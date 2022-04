Diebstahl von Baustelle

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Freitagmittag (22.04.) und Montagmorgen (25.04.) mehrere hundert Liter Diesel von einer Baustelle in der Richard-Müller-Straße. Die Täter zapften den Treibstoff im Wert von circa 800 Euro von verschiedenen Baustellenfahrzeugen ab und beschädigten eine Seitenscheibe eines Radladers. Dadurch entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Künzell. Am Montagabend (25.04.), gegen 19 Uhr, wurde ein Vereinsheim im Hahlweg zum Ziel von zwei Einbrechern. Während einer der Täter vor dem Haus stehen blieb, stieg der andere über ein Fenster ins Gebäude ein und durchsuchte die Räume nach Diebesgut. Er stahl Bargeld in dreistelliger Höhe. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch einen Zeugenhinweis konnten Beamtinnen und Beamte der Polizei Fulda zwei Tatverdächtige – zwei 24-Jährige aus Künzell und Fulda – im Bereich von Künzell festnehmen. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfall

Eichenzell. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW-Transporters aus Hosenfeld und sein 20-jähriger Beifahrer aus Hilders erlitten bei einem Unfall am Montag (25.04.) leichte Verletzungen. Der 59-Jährige befuhr gegen 9 Uhr die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. Verkehrsbedingt musste der VW-Fahrer im Bereich einer dortigen Baustelleneinfahrt abbremsen. Ein nachfolgender 55-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer bremste ebenfalls ab. Ein hinter ihm fahrender 33-jähriger Renault-Kleinbus-Fahrer erkannte die Situation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (24.04.), gegen 18 Uhr, bis Montag (25.04.), gegen 8:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Vlämenweg aus Richtung Seilerstraße kommend in Richtung Homberger Straße. In Höhe der Hausnummer 9 kam der unbekannte Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer mit einem darauf befindlichen Holzlattenzaun. Dabei wurden auf einer Länge von circa fünf Metern 24 Holzlatten zerbrochen. An der Mauer gab es eine mehrere Meter lange Kratzspur. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Kraftfahrzeug mit blauer Lackierung gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall im Kreuzungsbereich

Heringen. Am Montag (25.04.), gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck die Brüder-Grimm-Straße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung August-Vilmar-Straße kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Pkw-Fahrer aus Heringen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Aktuell vermehrte Anrufe durch Falsche Polizeibeamte bei osthessischen Bürgerinnen und Bürgern – Polizei sensibilisiert und warnt

Hersfeld-Rotenburg. Derzeit kommt es vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte bei Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Glücklicherweise erkannten bis dato alle Angerufenen den Betrug und beendeten die Telefonate frühzeitig, sodass kein Schaden eintrat. Vor diesem Hintergrund sensibilisiert die Polizei Osthessen nochmal hinsichtlich des Phänomens des „Falschen Polizeibeamten“ am Telefon:

Eine Rufnummer mit örtlicher Vorwahl, manchmal sogar die 110, ruft an und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Unmöglich, denn der Notruf kann nur angerufen werden und nicht raus telefonieren. Mittels technischer Hilfsmittel können Betrüger jede gewünschte Rufnummer – ob existent oder nicht – auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen. Erste Zweifel an der Identität des betrügerischen Anrufers werden so bereits ausgeräumt.

Einbrecher seien in der Nachbarschaft des Angerufenen unterwegs. Die Polizei habe bereits einige der Täter festgenommen. Einer der Festgenommenen habe einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des späteren Opfers und dessen Vermögenswerte gestanden hätten. Nun sei die Polizei um die Sicherheit des Angerufenen und dessen Ersparnisse besorgt und wolle daher zusammenarbeiten, um die Täter zu überführen.

Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Orten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne und sie die Wertsachen in den kommenden Tagen auf der Polizeistation abholen könnten.

Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen ihre Opfer anweisen zur Bank zu fahren, um dort Bargeldbeträge abzuheben. Manchmal rufen die Täter sogar ein Taxi für die Betroffenen, wenn diese den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen können.

Sobald die Vermögenswerte greifbar sind und ein Ablage- oder Übergabeort vereinbart wurde, schicken die Betrüger eine Person, die diese Gegenstände abholt.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen

Erreichbarkeiten oder der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Diebstahl aus Auto – Hinweise der Polizei

Bad Hersfeld. Aus einem schwarzen Ford Ranger entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (25.04.) ein Entfernungsmessgerät sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 400 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße „Im Unterfeld“ im Ortsteil Asbach.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Altenwohnheim

Rotenburg. Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitag (22.04.) bis Montag (25.04.) ein Fenster eines Altenwohnheims im Steinweg aufzuhebeln. Dieses hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de