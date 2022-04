Stadtallendorf – Ohne Führerschein und mit über 2 Promille

Nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag, 26. April, um 01.50 Uhr, in der Albert-Schweitzer Straße endete die Autofahrt eines 40 Jahre alten Mannes. Die Polizei stellte fest, dass der im Ostkreis lebende Mann keinen Führerschein hat und unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest zeigte 2,04 Promille.

Marburg – In Schlangenlinien unterwegs

Die Fahrt des hellen Kleinwagens am Montag, 25. April, zwischen etwa 14.30 und 14.45 Uhr ging über die Landstraße 3092 von Caldern bis in die Marbach. Nach Zeugenaussagen fiel das Auto durch eine Fahrt in deutlichen Schlangenlinien und durch abruptes und unkontrolliertes Abbiegen auf. Nach der Fahrzeugkontrolle steht eine 44 Jahre alte Frau unter dem Verdacht, das Auto gefahren zu haben. Ihr Alkotest um kurz vor 15 Uhr zeigte 2,55 Promille an, sodass die Polizei den Führerschein sicherstellte und eine Blutprobe veranlasste.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Erdhausen – Unfallflucht auf dem Obi-Parkplatz – Grauen Tiguan beschädigt

Am Mittwoch, 20. April, kam es zwischen 12 und 13.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Obi-Parkplatz in der Jakob-Heuser-Straße. Den Spuren nach könnte der Schaden an der Beifahrertür des grauen Tiguan durch ein unachtsames Öffnen der Autotür des nebenstehenden Fahrzeugs entstanden sein. Die kleine Delle und den Kratzer bemerkte der Fahrer erst später. Als er vom Parkplatz wegfuhr stand ein größeres, weißes Pick-Up-ähnliches Fahrzeug neben seinem Tiguan. Näheres zu diesem Fahrzeug ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Tatort: Kaffweg – Beim Vorbeifahren touchiert

Der bei einer Unfallflucht beschädigte blaue Opel Astra parkte zur maßgeblichen Zeit zwischen 16 Uhr am Sonntag und 23 Uhr am Montag, 24. April, am rechten Fahrbahnrand auf dem Kaffweg. Beim Passieren durch ein noch unbekanntes Fahrzeug kam es zur Kollision zwischen den Spiegeln und zu einem Schaden am linken Außenspiegel des Astras. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen – Blauen Corsa angefahren – Polizei sucht Auto mit Schaden am Rücklicht

Am Unfallort in der Memelstraße stellte die Polizei drei rote Kunststoffteile sicher, die nach ersten Bewertungen von der Rückleuchte eines Fahrzeugs stammen könnten. Aufgrund der Spuren stieß demnach ein Fahrzeug mit dem Heck gegen den linken Kotflügel eines vor der Memelstraße 2 geparkten blauen Opel Corsa. Am Opel entstand durch die Kollision ein erheblicher Schaden von vermutlich mindestens 3000 Euro. Weiter Hinweise zum verursachenden Auto ergaben sich nicht. Die Unfallflucht war bereits zwischen 10 Uhr am Montag, 11. April und 20.40 Uhr am Samstag, 16. April. Der Opel stand am rechten Straßenrand der Memelstraße, die Front zeigte zur Beltershäuser Straße. Aufgrund der Höhe des Schadens müsste die Kollision sowohl spür- als auch hörbar gewesen sein. Wer hat den Unfall beobachtet oder in der fraglichen Zeit entsprechende Geräusche gehört und kann Angaben zu einem in diesem Zusammenhang gesehenen wegfahrenden Fahrzeug machen? Wo steht seit dieser Zeit ein zumindest am Heck an der Beleuchtung frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.