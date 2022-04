Dillenburg: Verletzt nach Unfall –

Leichte Verletzungen trug eine Beteiligte nach einem Zusammenstoß gestern Abend (25.04.2022) in der Adolfstraße davon. Gegen 21.55 Uhr wollte die 21-jährige Fahrerin eines Mercedes von der Moritzstraße in die Adolfstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts herannahenden Golf und nahm ihm die Vorfahrt. Die 23-jährige Golffahrerin konnte nicht mehr ausweichen oder stoppen und stieß mit der E-Klasse zusammen. Anschließend prallte ihr Golf gegen eine Hausecke. Die Dillenburgerin erlitt leichte Verletzungen, die eine Rettungswagenbesatzung erstversorgte. Die aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende Benz-Fahrerin und ihre beiden 18 und 26 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Sowohl der Golf, als auch die E-Klasse waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Schäden an den Fahrzeugen und an der Hausfassade können momentan noch nicht beziffert werden.

Eschenburg-Eibelshausen: In Gegenverkehr geraten –

Am Montagmorgen (25.04.2022) stießen in der Bergstraße zwei Autos zusammen. Gegen 07.00 Uhr war eine 18-Jährige mit einem BMW in Richtung Laaspher Straße unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Eschenburgerin in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Golf zusammenstieß. Die Unfallfahrerin im BMW blieb unverletzt – ihre 21-jährige Unfallgegnerin aus Dietzhölztal trug leichte Verletzungen davon, nachdem ein Airbag ausgelöst hatte. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Greifenstein-Allendorf: Fensterscheiben der Ulmtalhalle eingeworfen –

Unbekannte beschädigten drei Kellerfenster der Ulmtalhalle. Im Zeitraum von Freitagnachmittag (22.04.2022), gegen 13.00 Uhr bis Montagmorgen (25.04.2022), gegen 08.30 Uhr schlugen die Täter zu. Die Reparatur wird rund 300 Euro kosten. Hinweis zu den Tätern oder zu Personen die in der genannten Zeit dort auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Hohenahr-Erda: Auffahrunfall –

Am Erdaer Kreuz krachten am Montagabend (25.04.2022) zwei Autos aufeinander. Gegen 19:45 Uhr war der 61-jährige Fahrer eines Tesla von der Ortsmitte aus an die Kreuzung herangefahren und brachte seinen Wagen an der Einmündung zum Stehen. Dies bemerkte der ihm folgende Fahrer eines Opel Meriva zu spät und prallte ins Heck des Elektrowagens. Der 49-jährige Unfallfahrer aus Siegbach und der in Wetzlar lebende Teslafahrer blieben unverletzt. Die Blechschäden belaufen sich auf rund 18.000 Euro.

Wetzlar: Bremsscheiben und Batterien geklaut –

Ein Autohändler am Hörnsheimer Eck rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter überstiegen den Grundstückszaun und suchten den Hinterhof auf. Von dort ließen sie etwa 100 Altbatterien und knapp 200 kg gebrauchte Bremsscheiben mitgehen. Den Wert der Beute beziffern die Betreiber auf rund 700 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Sonntag (24.04.2022) auf Montag (25.04.2022) beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar – A 45: Regen lässt Passat schleudern –

Während eines Regenschauers verlor am Montag (25.04.2022) ein 33-Jähriger die Kontrolle über seinen VW Passat. Der in Böblingen lebende Unfallfahrer war gegen 15.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Ost und dem Autobahnkreuz Wetzlar in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Passat und krachte in die Mittelschutzplanke. Der Schaden liegt bei geschätzten 16.600 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Passat. Der 33-Jährige überstand den Aufprall unverletzt.

Leun: Einbruch scheitert –

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus hatten es Diebe in der Lahnstraße abgesehen. Die Einbrecher versuchten die Eingangstür der Kellerwohnung aufzuhebeln. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag (27.03.2022) und dem zurückliegenden Dienstag (19.04.2022) beobachtet? Wem sind in der Lahnstraße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Kia zerkratzt –

Zwischen Freitag (22.04.2022), gegen 09:15 Uhr und Samstag (23.04.2022), gegen 10:00 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Kia Sportage. Der SUV stand auf einem Parkplatz zwischen der „Alten Leuner Straße“ und dem „Starweg“. Der Lackschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Zeugen bittet die Polizei Wetzlar sich unter (06441) 9180 zu melden.