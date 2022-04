Zwei Schwerverletzte bei LKW-Unfall auf der A3

Feuerwehr Wiesbaden

Heute Nachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei LKW auf der Autobahn A3, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Raststätte Medenbach. Auf der Anfahrt der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kam es leider zu Verzögerungen, da stellenweise die notwendige Rettungsgasse nur langsam gebildet wurde.

Ein LKW war aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines Sattelzuges gefahren, hierbei wurde der 40-jährige Fahrer schwer im Bein- und Beckenbereich eingeklemmt. Der 18-jährige Beifahrer des LKW hatte sich bereits aus dem Wrack befreit und wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und medizinisch erstversorgt. Er wurde in den Schockraum einer Wiesbadener Klinik eingeliefert.

Mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät gelang es den Kräften der Feuerwehr den Fahrer schnell zu befreien und dem Rettungsdienst zu übergeben. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit einem in der Zwischenzeit eingetroffenen Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Mainz geflogen. Parallel zu den Rettungsarbeiten wurde die Autobahn durch weitere Kräfte der Feuerwehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt.

Der LKW Fahrer des vorausfahrenden Sattelzuges blieb unverletzt. Für die Dauer der Ermittlungs- und Aufräumarbeiten blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Köln für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz waren neben Einheiten der Feuerwachen 2 und 3 auch die Freiwilligen Feuerwehren Delkenheim und Nordenstadt, die Einsatzleitung Rettungsdienst mit dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und dem Leitenden Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 77, drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Landes- und Autobahnpolizei.

Zur Schadenshöhe kann keine Angabe gemacht werden.

15-Jährige angegriffen,

Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, 25.04.2022, 22.05 Uhr bis 22.15 Uhr,

(pl)Am Montagabend wurde eine 15-jährige Jugendliche in der

Graf-von-Galen-Straße von zwei unbekannten Tätern angegriffen. Das Duo soll

zwischen 22.05 Uhr und 22.15 Uhr zunächst eine Plastikflasche in Richtung der

15-Jährigen geworfen und sie anschließend zu Boden gerissen haben. Nach dem

Angriff seien die Täter zu Fuß in Richtung Wenzel-Jaksch-Straße geflüchtet.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Unbekannte Person auf Elsässer Platz möglicherweise mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Elsässer Platz, 25.04.2022, 17.50 Uhr,

(pl)Nachdem es am Montagnachmittag auf dem Elsässer Platz im Rahmen des

Frühlingsfestes zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein soll, sucht

die Wiesbadener Polizei nun nach dem möglicherweise Geschädigten. Der Polizei

wurde gegen 17.50 Uhr mitgeteilt, dass zwischen den aufgestellten Toilettenwagen

und einem Fahrgeschäft eine bislang noch unbekannte männliche Person mit einem

Messer bedroht worden sei. Nach dem Vorfall hätten sich sowohl der Geschädigte

als auch der Täter vom Tatort entfernt. Aufgrund der von Zeugen abgegebenen

Täterbeschreibung konnte die verständigten Polizeikräfte noch auf dem Festplatz

einen 19-jährigen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Ein Messer wurde

nicht aufgefunden. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet den unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeuginnen und Zeugen des

Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Beim Überqueren von Fußgängerüberweg von Auto gefährdet, Wiesbaden,

Otto-Suhr-Ring, 25.04.2022, 16.20 Uhr,

(pl)Eine 42-jährige Frau und deren beide Kinder sind am Montagnachmittag bei

Überqueren eines Fußgängerüberwegs im Otto-Suhr-Ring von einer Autofahrerin

gefährdet worden. Nach Angaben der 42-Jährigen habe sie gegen 16.20 Uhr mit

ihren Kindern den Fußgängerüberweg betreten, als sie einer herannahenden grauen

Mercedes A-Klasse ausweichen mussten. Ein Unfall sei nur durch die schnelle

Reaktion der Mutter verhindert worden. Die etwa 65-70 Jahre alte, grauhaarige

Autofahrerin habe anschließend mit ihrem Mercedes die Fahrt in Richtung

Uthmannstaße fortgesetzt. Bei der grauen Mercedes A-Klasse soll es sich um ein

älteres Modell mit Wiesbadener Kennzeichen gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen

oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Unfälle verursacht und geflüchtet, Wiesbaden-Sonnenberg, 25.04.2022,

14.20 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag hat ein 58-jähriger Autofahrer in Wiesbaden-Sonnenberg

kurz hintereinander mehrere Unfallfluchten begangen. Der 58-Jährige war gegen

14.20 Uhr mit seinem Nissan auf der Rambacher Straße in Richtung Hofgartenplatz

unterwegs, als er mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammenstieß. Nach

der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter, bog nach links in die

Mühlbergstraße ab und kollidierte im weiteren Fahrtverlauf im Bereich der

Einmündung Mühlwiesenstraße/ Rambacher Straße mit einem auf der dortigen

Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen. Damit nicht genug, überfuhr der

Autofahrer anschließend den Gehweg und krachte noch gegen eine Mauer. Statt

stehenzubleiben setzte der 58-Jährige die Fahrt erneut fort, konnte aber wenig

später von den verständigten, Polizeikräften angetroffen und festgenommen

werden. Da der Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln bestand, wurde

auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt.

Autobahnpolizei

Mehrere schwere Unfälle in Westhessen, Westhessen, Bundesautobahnen, Montag,

25.04.2022, 15:45 Uhr bis Dienstag, 26.04.2022, 04:00 Uhr

(wie) Am Montag und in der Nacht zum Dienstag ereigneten sich eine Vielzahl an

Verkehrsunfällen auf den Bundesautobahnen in Westhessen, mehrere Menschen wurden

verletzt. Nachdem es am Montagnachmittag zu einem schweren Auffahrunfall mit

zwei Schwerverletzten auf der A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Tank-

und Rastanlage Medenbach gekommen und der Rettungshubschrauber im Einsatz war,

musste die Autobahn über Stunden in Richtung Norden gesperrt werden. Es bildete

sich ein Rückstau von über 10 Kilometern. Gleichzeitig musste die

Autobahnpolizei sich um mehrere Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit

bei nasser Fahrbahn im Zuständigkeitsbereich kümmern. Gegen 19:30 Uhr kam auf

der A3 zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und der Rastanlage Medenbach

ein PKW ins Schleudern und es kam zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug.

Hierbei wurden zwei Personen verletzt. Zuletzt verlor am späten Abend, gegen

22:40 Uhr, am Elzer Berg der Fahrer eines Sattelzuges die Kontrolle über sein

Fahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke, wobei er einen neben ihm

fahrenden PKW mitriss. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt,

allerdings musste die A3 in Richtung Frankfurt für die Rettungs- und

Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Auch die Gegenfahrbahn war

beeinträchtigt, da der Sattelzug die Mittelschutzplanke durchbrochen hatte und

nun in den Gegenverkehr ragte. Da bei der Bergung des Sattelzuges der Tank

beschädigt wurde, musste auch die Fahrbahn in Richtung Köln voll gesperrt

werden. Insgesamt waren die Fahrbahnen in Richtung Köln für 1,5 Stunden und in

Richtung Frankfurt für fast vier Stunden gesperrt. Es bildeten sich

kilometerlange Staus in beiden Richtungen. Der Sachschaden der vielen Unfälle

wird auf weit über 100.000 EUR geschätzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher schlagen Scheibe ein, Hohenstein-Born,

Adolfsecker Straße, Samstag, 23.04.2022, 11:00 Uhr bis Montag, 25.04.2022, 20:45

Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in

Hohenstein-Born ein. Im Zeitraum von Samstagvormittag bis Montagabend begaben

sich die Einbrecher in die Adolfsecker Straße in Born und machten sich am

rückseitigen Küchenfenster eines Einfamilienhauses zu schaffen. Dieses wurde

letztlich eingeschlagen und geöffnet. Im Anschluss betraten die Unbekannten auf

diesem Wege die Wohnräume und durchsuchten diese offenbar nach Wertgegenständen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum potenziellen Diebesgut

gemacht werden. Nach der Tat flüchteten die Täter unbemerkt über die Terrasse

des Hauses. Im Rahmen des Einbruches entstand ein Sachschaden am Gebäude in Höhe

von etwa 500 Euro.

Die Zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Unfallflucht vor Baumarkt – Zeugen gesucht Taunusstein-Bleidenstadt,

Röderweg, Freitag. 22.04.2022, 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Freitag ereignete sich vor einem Baumarkt im Röderweg in

Taunusstein-Bleidenstadt eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen

und Zeugen sucht. Zwischen 09:30 Uhr uns 10:30 Uhr parkte ein Mann aus Bad

Schwalbach seinen blauen Ford Fiesta in einer Parkbucht auf dem Parkplatz des

Marktes. Ersten Ermittlungen zufolge parkte ein bislang unbekanntes Fahrzeug

neben dem Ford und beschädigte diesen beim Ein- oder Ausparken an der linken

Fahrzeugseite im Bereich des Kotflügels und der Fahrertür. Ohne den

entsprechenden Pflichten nachzukommen, fuhr die unfallverursachende Person

davon. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit

der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

