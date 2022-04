Präsidialbereich (ots) – Am Montag 25.04.2022 fanden erneut Versammlungen und Aufzüge sogenannter „Spaziergänger“ statt. Dabei wurden rund 320 Menschen festgestellt. Die nicht angemeldeten Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei.

In Bellheim und Bad Dürkheim fanden 2 angemeldete Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen statt, mit rund 180 Menschen (ca. 80 in Bellheim und ca. 100 in Bad Dürkheim).

Nach vorbereiteten Einsatzkonzepten waren die Polizeikräfte an relevanten Orten präsent. Auch die angemeldeten Versammlungen blieben friedlich und verliefen störungsfrei.