hatte eine 71 – Jährige angesprochen und die darum gebeten, Kleingeld zu wechseln. Während die ahnungslose Frau dem Wunsch der Unbekannten nachkam, griff diese vermutlich in die Handtasche und entwendete die Geldbörse mitsamt Bargeld und Ausweisen. Die Unbekannte soll etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Die Frau soll dunkle Hautfarbe haben und gekräuselte Haare haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrraddiebe schlagen zwei Mal zu

In der Schanzenstraße und am Kanzleiberg haben unbekannte in der Nacht zum Freitag und am Montagnachmittag zugeschlagen und Fahrräder entwendet. Vor Beginn des Wochenendes hatten es die Täter auf ein Mountainbike der Marke Merida in blau weiß abgesehen. Am Montag wurde ein braunes Mountainbike der Marke Ghost gestohlen. In beiden Fällen wurde zuvor das Schloss beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung endet mit mehreren Faustschlägen

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 59- und einem 56 – Jährigen endeten am Montagmittag mit einer Schlägerei. Offenbar wurde der Jüngere in einem Haus in der Sudetenlandstraße von dem Älteren mit mehreren Faustschlägen traktiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Lich: E-Scooter entwendet

In der Jahnstraße in Lich haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen E-Scooter entwendet. Die Diebe hatten offenbar ein Grundstück aufgesucht und den verriegelten E-Scooter mitgenommen. Es handelt sich um ein schwarzes Gerät der Marke Trekstor. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Hungen: Richtige Reaktion verhindert Enkeltrick

Richtig reagiert hat eine 72 – Jährige am Dienstagvormittag nach dem Anruf einer Betrügerin. Die Unbekannte hatte sich als Enkelin der Frau ausgegeben und behauptet, dass sie ein Kind überfahren habe und anschließend eine Unfallflucht begangen habe. Sie sei nun von der Polizei festgenommen worden und müsse eine hohe Kaution bezahlen. Nach diesem Telefonat rief die Hungenerin ihre „richtige“ Enkelin an und der Betrugsversuch flog auf.

Lich: Einbrecher im Rohbau in Ober-Bessingen

Mehrere Werkzeuge, die zusammen einen Wert von fast 3.000 Euro haben, wurden zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag aus einem Rohbau in der Straße Hermannsgarten entwendet. Die Täter hatten ein Kellerfenster aufgebrochen und dann in den Räumen nach Wertsachen gesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Lollar: Wände beschmiert

Im Kirschgarten in Lollar haben Vandalen einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Offenbar am Montagnachmittag hatten die Täter in einer Praxis eine Toilette mit Farbe beschmiert und noch weitere Schäden angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht nach Zusammenstoß

Ein zunächst Unbekannter hielt am Montag (25.April) gegen 16.30 Uhr an einer Ampel auf dem linken Fahrstreifen der Rodheimer Straße in Richtung Heuchelheim. Eine 50-jährige Frau in einem Opel hielt auf dem Abbiegestreifen in Richtung Krofdorfer Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrer los. Der Unbekannte kam beim Abbiegevorgang auf die Spur der Opel-Fahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 76-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Beim Wenden Hauswand touchiert – Zeugen gesucht

Vermutlich beim Wenden touchierte ein bislang Unbekannter zwischen Donnerstag (21.April) 15.00 Uhr und Samstag (23.April) 09.00 Uhr eine Hauswand in der Straße „Liebfrauenberg“. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Unbekannter beschädigt Krankenwagen

Am Freitag (22.April) zwischen 18.00 Uhr und 18.40 Uhr hielt ein Rettungswagen aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Fahrbahn der Freiligrathstraße in entgegengesetzter Richtung. Offenbar streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren den geparkten Rettungswagen auf der hinteren, rechten Seite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Unfall beim Abbiegen

Am Montag (25.April) gegen 16.50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann in einem Ford die Kantstraße und beabsichtigte nach links in die Schulstraße abzubiegen. Dabei übersah der Ford-Fahrer offenbar den Opel eines 38-Jährigen, der in der Schulstraße an der Einmündung zur Kantstraße hielt. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B3/Lollar: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Ein 57-jähriger Mann in einem VW befuhr Freitagfrüh (22.April) gegen 06.35 Uhr die Bundesstraße 3 von Lollar in Richtung Marburg. Im Bereich einer Baustelle querte plötzlich ein Wildtier die Fahrbahn. Der VW-Fahrer wich nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.700 Euro.

Gießen: Rotlicht missachtet

Montagabend (25.April) gegen 23.20 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann in einem Audi die linke der beiden Geradeauspuren der Marburger Straße in Richtung Ostanlage. Offenbar missachtete der Audi-Fahrer das für ihn bestehende Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 27-Jährigen aus Gießen, der auf der rechten Abbiegespur der Nordanlage in Richtung Marburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Eine 28-jährige Mitfahrerin und ein 3-jähriger Mitfahrer des 42-Jährigen verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Gießeners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch einen Fachbetrieb von austretenden Betriebsstoffen gereinigt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Reifen Platzer

Am Dienstag (26.April) gegen 12.00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann in einem LKW die Bundesstraße 429 von Wettenberg in Richtung Bundesstraße 49. Aufgrund eines Reifen Platzers schleuderte das Fahrzeug gegen die Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.