24 Jahre nach der Tat: Bundespolizei fasst mutmaßlichen Sexualstraftäter

Frankfurt/Main (ots)

Am 22. April ging den Fahndern der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt ein seit 24 Jahren gesuchter mutmaßlicher Sexualstraftäter ins Netz. Der US-Amerikaner wollte über Frankfurt nach Beirut / Libanon weiterreisen, als ihn Bundespolizisten bei seiner Ankunft aus Washington unmittelbar am Flugzeug verhafteten.

Der 46-Jährige soll im Januar 1998 in Oldenburg versucht haben, eine 16-Jährige zu vergewaltigen nachdem er sie zuvor bereits sexuell genötigt haben soll. Anschließend war er untergetaucht, weshalb die zuständige Staatsanwaltschaft seit November 1998 mit Haftbefehl nach dem Mann suchen ließ.

Bundespolizisten führten den Mann einem Haftrichter vor. Er sitzt nun in Untersuchungshaft

Bundesautobahn 66: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 26. April 2022, gegen 05.15 Uhr, war

der Fahrer eines BMW mit seinem Fahrzeug auf der BAB 66 unterwegs in Richtung

Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße kam es zu einem

technischen Defekt am Motor des Fahrzeuges, wodurch auch die Tankleitung

beschädigt wurde. So ergoss sich der Dieseltreibstoff nicht nur über den heißen

Motor, sondern auch über die Fahrstreifen der Autobahn. Nach kurzer Zeit geriet

der Treibstoff in Brand und entzündete das Fahrzeug. Auch der auf den Fahrbahnen

befindliche Treibstoff entzündete sich. Dem Fahrer war es noch gelungen, sein

Auto anzuhalten und auszusteigen. Er wurde nicht verletzt. Bei Eintreffen der

Polizei standen das Fahrzeug und die Autobahn in Flammen. Daraufhin wurde eine

Vollsperrung eingerichtet und die Feuerwehr konnte mit den Löscharbeiten

beginnen. Das Löschen des Brandes, dass Bergen des Fahrzeuges und die Reinigung

der Fahrbahnen dauerte bis gegen 08.30 Uhr. Erst dann konnte die Sperrung, durch

die ein kilometerlanger Stau im Berufsverkehr entstand, aufgehoben werden.

Frankfurt-Berkersheim: Ortschild entwendet – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (fue) Im Zeitraum zwischen Freitag, den 22. April 2022 und

Montag, den 25. April 2022, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Am

Dachsberg, vor dem dortigen Anwesen Nummer 9, aufgestelltes Ortsschild.

Es handelt sich dabei um eine Glasscheibe mit dem aufgedruckten Schriftzug

„Berkersheim“ sowie dem Stadtteilwappen (Siehe beigefügtes Photo). Es wurde die

Glasscheibe entwendet, die beiden Edelstahlfiguren, welche die Scheibe halten,

befinden sich noch vor Ort. Das Ortsschild wurde durch den Ortsverein

aufgestellt.

Die Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Verbleib des

Schildes oder zu den Tätern geben können, sich mit dem 14. Polizeirevier unter

der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Sachenhausen: Die Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (fue) Im Verlaufe des vergangenen Mittwochs, des 20. April

2022, fanden sich in den Briefkästen von sechs Mehrfamilienhäusern in

Sachsenhausen DIA A4 Flugblätter mit verschwörungstheoretischem,

volksverhetzendem und antisemitischem Inhalt.

Die Häuser befinden sich in der Miltenberger Straße, im Hainer Weg, in der

Wertheimer Straße, Am Wassertempel und im Unterster Zwerchweg.

Die Polizei bittet Personen, die ebenfalls solches Material im Briefkasten

vorgefunden haben oder aber sachdienliche Hinweise zum Verfasser bzw. Verteiler

dieser Pamphlete geben können, sich bei dem Kriminaldauerdienst der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-75553110 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 25. April 2022, gegen 21.05 Uhr, traf ein

18-jähriger Geschädigter in der Töngesgasse auf vier Täter, die ihn festhielten

und schlugen. Sie bedrohten ihn mit einem Klappmesser, besprühten ihn mit

Pfefferspray und raubten ihm die Kopfhörer der Marke Apple AirPods. Danach

flüchteten die Täter in Richtung der C-Ebene der Konstablerwache.

Täterbeschreibung:

Täter: 16-18 Jahre alt, 180-185 cm groß, schmale, trainierte Statur.

Orientalisches Erscheinungsbild, braune, kurze Locken, bekleidet mit Bluejeans

und Nike-Schuhen. Täter: 16-18 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Kurze, schwarze Haare, rot

unterlaufene Augen, bekleidet mit einer Wellensteyn-Jacke, schwarzen,

zerrissenen Jeans und Nike-Sportschuhen. Täter: Etwa 14 Jahre alt, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare,

orientalisches Erscheinungsbild. Täter: Etwa 19 Jahre alt und 180-185 cm groß. Schlanke Figur, bekleidet mit

bunten Puma Kleidungsstücken.

Verurteilter Betrüger kann offene Geldstrafe nicht zahlen – Rückkehr aus Paris endet hinter Gittern

Frankfurt/Main (ots)

Ein 37-jähriger Deutscher sitzt seit dem 26. April für zwei Wochen hinter Gittern. Die Bundespolizei verhaftete den Mann am späten Abend des 25. April bei seiner Ankunft aus Paris. Ein Gericht in Nürnberg hatte den Mann im Juli 2016 wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 60 Tagen á 30 Euro verurteilt. Aus dieser Geldstrafe waren einschließlich der angefallenen Verfahrenskosten insgesamt noch 523,32 Euro offen, sodass die zuständige Staatsanwaltschaft bereits seit August 2018 mit Haftbefehl nach dem Verurteilten suchen ließ.

Da der Mann bei seiner Verhaftung über keinerlei Barmittel verfügte und den geforderten Betrag nicht begleichen konnte, muss er nun eine 14-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Bundespolizisten lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Diebstahl mit Waffen – schnelle Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizei fahndete am Montagvormittag nach

einem 40-jährigen Mann aus Ober-Mörlen und seinem 44-jährigen Mittäter aus

Eschborn, weil sie einer Frau im Frankfurter Hauptbahnhof die Sporttasche

entwendeten. Während ihres Einkaufs in einem Schmuckgeschäft ließ die 36-jährige

Geschädigte die Tasche unbeaufsichtigt, diesen Moment nutzten die beiden Täter

schamlos aus.

Mittels Lichtbildern, welche durch eine Videoauswertung gewonnen wurden, wurde

umgehend nach den beiden flüchtigen Tätern gefahndet. Nur wenige Minuten nach

dem Diebstahl erfolgte die Festnahme. Hierbei konnte das Stehlgut mit einem

Gesamtwert von 1.700 Euro bei den beiden Tätern aufgefunden werden.

Bei einer Durchsuchung des 40-jährigen Täters wurde zudem ein Tierabwehrspray

griffbereit in der Hosentasche festgestellt. Die Ermittlungen werden daher wegen

eines Diebstahls mit Waffen geführt.

Nach Feststellung der Personalien wurden beide Personen entlassen.